"Todo fuego debería arder para siempre": un año sin la luz indómita de la artista y escritora trans Roberta Marrero

La melodía de este 17 de mayo suena melancólica y poderosa como una canción de los Smiths. Ya la afinaba la partitura del recuerdo unos días antes durante la escritura de estas líneas. Una periodista trata de homenajear la memoria de quien cultivó un arte múltiple desde los márgenes para poner en el centro el arrebato y la belleza del imaginario queer y descoser los imaginarios normativos, pero Las Palmas de Gran Canaria parece a veces una ciudad vacía de su nombre y de su estela indómita.

Este sábado se cumple un año de la muerte de la artista Roberta Marrero (Las Palmas de Gran Canaria, 1972 – Madrid, 2024), hija del punk cuyo universo creativo militó en la música, el collage, el dibujo, la novela gráfica, el ensayo y la poesía de estética pop, kitsch e interreferencial, y desde su ausencia todos los caminos conducen al aullido de su obra.

«Todo cuerpo debe ser regido solo por su habitante / Todo fuego debería arder para siempre / Todo corazón debería ser irrompible / Toda persona debería ser amada / Todo héroe-heroína debería tener su duelo», reza su Poema a Marsha P. Johnson.

Un encuentro en Agapea

Clavada entre las estanterías de Feminismos y LGTBIQ+ de la librería Agapea en la isla natal de la artista, un librero reconoce y anticipa la búsqueda de la periodista como si compartiesen los mismos referentes y relojes. Ambos se presentan y el resto de la tarde se escribe como un poema.

«Yo conocí a Roberta Marrero hace 20 años en Madrid», le cuenta Alfredo Cabrera, librero de Agapea desde que abrió sus puertas el pasado 2022. «Precisamente, le estoy preparando un homenaje con amigos y familiares para este próximo verano». Le entrega el libro Derecho a cita (Contintametienes, 2024), el último poemario que publicó antes de marcharse y cuyo suicidio anunció este mismo sello editorial. «Roberta Marrero ha dejado escrito: I love you all», comunicaron sus artífices, Inés Plasencia y Víctor Mora, en las redes virtuales de Continta. «También te recomiendo leer este libro de artista, que es un ejercicio contracultural de Roberta sobre un artista que fue espejo», continúa Cabrera mientras extrae el título César Moro / Espejo, exilio y deseo queer, publicado por TEA – Tenerife Espacio de las Artes a partir de la investigación que emprendió sobre este artista en el marco de su residencia en este museo tinerfeño en 2022.

Junto a este ejemplar descansa (h) amor trans (2020), también de Contintametienes, un ensayo colectivo sobre identidades más allá de las categorías binarias del género, en el que participa Roberta Marrero con un poema titulado Poema flor y dos ilustraciones arropadas con este texto: «I am human and I need to be loved / just like everbody else does!».

Y a su lado, La mala costumbre (Seix Barral, 2023), de Alana S. Portero, una de las novelas más aplaudidas y exitosas de los últimos años que acaba de alcanzar su vigésima edición, y cuya portada ilustra una imagen de la creadora grancanaria. La última entrevista que concedió Roberta Marrero antes de morir fue una conversación cruda y bellísima con esta escritora madrileña y, sobre todo, amiga, publicada en abril de 2024 en eldiario.es, en la que Portero la define de esta forma: «La Marrero es la hija que hubieran tenido Lampedusa y Amanda Lepore si la hubiera criado Jean Genet; cultura desbordante, fetichismo por la belleza y un anecdotario interminable».

La fecha de su muerte coincide con el Día Mundial contra la LGTBIfobia

Entre las múltiples joyas que destila este intercambio, este es el titular que lo encabeza: «No hace falta que todas seamos unas desatadas pero tampoco unas burguesas».

«La fecha de su muerte coincide con el Día Internacional contra la LGTBIfobia», señala la periodista al librero, que responde en un suspiro: «Sí, encierra tanto simbolismo. Y tanta tristeza». Desde hace un rato suena en los pasillos Common People, de Pulp.

