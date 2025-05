Jinámar debuta en la escena nacional

Que lo local es cada vez más global vuelve a confirmarse con Dramawalker Jinámar, el primer proyecto en Canarias del Centro Dramático Nacional, la mayor institución de teatro del país, que invita a recorrer de una manera diferente este barrio de Las Palmas de Gran Canaria a través de un itinerario sonoro protagonizado por las voces y relatos de quienes lo habitan día a día y que se presenta el próximo miércoles en la Casa de la Condesa.

«Para mí es un sueño cumplido», confiesa Rosa Escrig, directora de Dramawalker Jinámar, una propuesta cuyo germen es Polígono, un espectáculo de teatro documental estrenado en 2024 donde se aborda el origen del barrio y está contado a partir de los testimonios compartidos por los propios vecinos y vecinas del barrio recogidos desde diciembre de 2022.

«Como artista canaria llevo toda la vida proyectándome hacia Madrid», admite Escrig, «y ahora de repente, cuando menos me lo espero; justo cuando decido llevar a cabo un proyecto local como Polígono es el Centro Dramático Nacional quien me llama diciendo que está interesado en aquel trabajo y quieren convertirlo en lo que más tarde se ha convertido en este dramawalker», un término con el cual la prestigiosa institución teatral en España ha bautizado estas iniciativas basadas en ficciones sonoras geolocalizadas que desarrolla en colaboración con otras instituciones internacionales, nacionales e insulares.

La actriz Lili Quintana izquierda participa en esta iniacitiva dirigida por Rosa Escrig centro . / La Provincia

De hecho, agradece la también actriz, productora y docente de las Islas, «el Cabildo de Gran Canaria nos mostró su apoyo desde el primer momento».

Nacida como una propuesta para tender puentes entre las artes escénicas, el espacio público y la ciudadanía, los dramawalkers son una experiencia de teatro expandido donde, a través de un código QR o desde la misma página web del Centro Dramático Nacional, se accede al itinerario sonoro que mientras se transitan las calles del barrio en cuestión permite escuchar las historias del lugar. Por ese motivo, para realizar la ruta es imprescindible acudir con un teléfono móvil con conexión a internet y auriculares.

Además del grancanario Dramawalker Jinámar, el Centro Dramático Nacional ha estrenado su proyecto en Madrid, Sevilla, Barcelona, Logroño, Pamplona o Santiago y, fuera de España, en México y Chile, por citar sólo algunas regiones en las cuales ya está en marcha la iniciativa.

Lucía Miranda, reputada dramaturga y directora de teatro española que tutorizaba a Rosa Escrig en el proyecto Polígono, es quien durante el periodo de ensayos del espectáculo de teatro documental pone el nombre de esta profesional grancanaria sobre la mesa del Centro Dramático.

Grupo de intérpretes graban en estudio los audios del proyecto. / La Provincia

La decidida implicación mostrada desde el primer momento del Cabildo de Gran Canaria a través de la Consejería de Cultura insular, que dirige Guacimara Medina, sirvió de pistoletazo de salida oficial para que Dramawalker Jinámar iniciase ese ilusionante vuelo que culmina el próximo miércoles con su presentación.

«Con el apoyo del Cabildo», rememora Rosa Escrig, «comenzamos realmente el proyecto seleccionando a ocho dramaturgas y dramaturgos canarios para que ellas y ellos, empleando todas esas historias, testimonios, noticias e informaciones que recogimos con Polígono desde el 2022, pudiesen realizar los siete textos».

Finalmente fueron Gemma Quintana, Irma Correa, Luis O´Malley, Ana Vanderville, Quique y Yeray Bazo, Antonio Tabares y Paula Vorace los elegidos para desarrollar 15 de las 16 ficciones que vertebran el proyecto Dramawalker Jinámar, guiones a los cuales darían vida posteriormente los casi 35 vecinos y vecinas del barrio así como actores y actrices del Archipiélago.

