Jane Hormuth, autora de novela romántica: "Hasta el siglo XXI la literatura romántica se consideraba ‘de marujas’"

Tras recuperar los derechos de sus novelas ambientadas en Inglaterra, la autora de Seducir a Lady Palmerstone ha optado por autopublicar su última novela romántica e histórica ambientada en Inglaterra, Descubrir a la señorita Townsend, bajo su joven sello, Ventana al Pasado. En sus novelas lo hace casi todo sola: desde la distribución hasta el diseño, apoyándose en colaboradores puntuales con editorial. Dice ser una "escritora híbrida", a la que ser de Canarias añade sus propias complicaciones logísticas, especialmente en el campo de la impresión.

Publica su última novela Descubrir a la señorita Townsend, ¿cómo se sobrevive en el mundo de la literatura moderna cuando se trata de autoedición?

Está todo un poco complicado [risas]. En principio está en todas las librerías de España y cualquiera puede acceder a ella. El problema es que los locales quieran venderlo, porque la mayoría de librerías funcionan a demanda, pero aquí en Canarias puede conseguirse muy fácil.

Pero el género romántico histórico ambientado en Inglaterra tiende a ser un éxito de ventas, como el fenómeno Bridgerton.

Es verdad que hay muchas escritoras que en ebook es donde más ganancias tienen. Toda Latinoamérica lee en español, por lo tanto, existe un público enorme. Igualmente, el mercado está muy saturado y hay que darse codazos para hacerse ver.

Por ejemplo, gran parte de sus novelas se pueden leer a través de una suscripción a Kindle de Amazon.

Muchas lectoras lo hacen. Creo que pagan unos diez euros al mes y por esa cantidad pueden leer todas las novelas del catálogo en ebook.

La escritora canaria Jane Hormuth, autora de 'Descubrir a la señorita Townsend' / lp/dlp

Un acuerdo al que llega con Amazon.

Amazon paga por páginas leídas. Es una fuente de ingresos aparte.

¿En qué medida influye el fenómeno del BookTok, una tendencia en la plataforma TikTok donde influencers comparten contenido relacionado con libros, en el reconocimiento o las ventas de un autor?

Me parece increíble. Los influencers dan mucho apoyo a la literatura. De alguna manera, el libro en papel estaba un poco muerto, o por lo menos se decía que lo iba a desbancar el digital, pero gracias a estos booktokers, como lo presentan, hacen fotografías, lo enseñan y pasan sus páginas, lo que ha generado es que las nuevas generaciones quieran unas estanterías llenas de libros. A mí eso me parece maravilloso porque soy la primera que tiene una. Soy bastante romántica y leer en papel siempre me ha gustado más.

Portada de 'Descubrir a la señorita Townsend' / lp/dlp

Según el Barómetro de la Federación de Gremios de Editores (FGEE), la venta de libros está bastante repartida. Se señaló que las librerías tradicionales siguen siendo el canal principal de compra, con más del 50% de compradores anuales.

Los mismos influencers han generado esa necesidad de tener libros en papel. Los editores ahora trabajan muchísimo las ediciones, con papel dorado, el interior, exterior, solapa...

"No se debe juzgar un libro por su portada", como reza el dicho. ¿Descubrir a la señorita Townsend tiene ilustraciones?

El principio de cada capítulo está bastante trabajado, con una filigrana, tipografía distinta... En las páginas siempre trato de incluir una ambientación propia de la época de la que esté escribiendo. Incluyo esos detalles, pero no ilustraciones como tal.

La industria del libro trabaja ahora de otra manera. ¿Considera esencial que un libro esté acompañado de un booktrailer, un video para promocionar su historia?

Yo creo que sí, lo que pasa es que en mi caso está complicado. Aunque con la inteligencia artificial seguramente sea mucho más fácil, me cuesta mucho recrear naturalidad solo mediante fotografías y que los personajes sean reales, o igual es que yo no atino con el Copilot y el ChatGPT. El booktrailer siempre lo he usado, sobre todo en las presentaciones para redes sociales, porque hacer ese pequeño resumen del libro y puede generar ese enganche que los autores buscamos.

De hecho, por lo que se reseña en algunas críticas de sus libros, llega a ser un factor determinante a la hora de comprarlos.

Todo lo que haga diferenciarte y llegue a la lectora, porque mi público es mayormente femenino, es positivo porque así consigues que te lean.

¿Qué ocurrió en 2019? Entonces dijo adiós a sus libros Descubrir a la señorita Townsend y Seducir a Lady Palmerstone, antes de rescatarlos como hace ahora en su editorial Ventana al Pasado.

Estuvo publicada por la editorial mallorquina Romantic Ediciones. Hubo muy pocos ejemplares de Seducir a Lady Palmerstone y Descubrir a la señorita Townsend nunca llegó a salir, solo en digital. Cuando recupero los derechos de autor después de que terminara el contrato que mantenía con la empresa, dejé guardadas las historias en un cajón porque escribía la serie Mensajes sobre Escocia y en esa editorial estaba muy a gusto. He decidido autopublicarlas a través de mi sello, que lleva abierto desde hace un año, y trabajando con una distribuidora a nivel nacional. Antes iba puerta por puerta de cada librería.

¿Gestiona la mayoría del trabajo sola?

Básicamente, es todo Juan Palomo [risas]. Hay amigos que me ayudan y contrato a una correctora cuando la novela está acabada, o una diseñadora para las portadas.

¿La autopublicación es especialmente difícil en Canarias?

A mí me gustaría tener imprentas que grabaran en offset digital. Había una en Tenerife, pero cerró y me da mucha pena porque tengo que pedirlo a la Península. Me encantaría que apostasen por este tipo de impresión porque es económico para que los autopublicados podamos generar tiradas de 150 ejemplares de a poco. Nosotros no podemos asumir la impresión de 2.000 libros, como sí hacen las editoriales grandes. Aquí tenemos una ventaja y es que los municipios apoyan el trabajo de los escritores. Autopublicar, con y sin editorial, es igual de complicado porque los autores deben de trabajarlo siempre. A no ser que seas un superventas. Me considero una escritora híbrida, porque autopublico y trabajo con editoriales. La verdad es que tengo que hacer el mismo trabajo.

Ser licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas le ha servido entonces.

La verdad es que los derroteros de la vida me llevaron a otras cosas que no tienen que ver con la literatura, pero la parte creativa la he suplido con las promociones y la escritura. Mis amigas me dicen: "Esta es la campaña de tu vida".

¿Cómo disocia Jane Hormuth de Yara Medina, sus dos pseudónimos?

El anglosajón lo empleo en novelas románticas con contexto histórico ambientado en Escocia e Inglaterra. Cuando escribí El rumor de las folías, desarrollada en Canarias en los años 30, me dije que no podía firmar con Jane Hormuth, así que me busqué otro nombre español.

El género romántico vive una eclosión de ventas, con autoras que encabezan este tipo de novelas como Alice Kellen y Megan Maxwell. A menudo se le califica de "juvenil". ¿Está de acuerdo?

Es que ahora mismo, a nivel de lectores, hay un perfil más joven que adulto. Por ejemplo, está la romantasy (un subgénero literario que combina romance y fantasía). La novela negra y la romántica siempre se ha vendido, pero también esta última ha tenido mala fama. Ahora estamos 'limpiándole' la cara y haciendo valer esta literatura porque no es nada desdeñable. Hasta los 90 o 2.000 se consideraba de marujas. Mi teoría es que el 100% de las escritoras eran mujeres y las lectoras eran mujeres, así que había sexismo. Así que por parte de los escritores hombres se tachaba esta literatura como "de marujas".