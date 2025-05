Quevedo desata un tsunami del color de la UD Las Palmas en Gran Canaria

El próximo sábado 24 de mayo, el Gran Canaria Arena será testigo de algo más que un concierto: será la expresión de una comunidad que ha crecido en torno a la figura de Quevedo, el artista canario que ha roto fronteras. Entre altavoces, camisetas amarillas, banderas y muchas expectativas, los seguidores ya se movilizan para lo que promete ser una de las noches más memorables del año.

La Marea Amarilla, el movimiento nacido en redes para animar a los asistentes a vestir con los colores de la UD Las Palmas, ha tomado fuerza como una auténtica manifestación de cariño y orgullo por el artista.

Presentación de la iniciativa Marea Amarilla, para arropar el concierto de Quevedo en Gran Canaria / Andrés Cruz

Unidos por Quevedo

Su impulsor, Ángel González, de 20 años, lo tiene claro: «Esta iniciativa es para que entre todos demos fuerzas al cantante y que vea a las 32.000 personas de amarillo». El joven, que ideó la iniciativa observando los conciertos que Quevedo ofrecía en otras partes del mundo, se preguntó por qué los fans de casa no podían hacer lo mismo. «Tenemos que demostrar que estamos en casa y lo que somos», expresa con convicción. La idea, que comenzó como un simple post en TikTok e Instagram, ha alcanzado tal repercusión que él mismo se muestra sorprendido. «Esperaba que tuviese repercusión, pero no la que estoy viendo. Es bonito ver cómo lo ha acogido la gente», comparte.

Y la respuesta del público no se ha hecho esperar. Chiara Monsani, de 22 años, una de las responsables de la cuenta QuevedoINFO en la red social X, explica cómo comenzó todo: «Fue porque nos gustaba el artista y decidimos hacer una cuenta de Twitter para subir contenido sobre sus giras, conciertos, proyectos...». Desde entonces, han acompañado al cantante desde sus primeras canciones, incluso antes de alcanzar el estrellato. «Le seguimos desde 2021 o 2022, antes de que fuera famoso y saliese la canción Universitaria», comparte la joven.

Junto a María Ramos, de 25 años, Chiara ha contribuido a crear una pequeña comunidad virtual con un contenido muy concreto: avances, rumores de colaboraciones, análisis de pistas que Quevedo deja en sus redes y más información. «Eso suele llamar mucho la atención», cuenta Chiara.

El entusiasmo por el concierto va mucho más allá de lo virtual. Las chicas llegarán temprano al recinto para hacer cola, aunque no tienen intención de acampar. «Iremos súper temprano», dicen. María lo concreta: «No acamparemos, pero iremos a las 7.00 de la mañana». Ángel, por su parte, no descarta pasar la noche cerca del estadio, incluso en el coche, para asegurarse una buena posición: «Más que noche en el estadio, a lo mejor en el coche. Buscar aparcamiento, tenerlo cerquita…».

Fiesta en casa

Además de camisetas, la Marea Amarilla ha preparado otras sorpresas para los que participen en esta colorida iniciativa: «Se les dará algún detalle», explica Chiara, que destaca también la ilusión de ver el recinto repleto de fans apoyando a un artista local en un concierto individual.

Sobre los posibles invitados al show, las quinielas están abiertas. «Personalmente, quiero que venga Aitana», confiesa Chiara. «Sech, La Rose, también me gustaría, y seguramente venga La Pantera, Lucho…», añade. Ángel también comparte su visión: «Los canarios, seguro. A lo mejor canta canciones que no son suyas, de representantes de aquí, como el himno de Las Palmas o algo que anime el estadio. Pepe Benavente, ¿por qué no?».

Entre ilusión, expectativas y un sentimiento colectivo de pertenencia, los fans ya lo tienen claro: este sábado no se trata solo de escuchar música, sino de demostrar que «la casa» de Quevedo está viva, unida y orgullosa. Como dice Ángel: «Que apoyen al cantante, que eso tiene que ser muy bonito para él. No solo camisetas, sino también banderas. Todo lo que sea». La Marea Amarilla avanza. Y el sábado, será imposible no verla.