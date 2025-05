'El fuego silencioso' que arde en Casa África por la justicia medioambiental

Un poema del nigeriano Niyi Osundare es la chispa que prende El fuego silencioso que mañana dará calor en Casa África con la inauguración a las 20.00 horas de la muestra comisariada por Adonay Bermúdez que reune el trabajo de 11 artistas en nueve piezas distintas. Fotografía, pintura, vídeo e instalación que ponen en el foco la justicia medioambiental y social en un año en el que se cumple el décimo aniversario de la firma del plan de acción Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

«Este plan se firmó para generar un mundo mejor», expresa el comisario de la muestra, para el que era importante «recoger todos esos puntos en los que se habla de la contaminación y convertirlos en un formato expositivo» que cuestione la situación actual. Extractivismo salvaje, quema de combustibles o derrames de petróleo: son problemas globales de muchos territorios, pero en esta ocasión la muestra se centra en África y también en el Archipiélago, haciendo reflexionar sobre «las consecuencias que generan estas prácticas ilegales», consecuencias como «un empobrecimiento más severo de las comunidades o las migraciones forzadas», tal y como expresa Bermúdez.

Instalaciones y fotografía

Así, en El fuego silencioso. Territorio, resistencia y crisis medioambiental se pueden ver obras como El Museo del Veneno -cedida por el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) para la ocasión- del estadounidense Mark Dion, con sustancias tóxicas y otros elementos empleados en la fumigación de los campos que solo se pueden observar a través de la puerta de la instalación, y que colocada en esta exposición busca denunciar con su universalidad las dinámicas neocoloniales de gestión de desechos tóxicos en el continente africano, dónde muchos países son utilizados como vertederos de residuos industriales que provinen del norte global.

También habla de residuos Acción fotográfica remarcando un vertedero del fotógrafo Germán Páez, pieza que a pesar de tener 20 años sigue siendo de gran actualidad. Ubicada en el vertedero ilegal de La Graciosa, el artista se centra en la basura como síntoma del modelo turístico actual, interrogando al paisaje a través de su mirada y de las diferentes líneas blancas que remarcan la acumulación de residuos en este espacio del Parque Natural del Archipiélago Chinijo.

«Esta exposición es universal, la Agenda 2030 afecta a todo el mundo. Aquello que se ejecuta en Latinoamérica afecta a África y lo que se ejectua en África afecta a las Islas Canarias y viceversa», explica el comisario para justificar la presencia de artistas canarios y de otras partes del mundo cuyas piezas dialogan con la de los artistas africanos.

Creadores como la nigeriana Nnenna Okore, que presenta el vídeo Everything is everything en el que aborda el cambio climático con el ser humano y sus acciones como su principal causante debido a la quema de combustibles fósiles. Desde el continente vecino también llega, en un viaje geográfico y temporal, la pieza Walking in plastic del año 2009, una videoperformance de los sudafricanos Kai Lossgott, Mduduzi Nyembe y Bandile Gumbi que emplea la danza para reflejar el dolor de los barrios marginales y todas sus problemáticas en medio de una ciudad sucia y contaminada.

La exposición cuenta además con obra del canario Acaymo S. Cuesta, de Gabriela Bettini, de Enoh Lienemann, de Elena Lavellés o de Ezra Wube, artista visual etíope cuya pieza Possible world, una animación con pintura y recortes sobre lienzo, busca cerrar la muestra con un mensaje de positividad y la visión de que un mundo mejor es posible. «El artista entrevistó a 100 personas de Etiopía, panaderos, agricultores, médicos, periodistas, a personas de todo tipo. Les preguntó por su visión del medioambiente y creó esta animación que busca transmitir esa posibilidad de cambio y de mejora», relata Bermúdez.

La muestra colectiva, que se incluye en el programa de actividades de África Vive -que tiene lugar con motivo del Día de la liberación de África que se celebra el próximo 25 de mayo- se podrá ver en la sede de la institución capitalina hasta el próximo 14 de agosto.

Otras actividades

Dentro del programa también se incluye un desfile de moda africana el próximo sábado 17 de mayo a las 18.00 horas, la visita del embajador Nicolás Berlanga para hablar de República Democrática del Congo el lunes 19 de mayo a las 19.00 horas, la proyección del cortometraje Cafuné y la película Mariposas negras el martes 20 de mayo a las 18.00 horas en el Museo Elder, la sesión de cuentacuentos en el patio de Casa África el miércoles 21 a las 19.00 horas o la inauguración de la exposición Enseñar África el viernes 23 de mayo a las 10.00 horas, entre otros planes que se pueden encontrar de forma más detallada en la web de Casa África.