El «triángulo amoroso» de Fernando Pessoa se sube a las tablas del Teatro Guiniguada

Al escritor portugués Fernando Pessoa solo se le conoce una relación amorosa: la que mantuvo con la joven burguesa de 19 años Ofelia Queiroz, cuando él tenía 31 años y trabajaba traduciendo correspondencia comercial. La historia entre ambos es la que se sube el próximo viernes 16 de mayo a las 20.00 horas a las tablas del Teatro Guiniguada de la capital grancanaria de la mano de la compañía Tungurahua Producciones y bajo el nombre Ridículos amores de juventud.

Con dirección de la argentina Marina Wainer y texto del canario Juan María Hernández, este espectáculo también pone sobre el escenario algunos de los versos más conocidos del creador portugués con el trasfondo de una Lisboa «provinciana y lluviosa donde el horizonte marino se presenta a la vez como paisaje y frontera, guarida y prisión», tal y como se indica en la sinopsis de la obra.

«Otros yoes»

Pessoa tenía una personalidad múltiple cuando escribía. Bien podía ser él o alguno de sus heterónimos, esos personajes que creaba -que tenían lugar de nacimiento, profesión e historia de vida propios- y cuyos nombres utilizaba para firmar sus textos. Son decenas los que se le conocen, pero hay uno que tiene especial relevancia en este drama amoroso que aterriza en el teatro capitalino: Álvaro de Campos.

«Él decía que hablaba con sus otros yoes, que tenían una personalidad parecida a la suya pero que eran distintos. Y eso es muy teatral, una persona que se desdobla en distintos personajes. Uno de ellos le incita a dejar a la novia, hablaba con ella como si fuera otra persona e incluso se criticaba a él mismo, al propio Fernando», explica Hernández, que además de por su poesía, quedó fascinado por esta capacidad de desplegarse que tenía Pessoa cuando se acercó a su obra durante una estancia en la capital portuguesa en el año 2013.

Y Ofelia entraba en su juego: «En sus cartas le decía que no fuera con él, que no quería ver al otro personaje. Y él, en las suyas, lo trataba como una persona diferente. Ahí empecé a darme cuenta del rol que ocupaba este heterónimo, este personaje, en la relación», revela Hernández. «De hecho, a veces él le escribía en voz del otro, incitándola a que lo dejara, ella le decía que lo odiaba, que no quería saber nada de él. Era como una persona real que estaba entre ellos», añade.

Teniendo en cuenta esta peculiaridad de la relación, «la obra de teatro es un triángulo amoroso entre él y ella, entre él con la poesía, y entre la poesía o el personaje que está entremedio, que quiere romper la relación entre ambos pero que, por otro lado, bebe de la relación para hacer poesía», profundiza el escritor y también profesor de Matemáticas de la ULPGC.

Sensible y pasional

A pesar de la complejidad de la personalidad de Pessoa, el escritor se sentía, en palabras de Hernández, «ilusionado y muy enamorado» durante su relación.

«Era muy sensible y muy pasional. Ofelia lo dice en sus cartas, era una persona muy alegre cuando estaba con ella. Pero, por otro lado, era una persona que vivía la poesía como una vocación y veía que estar enamorado le alejaba de esa búsqueda de una poesía auténtica que vive de la desgracia», relata.

Y ese era el dilema constante del escritor portugués: o dejarse llevar por el amor y el lado luminoso de la existencia, o seguir con su poesía existencial que indagaba en la naturaleza trágica del ser humano. Ambas no eran compatibles. «Lo vi algo universal y a la directora le gustó mucho. Ella me tutorizó en las últimas partes del texto. Yo creo que a los artistas les gusta mucho ese drama, el de tener que elegir entre la poesía, o el arte que sea, y la vida más mundana. Lo ven como que o eligen una cosa o la otra», señala Hernández.

Aunque Ridículos amores de juventud es un espectáculo teatral, la poesía es la fuente de la que beben sus aguas, la primera semilla que sembró en el autor de su texto la inquietud por la vida del escritor portugués más universal. Tal y como explica Hernández, los versos de Pessoa aparecen en la obra en boca de sus personajes para reflejar sus emociones: «La poesía se dice no desde un tono abstracto, sino desde un estado de ánimo concreto de la dramaturgia. La poesía la dice Pessoa, la dice Álvaro de Campos y también Ofelia. A lo largo de toda la obra está inserta, la poesía es parte del drama».

Poemas como Tabaquería, Por la carretera de Sintra o Todas las cartas de amor son ridículas, que da nombre a la obra, que el próximo viernes llegarán a los oídos del público gracias al elenco de actores integrado por Toni Báez (Álvaro de Campos), Josema Trujillo (Pessoa) y Niria Ro (Ofelia).