La escritora y artista visual Roberta Marrero. / LP

«Píntame los labios con una navaja y bésame / las travestis también amamos (…) ¿Quién quiere ser solo una cosa cuando puedes ser miles?», recoge su poema Navaja, de su primer poemario, Todo era por sr fuego. Poemas de chulos, trans y travestis (Contintametienes, 2022), escrito desde la herida de las «desclasadas». Pero su primer libro se retrotrae a 2015 bajo el título Dictadores, donde convierte los rostros del totalitarismo en collages pop. Un año después vio la luz la novela gráfica El bebé verde (Lunwerg), con prólogo de Virginie Despentes, en el que relata su infancia y adolescencia «extraterrestre» a partir de esta consigna: «No nací hombre ni mujer. Nací bebé. Necesito tiempo para saber quién soy».

En 2018 publicó We can be heroes, donde glosa la imaginería cultural de referentes LGTBIQ+. Por la tinta de su obra corre la sangre de una jaula abierta, «una proletaria del amor» y travestismo sacrosanto a la que el pop salvó la vida, cargado de simbología y fetichismo y en la que, pese a su pulsión gótica y salvaje, late un corazón «humano demasiado humano», como dice su canción de Claroscuro (Susurrando, 2007). Su obra plástica ha formado parte de exposiciones como David Bowie Is en el museo Victoria&Albert de Londres o Piaf, en la Biblioteca Nacional de París.

Un trayecto por su ciudad natal

«Nací en 1972 y nací criminal -las personas como yo iban a la cárcel-. Nací al final de una larga dictadura política. (…) Un país sometido a varias décadas de dictadura es un país herido», escribe en su ensayo sobre César Moro, donde vincula el «exilio y sexilio» del artista de origen peruano con el suyo propio. «No puedo evitar pensar en esa Lima terrible de la que hablaba el poeta sin mencionar esa Canarias terrible de la que me tuve que ir», sigue la autora, quien define su infancia en el colegio como un «infierno» de violencia e incomprensión.

Tras abandonar Agapea con la tote bag cargada de libros y utopías, el largo trayecto de la línea 1 de la guagua municipal funde la lectura de este libro con el paisaje del puerto capitalino que enmarca cada parada. Sus arterias y rincones aún alojan el mapa del dolor no reparado de «las marginadas» a las que denomina «las malas canarias», que «se escondían debajo de la alfombra como el polvo que no se quiere ver, ignorando que este polvo es fosforescente, que brilla en la oscuridad». «Para mí, la canariedad es el mariconeo del parque de Santa Catalina, Lolita Pluma acogida por las travestis cuando dejó al maltratador de su marido, las maricas haciendo cruising en el puerto, Néstor de la Torre y su rutilante pintura homosexual, los poemas lésbicos de Natalia Sosa, Rosario Miranda, Paco España, Félix de Granada, las salas de transformistas de los 70 como el Britania», escribe la artista sobre una tierra que la «hirió de muerte». «Creo que Canarias necesita verse a sí misma en la complejidad absoluta de su historia; creo que necesita, como el resto de España, un sano ejercicio de autocrítica», sentencia.

"Geisha guanche y punki"

Por las entrañas de La Isleta, barrio que fue cuna del movimiento trans y refugio en tiempos de opresión, pasea la artista y bailarina Celeste González, como una sirena en el centro de la tierra. «El otro día soñé con ella y, al despertarme, escribí el sueño», cuenta la artista, recién aterrizada en la muestra CinemaTrans de Tenerife, donde recibió uno de los reconocimientos de esta cuarta edición que culminó ayer con una lectura de poemas en homenaje a Roberta Marrero. «Recuerdo la primera vez que la vi en la Alameda de Colón, siendo ella una adolescente que aún no se había marchado a Madrid, y la recuerdo como una aparición, pálida como una geisha guanche. Y punki», revela.

Pero su amistad se fraguó a partir del libro Regina y Celeste, una correspondencia (La uña rota, 2019), coescrito por esta última y erigido en tótem de la literatura trans y de disidencias de género, del que Roberta quedó prendada. «Ella vivía en Madrid y yo en Las Palmas de Gran Canaria, pero empezamos a quedar cada vez que yo iba a Madrid y siempre que actuaba ahí venía a verme», relata.

