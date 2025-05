La Casa de Colón, un refugio de paisajes soñados por Juan Guerra

A veces la belleza se esconde en el silencio de una montaña imaginada o en la bruma de un valle que solo existe en la memoria del artista. Juan Guerra, maestro del paisaje y «pintor de silencios», lo resume con sencillez: él pinta «sin copiar del natural», sino que vive y mentaliza el paraje para luego improvisar en su estudio, dejando que «surjan sueños y hallazgos» sobre el lienzo en blanco. Así arranca Deshilar la Colección: Juan Guerra, la construcción del paisaje, la nueva exposición que desde hoy a las 19.30 horas hasta el próximo 12 de octubre transforma la Casa de Colón en Las Palmas de Gran Canaria en un territorio de entornos naturales soñados.

Entrar al emblemático museo en estos días es adentrarse en un universo donde la naturaleza toma el centro del relato artístico. Las salas del establecimiento, que atesora parte del patrimonio cultural de la Isla, acogen una muestra que entrelaza las obras de Juan Guerra con piezas seleccionadas de la Colección Insular. La exposición traza un recorrido en el que el paisaje deja de ser una representación externa para convertirse en una emoción proyectada de su artista.

El pintor Juan Guerra en su muestra exhibida en la Casa de Colón / LP / DLP

Óleos soñados

El pintor, ligado a la pintura desde su infancia, concibe su trabajo como un ejercicio de memoria e intuición. Guerra «mentaliza» el entorno, lo absorbe y lo reelabora hasta dejarlo emerger de forma casi onírica sobre la tela. «Lo que está detrás de ustedes no es una estampita que he reportado y que he pintado; ha surgido de la nada, son mis sueños que yo leo», explica con sinceridad. Para el artista, cada cuadro es una síntesis de vida, tiempo y visión interior: «Desde los siete años que empecé a trazar mi dibujito con lápiz, hasta lo que he llegado ahora, ochenta años después».

«Lo que está detrás de ustedes no es una estampita que he reportado y que he pintado; ha surgido de la nada, son mis sueños que yo leo». Juan Guerra — Artista

El valor artístico de esta exposición no solo reside en la obra de su autor, sino también en el modo en que ha sido concebida. Según Ramón Gil Romero, conservador de la Casa de Colón, Deshilar la Colección supone una «apuesta clara por la creación contemporánea en Canarias». La propuesta se estructura a través de una figura central —Juan Guerra—, que a su vez se conecta con otros lenguajes y autores a través del espacio natural como hilo conductor. «Es uno de los grandes constructores del panorama en las Islas», subraya Gil. El protagonismo del entorno frente a la figura humana no es una casualidad, sino una decisión poética deliberada: «El silencio no se puede pintar si no es en un paisaje, el paisaje pinta el silencio».

«El silencio no se puede pintar si no es en un paisaje. El paisaje pinta el silencio». Ramón Gil Romero — Conservador de la Casa de Colón

Francisco Javier Pueyo Abril, conservador del Servicio de Museos, también insiste en la singularidad del enfoque de Guerra: «Todo lo que van a ver en la muestra sale directamente de su cabeza». No se trata de reproducir lo que se ve, sino de reinterpretarlo desde lo emocional y lo inconsciente.

Aspecto de varios lienzos expuestos en las salas de la Casa de Colón / LP / DLP

Compromiso con el arte local

El respaldo institucional a esta iniciativa subraya su relevancia como proyecto cultural y simbólico. Serafín Sánchez Cabrera, director insular de Cultura, destaca que desde el Cabildo de Gran Canaria se mantiene un firme compromiso con el arte local. Esta exposición, asegura, «no es solo una propuesta estética, sino también una expresión de identidad». Los parajes canarios, visto a través de los ojos de Juan Guerra, se convierten así en una metáfora viva de la memoria y del territorio.

En definitiva, Deshilar la Colección es una invitación a recorrer horizontes interiores, a dejarse llevar por la memoria y la imaginación de un artista que, como él mismo confiesa, pinta «paisajes que tengo que tener dentro». Quien cruce el umbral de la Casa de Colón en estos meses, encontrará un mapa emocional de la Isla, tejido a pinceladas de silencio y luz.