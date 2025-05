‘El laberinto de la soledad’: espejo humano

Este es uno de esos libros a los que siempre se vuelve. Se puede leer como una gigantesca metáfora sobre México, o su visión de los problemas de la modernidad, la soledad como condición intrínseca de los mexicanos, o por el simple placer de disfrutar de la prosa del Nobel mexicano, de sus metáforas y reflexiones.

El caso es que se trata de un libro que permite diversas lecturas, prestándose en algún caso, como el de Oliver Kozlarek, a un enfoque que lo presenta como una avanzadilla del pensamiento poscolonial. Enfoque que entendemos forzado y alejado del pensamiento del propio Paz. Su confrontación con el pensamiento indigenista de los zapatistas y su oposición a lo que se entendería por sus demandas básicas, sería suficiente para negarlo.

El laberinto de la soledad es una investigación sobre la esencia del ser mexicano, desarrollada por Paz mediante tres instrumentos: la razón, la dialéctica y la intuición. Como buen surrealista, el autor intenta tirar de todos los medios a su alcance para conseguir su objetivo: definir qué es ser mexicano en la segunda mitad del siglo XX. Desde la historia de México a sus tradiciones, todo es diseccionado para intentar alcanzar esa definición de lo mexicano que fue rechazada por el establishment cultural patrio.

Se intentó ver la obra como un tratado filosófico o sociológico cuando el propio autor insistía que él no era ni sociólogo ni filósofo, tan solo un poeta que reflexionaba sobre su país y, más importante aún, lo que vinculaba a las gentes de su país con el resto del mundo. Para ello va de lo local a lo universal, y de este vuelve a lo local. Lo que le permite integrar la cultura mexicana en la cultura universal, buscar en los hombres y mujeres de México lo que les hace universales, semejantes a los hombres y mujeres de otros países, continentes y latitudes. Esa esencia que hace que un hindú y un alemán compartan algo, la propia condición humana. Y en esa búsqueda, huye de tanto del regionalismo como del cosmopolitismo.

Al respecto es interesante la definición que, hablando de El laberinto, escribió Ricardo Gullón: «El cosmopolita es quién todas partes se acomoda, sin arraigar en ninguna: es universal el que arraigado y bien arraigado en lo suyo, se interesa en lo que le es ajeno, superando así su localismo. (…) partiendo de asimilar lo propio en profundidad se comunica a ese nivel con todos los hombres, con el hombre a secas, sea de donde fuere».

Para Paz: «su anhelo de universalidad lo impulsa a llegar en lo particular, en lo nacional si se quiere, a la dimensión en que eso propio comunica con el fondo humano común». He aquí una de las razones por las que siempre volvemos a este libro. Esa dialéctica entre localismo o regionalismo y universalismo, que no cosmopolitismo, se haya presente en la cultura canaria.

Recuerden el esfuerzo de Pérez Minik y la facción surrealista en Tenerife o las inquietudes del grupo de Antología cercada, o las de Padorno, Rodríguez Padrón o Palenzuela más recientemente. Y los paralelismos no se quedan ahí. Puede que parezca forzado pero nosotros fuimos la antesala de la violenta conquista de América. También la cultura prehispánica de las islas fue erradicada por la fuerza como las de Mesoamérica. Y también nosotros gozamos de la condición del mestizaje, de la mezcla de culturas y tradiciones, traídas de otros lugares, otros países. Alguna de ellas con reminiscencias aborígenes como la fiesta de la rama de Agaete.

Así nos vinculamos con el carácter festivo, trasgresor en alguno de los rituales. La de Todos los Santos en México poco tiene que ver con la visión occidental y cristiana de la muerte y por eso se emparenta con nuestros carnavales, alejados de la religiosidad, paganos y transgresores.

Paz reivindica ese carácter rupturista y trasgresor de lo festivo en la cultura mexicana. Y al explicarlo tiende puentes con la visión de lo festivo que practicamos los canarios. No olvidemos que ni es un antropólogo ni un filósofo. Pero las cosas que dice y, sobre todo, como las dice, nos tocan de cerca. Como ejemplo su visión de la soledad de los seres humanos.

El desarrollo del capitalismo en occidente y la conquista de América y África, destruyeron los lazos de las comunidades, la solidaridad en los pueblos y aldeas. Se empezó a implantar así la visión del hombre como ser individual, expresada en la pregunta «¿qué es el hombre?, sustituta de ¿Qué somos los seres humanos?».

El capitalismo, la conquista, la colonización, la esclavitud, han sido y son distintos clavos en el ataúd de lo más solidario del género humano. Y han impuesto la soledad de cada uno, una soledad vital, pese a que sabemos que los hombres son seres sociales por su propia naturaleza. En esa dialéctica, la de la soledad y la necesidad de la sociedad, nos movemos todos.

Paz señala con el dedo la contradicción y que para ser plenamente humanos tendremos que superarla. Y ello solo será posible desde el reconocimiento del otro y la renuncia a los nacionalismos limitadores, excluyentes, y su sustitución por la visión universal de la cultura, desde el respeto a la particularidades de cada una, pero siendo conscientes de que todas se funden en una sola. Y para ello hay que enfrentarse al miedo, el miedo a los otros, el miedo a lo distinto, a lo diferente.

Que la cultura es algo universal se palpa en la unicidad de tantos mitos compartidos por diversas culturas. Un ejemplo es el de La Malinche, la mujer que transige con el enemigo. En el norte será la figura de Pocahontas, en Grecia será Helena de Troya y entre nosotros la princesa Iballa. Pero nada de esto puede ser contado ni explicado sin el lenguaje, sin el idioma común, ese en el Octavio Paz reivindicaba la pasión por el lenguaje y el lenguaje de la pasión. Lo que Rodríguez Padrón definía como la incertidumbre del idioma, incertidumbre que es la que nos permite avanzar de la mano de autores como Octavio Paz, por ejemplo.

Leer El laberinto de la soledad, pese a las distancias ideológicas que mantengamos, es siempre una oportunidad para reflexionar sobre nosotros mismos, sobre Canarias y aquella frase de Juan Manuel Trujillo que tanto se repite últimamente: «Canarias se ignora e ignora que se ignora».