«Me encantaba Roberta porque, cada vez que nos encontrábamos, hablábamos de nuestras cosas, pocas veces hablábamos de trabajo, hablábamos sobre todo de nuestros chulos y nuestros fracasos amorosos. También hablábamos de la precariedad en la que vivíamos las artistas. Y sobre todo, nos reíamos mucho».

«Me siento una de esas privilegiadas que pudo compartir con ella», declara Celeste González

Cuenta que Roberta era «una mujer de costumbres» y que «solíamos quedar siempre en los mismos restaurantes y, después, siempre íbamos a una librería, que solía ser La Central, que era su favorita y donde siempre compraba algo». «Creo que esa disciplina danesa era una forma de equilibrar ese híbrido entre el caos y el orden», reflexiona. «Pero sobre todo, Roberta era una mujer muy cuidadora, muy madre, muy generosa. Y era increíblemente culta, con una mirada muy incisiva y una gran lucidez para ir al fondo de las cosas. Yo me siento una de esas privilegiadas que pudo compartir con ella».

Retrato de la artista gráfica y escritora canaria Roberta Marrero. / LP

La artista recuerda que, en sus últimos años, Roberta cultivó una afinidad mayor con la isla de Tenerife, que la propia creadora explica en el citado ensayo-espejo de César Moro. «Mi isla, Gran Canaria, nunca me llama, nunca me lleva», plasmó. Ese mismo año, el Gobierno de Canarias la distinguió como protagonista del Día de las Escritoras 2022, «por su labor y calidad literarias a favor de la libertad y la solidaridad dentro de la comunidad LGTBIQ+». «Mejor tarde que nunca, pero que Roberta no haya tenido el reconocimiento que debió tener en su momento en vida me frustra, me duele, porque yo creo que es una artista fundamental en la historia de la cultura de este país», manifiesta Celeste.

«En muchos sentidos, fue una pesadilla para este mundo», escribe Daniasa Curbelo

En la isla de Tenerife reside la artista, investigadora y activista Daniasa Curbelo, cuya «tribu», que es como Alana S. Portero se refiere a las redes de afectos, apoyos y vecinasen (h) amor trans, también integra Celeste. «Después de su suicidio, nunca soñé con Roberta», confiesa Daniasa. «A veces sueño con gente a la que quise o con quien tuve un vínculo especial y que ya fallecieron. Estuve meses deseando volver a encontrarme con ella en el Reino de lo onírico. Volver a abrazarla y sentir que su larga cabellera gris también me envolvía como lo hacían sus brazos. Escuchar su tono de voz profundo y firme. Reírnos de cualquier bobería o de algún amante. Soñé durante meses pero nunca recibí su visita. Entonces entendí que Roberta solo se aparecería en una pesadilla. Vendría acompañada junto a los monstruos, vampiras y personajes de la noche que retrató en sus libros. Y entonces sí podremos abrazarnos. Porque Roberta, en muchos sentidos, fue una pesadilla para este mundo. Un mundo que siente pánico por mujeres como ella».

Retirada del deseo

Derecho a cita, su último poemario, vio la luz cuando su autora «ya estaba muy retirada del deseo». «Sus últimos poemas hablan de eso y las últimas veces que nos vimos, me decía: nena, yo ya no estoy en esto. En cambio, en el último mensaje suyo que recibí dice: estoy algo mejor», recuerda Celeste.

«Fuera de la poesía / los hombres no aman a las mujeres trans», dice su Poema I. «Cumplir 50 es muy punk / porque no hay futuro», recoge el IV. En su columna Roberta, publicada en estas páginas, la escritora tinerfeña Aida González Rossi expuso: «Una muerte queer es una tragedia política, nuestra, porque el mundo podría ser mejor y no lo es, porque no dio tiempo a que lo fuera para esa persona». «Te querremos siempre, Roberta. Gracias por todo», concluye.

Y sigue viva la voz transfronteriza que se vació de fuerzas dentro y fuera de las islas pero que dejó el legado de sus versos para que el deseo, la ternura y la libertad resistan en tiempos de odio, como glosa este extracto de que alumbra como el fuego que quiso ser y fue: «Ser humano es un truco de magia / Mujer es mentira / Hombre es mentira / Todos los cuerpos están a la fuga / Ponte tus zapatos y empieza a caminar».