DJ Chus: "En la cabina de 'dj' es donde me divierto"

Una larga carrera respalda al dj y productor Chus L. Esteban aka DJ CHUS, cabeza de cartel del festival Malvasoul que se celebra el sábado en Las Palmas de G.C.

— ¿Cómo ha evolucionado el trabajo de dj desde sus inicios, en 1989, hasta la actualidad?

— He sido testigo de cómo el dj ha pasado de ser un miembro más de la plantilla de una discoteca a convertirse en el gurú y maestro de ceremonias de un evento, siendo el centro de las atenciones, el personaje más importante de la noche alrededor del cual gira toda la magia de una velada al ritmo que marca con sus temas y su capacidad de conducir al público al éxtasis total y absoluto.

— Lleva 35 años vinculado a los platos y gracias a esa trayectoria fue testigo de la llegada del acid, el boom del dance, el desembarco del house... ¿Cualquier tiempo pasado fue mejor; es un error anclarse en el pasado y mirar a la actualidad o todo eso suma para conformar la personalidad artística de DJ Chus?

— No creo en el “pasado fue mejor” sino en la evolución; en el aquí y ahora; en saber adaptarse y crecer artísticamente aprendiendo y disfrutando en el camino. La música ha sido siempre cíclica. Cada nueva tendencia bebe directamente de otra anterior renaciendo con frescura, rompiendo moldes y saltándose leyes y fronteras. No se puede acotar o delimitar la creatividad: todo vale. Creo en el reciclaje musical y también en la calidad. Soy defensor de hacer las cosas bien, con respeto y aportando siempre; eso es lo que hacemos los artistas: crear con la música espacios temporales y hacemos posible que la gente baile, disfrute, sueñe y desconecte de su cotidianeidad.

— ¿Cómo define su estilo?

— Me considero un DJ de house music, la madre de todos los géneros, descendiente directo del sonido disco de los 70 y cito al maestro Frankie Knuckles: “el house es la venganza del disco”. Me gusta tocar de todo en mis sets. El house es la base y todas sus variantes los ingredientes para una gran sesión, desde el deep, afro, latin, tribal, organic, indie, tech, melodic, progressive, minimal... No importa cómo se llame o lo llamen, lo que interesa es que me toque el alma. Que me haga sentir.

— ¿Se siente más cómodo como dj o en su faceta de productor musical?

— No puede existir una sin la otra. Son el ying y el yang; creación musical e interpretación; puesta en escena y composición; la soledad del estudio y el baño de masas de un evento... Las dos caras de una misma moneda. Me encanta el estudio, trabajo duro, ocho horas al día, y amo la cabina, que es donde me divierto.

— Muchos DJ han diversificado su trabajo con la creación de sellos discográficos propios. ¿Esa decisión se toma por motivos económicos o para suplir el papel de las grandes majors, que salvo en contados casos parecen despreciar a los artistas de este ámbito creativo?

— En mi caso la creación de Stereo Productions hace 25 años fue exactamente así: fundé mi propio sello para no tener que depender de la opinión obsoleta de señores con traje y corbata que decidían sobre lo que tenía que hacer para cumplir los objetivos de la multinacional. Gracias a Dios todo eso ha cambiado y hoy en día la Industria independiente tiene voz y peso. Me gusta mucho la gestión del sello, lo considero otro pilar fundamental en la carrera de un artista; un escaparate donde mostrar no solo tu música sino la de artistas afines a tu sonido. Tras el Covid, fundé otro sello junto a la artista madrileña La Santa, para ampliar el radio de acción y fomentar sonidos emergentes como el deep y el afro house.

— Su proyecto reciente es Redolent Music, sello boutique independiente, creado con el dj y productor La Santa, para atender la evolución musical y fomentar el talento emergente. ¿Cree importante apoyar a nuevos artistas?

— Apoyar al artista emergente es vital. Lo comparo con la cantera de los futbolistas: son el futuro de la escena y los próximos super stars. Sin nuevos talentos no hay renovación ni innovación, a pesar de que plataformas gigantes como Spotify hayan decidido no dar visibilidad a talentos nuevos que no lleguen a un mínimo de reproducciones mensuales. Creo que aquí empieza una nueva revolución, una nueva guerra contra los intereses millonarios de esa minoría que controla a la mayoría con sus algoritmos. Larga vida al talento novel, máximo apoyo a quien comienza aunque eso signifique menos ingresos y menor exposición.

— ¿Ganas de participar en el festival Malvasoul de Las Palmas de Gran Canaria?

— Muy feliz de regresar a mi querida Gran Canaria. Tengo que confesar que de niño viví 10 años en Las Palmas, mucho antes de saber que me dedicaría a la música para siempre, por tanto volver a Canarias es todo un orgullo y un reto que seguro valdrá la pena. Hay ganas de poner a bailar a mi linda gente canaria.

— ¿Qué va a encontrarse el público canario que acuda a disfrutar de su sesión en esa cita?

— Mucho house, ritmos calientes, felicidad y energía a raudales. ¡Nos vemos en la pista de baile!