A la imprescindible Iris Rodríguez, figura clave en el nacimiento de Polígono cuya aportación se explica más adelante, la acompañan Leyre Sosa, Irina Sosa, Valentina Landaluce, Oda mae Santana, Ruth Plata, Angharad Santana, Lili Quintana, Aridane Díaz, Blas García, María de Vigo, Unai Sánchez, Yanara Moreno, Marga Arnau, Jacobo Santiago, Rayco Marrero, Simón Padilla, Rubén Darío, Andrea Zoghbi, Mingo Ávila, Nacho Escrig, María de los Ángeles Sánchez, María Quintana, Erika Farcy, María Filomena Martinelli, Jennifer Artiles, Argelia Quesada, Paco Déniz, Severiano García, Soraya González, Blanca Rodríguez, Maykol Hernández, Isaac dos Santos, Luifer Rodríguez, Mingo Ruano, Marta Viera, Victoria Aragoneses, Daniel García, Saro Suárez, Pino Sosa y Adriana Ubani.

Rosa Escrig izquierda recoge el testimonio de Pino Sosa. / La Provincia

La música original de Dramawalker Jinámar ha corrido a cargo del compositor Nacho Martín mientras que el reputado Ramón Tubío se ha encargado del sonido y las mezclas del proyecto que dirige Rosa Escrig y cuyos vídeos fueron realizados por Aridane Díaz mientras que la imagen e ilustración han sido elaborados por Adae Santana.

Una historia en cada esquina

En el barrio grancanario de Jinámar, cada esquina guarda una historia. Son relatos que brotan del día a día: en los portales donde se cruzan saludos, en los balcones que observan en silencio, a la salida del supermercado o en la mirada de quien camina con recuerdos a cuestas.

Sin embargo, las memorias de Jinámar no difieren demasiado de las de aquellas otras barriadas que a finales de la década de 1970 comienzan a construirse en las periferias de las ciudades de Españacon el objetivo de acoger a los miles de vecinos que se instalan en las urbes tras abandonar las zonas rurales en busca de oportunidades de trabajo generando en materia de habitabilidad problemas derivados por la falta de viviendas como el hacinamiento en pequeños hogares familiares, construcciones inseguras en azoteas o la proliferación de áreas de chabolas. No obstante, Jinámar tiene algunas singularidades que dentro del panorama nacional hacen de esa barriada un lugar especial, como por ejemplo la histórica marcha que en noviembre de 1984 llevaron a cabo los vecinos del Valle de Jinámar, conocido en esa época como Polígono de Jinámar, hasta la por entonces sede del Gobierno regional en la calle San Bernardo de la ciudad con el objetivo de reivindicar que se designara aquella zona como municipio independiente, una exigencia con la cual pretendían poner fin a las carencias que afectaban a una barriada, edificada en medio de la nada, donde no existían servicios públicos básicos, como una necesaria línea de guaguas, pero tampoco había ni un simple supermercado ni, por ejemplo, una farmacia.

La anteriormente mencionada Iris Rodríguez, joven graduada en Historia y nieta de Fátima Méndez, una vecina del barrio de Las Palmas de Gran Canaria, tiene buena parte de culpa del nacimiento de Polígono, germen de donde surge el dramawalker canario auspiciado por el Centro Dramático Nacional.

«Ella», dice Iris sobre su abuela, «me hablaba siempre de la lucha que se llevó a cabo para conseguir que Jinámar contase con unas dotaciones básicas y cuando tuve que realizar el trabajo de fin de ciclo» de su titulación «y supe que debía basarse en acciones sociales, decidí contar todo lo que mi abuela me había relatado», recuerda.

Poco después, Rosa Escrig se cruza en su vida y gracias al privilegiado olfato que la directora y actriz tiene para detectar un buen relato decidió que la historia de Jinámar merecía no caer en el olvido, una acertada intuición que ya no sólo por lo que contaba Polígono sino por la calidad del proyecto acabó enamorando a los responsables del Centro Dramático Nacional cuya coordinadora de mediación, Paloma Monleón, ha confirmado su asistencia el miércoles a la presentación de Dramawalker Jinámar junto a la consejera insular Guacimara Medina.

«No se trata sólo de una alternativa más de ocio y cultura para todos los ciudadanos de la Isla», prosigue explicando Rosa Escrig sobre el proyecto que dirige, «sino que además es una manera distinta de conocer el barrio; de echar la tarde en Jinámar y aportar por otro tipo de turismo que busque alternativas para acercarse a nuestra cultura y patrimonio desde un punto de vista diferente que se aleja del reclamo de sol y playa».

Además de Monleón, Medina y la propia Escrig, así como de otros colaboradores del proyecto, serán los vecinos del barrio los protagonistas del acto del miércoles pues sin su lucha y, sobre todo, sin su memoria Dramawalker Jinámar jamás habría existido.