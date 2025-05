Sandra García-Sanjuán, Fundadora-directora de Starlite Festival: «Sonora es un formato sensacional para descubrir talentos de las Islas»

Sandra García-Sanjuán, presidenta ejecutiva del grupo Starlite y y presidenta de honor del jurado de Sonora 2025 habla de su paso por Sonora y de la música como motor de vida

¿Cómo ha sido la experiencia de participar en el festival-concurso Sonora de Las Palmas de Gran Canaria como presidenta honorífica?

Me ha encantado descubrir Sonora. Hasta ahora no conocía el proyecto y me parece sensacional. Creo que es algo que se debería hacer a todos los niveles. Canarias es muy innovador en todo esto, porque a nivel musical se hacen muchos concursos de televisión pero con una filosofía más de espectáculo y de show que de buscar el talento de verdad, de toda esa gente con una calidad tremenda, que canta, que compone. Es más, en este tipo de proyectos de televisión lo que más vemos son intérpretes y no compositores: lo que funciona en televisión son canciones conocidas que es lo que la gente quiere oír, más pensado en generar audiencia que en descubrir talento.

Unos 131 artistas de casi todas las Islas participaron en esta edición. ¿Le sorprende el volumen de grupos y solistas?

Me sorprende el volumen y la calidad porque todos son muy diferentes unos de otros. En la final de Sonora tenías un grupo pop, de repente otro rock o unas propuestas muy canarias con timples y ecos interesantes; y artistas como Liane, con un estilo urbano, unas letras buenísimas y unas composiciones que me sorprendió mucho. Realmente hay mucho talento musical en las Islas y creo que Sonora es un formato muy interesante para descubrir talentos y, sobre todo, para poder dar oportunidad a gente que no tiene las plataformas que ofrece Sonora, a los festivales a los que pueden acceder, es la bomba.

Se da la circunstancia, en la mayoría de casos, de que los jóvenes artistas que marcan tendencia usan otras herramientas distintas, también con resultado desigual.

En las redes hay tanto ruido y tanta gente... Y en mi opinión lo que está funcionando es la música en vivo. Y creo que una plataforma como Sonora que te de la oportunidad, primero de exponerte ante profesionales que pueden ayudarte en tu carrera, y luego llevarte a festivales donde tienes un público al que cautivar, y es una oportunidad impresionante. Es verdad que, hoy en día, los artistas cada vez dependen menos de las discográficas, tienen las plataformas de streaming y las redes y van más por libre. Pero, claro, al principio las redes eran una gran oportunidad pero ahora hay tanto que es como buscar algo en un mar enorme. Sigo creyendo que lo funciona es la música en directo.

¿Entonces, la música en directo sigue siendo un negocio rentable y atractivo para el público en este contexto tan cambiante?

Sí, es un negocio totalmente rentable y atractivo, porque repartimos felicidad. La gente que asiste a nuestro festival sale muy contenta, motivada, con ganas de todo. Es como un túnel del lavado al que llegas con tus preocupaciones y problemas, tu día a día, y de repente comienzas a disfrutar, a compartir con amigos, a tener una experiencia que te hace evadirte. No es solo asistir a un concierto, sino que es el previo, ir a cenar, es como un parque de atracciones para mayores.

«En las redes hay tanto ruido y tanta gente... Y lo que está funcionando es la música en vivo»

El festival Starlite comenzó en 2012 y a día de hoy es el mejor festival boutique del mundo, con una oferta y programación entre música, arte, cine, gastronomía y moda. Una experiencia completa.

Es una experiencia 360 grados con dos meses y medio en Marbella, y tres semanas en Madrid en la edición de Navidad. Tenemos un público muy fiel y que está muy pendiente de todo lo que hacemos, y unos patrocinadores que en verdad son aliados que se han sumado al proyecto, y el festival tiene ya una envergadura y dimensión muy potente.

Un cartel muy ecléctico el que ofrece Starlite y que este año presenta artistas como Durán Durán, Will Smith, Texas, Scorpions, Il Divo o Santana.

A Pica Pica también para ir captando clientes desde chiquititos. Y esa es la magia del festival, somos un evento para todo tipo de público y edad, y hemos tenido desde el Ballet de San Petersburgo a la soprano Ana Netrebko, que es una de las mejores cantantes de ópera del mundo, a Andrea Bocelli, espectáculos de zarzuela, a Elton John, Iggy Pop, Lenny Kravitz o Enrique Iglesias. Realmente, Starlite es para que un día el padre acompañe al hijo; al día siguiente el hijo sea quien acompañe al padre, y a los tres días van con los nietos.

¿Hay que ir educando al público del futuro y ejercer cierta labor pedagógica con lo que se programa?

O adaptarse a lo que quiere el público. Es más difícil educar, esa labor pedagógica, que escuchar y darse cuenta de lo que realmente quiere el público. Nosotros hemos detectado que el público joven, de 19 y 20 años, no va a los conciertos. Esto se puede ver como un problema o como una oportunidad para saber qué está buscando ese público. Escuchan la música de una forma diferente; los de nuestra generación pueden estar hora y media callados, sin teléfono móvil, y la gente joven vive para transmitir y compartir con los amigos más que vivirlo ellos. El nivel de atención es otro y cuesta, están bailando, tomando copas. Ha cambiado mucho el consumo y nosotros tenemos la gran ventaja de que contamos con todo tipo de público, desde los 20 a los 80 años, y los niños.

El mercado de festivales ha crecido en España de manera desorbitada. ¿Hay público para tantos y diversos festivales?

El número de festivales ha crecido muchísimo, se han expandido por todo el país y han aumentado los cachés de los artistas. La industria está cambiando mucho, con gente que se ha lanzado al mundo de los festivales. Creo que toda apuesta por la música y la cultura es una maravilla, y nosotros tenemos la suerte de estar liderando un sector que nos va muy bien. No sé si hay mercado para tanta gente y ojalá que lo haya. En Starlite hemos hecho las cosas de otra manera y estamos en un nicho de mercado en el que no hay tanta competencia; hay más competencia en otro de tipo de festivales, más masivos, donde el público está de pie. Nuestro público es más exigente, eso implica un público más adulto, entre los 40 y 50 años y con cierto poder adquisitivo.

A nivel empresarial se le ha reconocido como una de las mujeres más influyentes en España, que representa el liderazgo femenino en los sectores de la cultura y entretenimiento. Y la revista Billboard la ha distinguido en 2025 como ejecutiva de honor, la única mujer española en el ranking.

Todos los años, la revista Billboard publica el listado de las mujeres más influyentes en la industria de la música, las ejecutivas más importantes, y en el listado de las mujeres latinas soy la única española. En total hay unas 40 mujeres de todo el mundo.

¿Le generan algún tipo de presión estos reconocimientos?

Hay que mantener el nivel de excelencia. Cuanto más se espera de ti, cuando se generan más expectativas, es cuando más difícil te lo ponen para seguir cumpliendo y no defraudar.