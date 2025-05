Xabier Anduaga, tenor: «No es que la ópera sea cara, es que hay que pagarla»

¿Qué le supone a nivel personal y artístico interpretar a Alfredo Germont en esta producción de La Traviata en Las Palmas?

Es un rol que ya interpreté en enero y que tenía muchas ganas de asumir. Es mi tercer personaje de Verdi en su repertorio y supuso un salto en mi carrera. Para mí, cantar esta obra de Verdi te brinda la oportunidad de descubrir nuevos matices y de afrontar el personaje con mayor madurez.

La Traviata es una ópera con una larga tradición en Las Palmas de Gran Canaria, donde se representa desde 1972. ¿Siente una responsabilidad especial al formar parte de esa historia?

Es una isla con muchísima tradición y es, además, la tierra de Alfredo Kraus. Así que cantar La Traviata en la ciudad de Alfredo Kraus no es poca cosa. Siento una gran responsabilidad, porque siempre que subo al escenario tengo el deber de transmitir al público y lograr que se vayan satisfechos a casa.

Alfredo es un personaje apasionado y lleno de matices. ¿Cómo ha abordado su construcción vocal y psicológica para dar vida a este rol tan emblemático?

Leo libretos y veo distintas producciones para tomar ideas. Es cierto que cada vez que llego a un lugar nuevo, intento construir algo distinto. En esta ocasión, todo cambia también por los compañeros que te rodean. Un Giorgio Germont como Simone, que lo ha interpretado 230 veces, o una soprano que ha encarnado el rol en numerosas ocasiones, te llevan, al final, a crear un personaje distinto. Esa parte apasionada que tiene Alfredo surge con más facilidad cuando compartes escena con dos intérpretes como ellos, que no solo dominan sus personajes, sino que además ponen mucha entrega en lo que hacen.

La relación entre Alfredo y Violetta es el eje central de la ópera. ¿Cómo ha sido el proceso de ensayos y la colaboración con Kristina Mkhitaryan para dar vida a esta historia de amor?

Fue muy sencillo, a pesar de que no nos conocíamos personalmente. Pero desde el primer ensayo musical ya conectamos tanto en lo musical como en lo personal. Eso te permite trabajar con naturalidad y confianza con alguien que realmente es extraordinario, tanto en lo artístico como en lo interpretativo. La conexión surgió de forma espontánea.

Comparte escenario con artistas de gran trayectoria como Simone Piazzola y un elenco internacional. ¿Qué aporta esta diversidad al trabajo en escena y al resultado artístico?

Creo que, al final, el hecho de que hayan interpretado tantas veces el papel, o que sean las grandes artistas que son —capaces de estar haciendo ópera en Nueva York o en cualquier otro gran teatro, como de hecho lo hacen— no es una novedad, pero sí garantiza que el nivel artístico desde el principio sea altísimo. Entonces, cuando todo lo que sale de sus voces es de tanta calidad, conectar con ellas para que el trabajo conjunto sea mejor resulta muy sencillo. No hace falta mucho más, solo respetarse mutuamente y seguir adelante.

Esta producción cuenta con la dirección musical de Guillermo García Calvo y la escénica de Vincenzo María Sarinelli. ¿Qué destacaría de su enfoque y cómo ha influido en su interpretación?

El enfoque escénico es muy libre. Tenemos la posibilidad de hacer lo que nos apetece en cada momento, siempre dentro de una guía que marca la dirección hacia donde debemos llegar. Pero contamos con libertad, tanto a nivel escénico como musical, para interpretar lo que realmente está escrito, sin restricciones. Con Guillermo no hay ningún inconveniente, porque nos da margen para explorar y proponer, o seguir lo que él mismo va creando en el momento. La música no es una ciencia exacta; no suena igual cada día. Por eso, en cada función surgen cosas distintas.

¿Qué mensaje le gustaría transmitir al público que asistirá a las funciones del 20, 22 y 24 de mayo?

Creo que lo más importante al asistir a una función es olvidar todo lo que hayas escuchado hasta ese momento y simplemente disfrutar. Esto vale tanto para quien ha visto 400 óperas como para quien no ha visto ninguna. Pienso que todos deberíamos ver una ópera al menos una vez en la vida, porque no es necesario que nos guste el cine, el teatro, la ópera o el fútbol, pero si lo pruebas, ya decidirás si te gusta o no.

¿Cree que público joven ha perdido la tradición de venir al teatro y consumir el formato operístico por algún motivo concreto?

Es un tema cultural, relacionado con las tradiciones: antes, los niños escuchaban lo que gustaba a sus padres y abuelos en casa porque no había otra opción. Ahora estamos rodeados de música más fácil. Vivimos en un mundo donde se piensa que la ópera es para gente mayor, que es muy cara, que los cantantes solo se ponen en el escenario a gritar. Sin embargo, la ópera es la forma de canto más exigente del mundo. No es que la ópera sea cara, es que hay que pagarla.

¿Considera que hay alguna solución para atraer a los jóvenes a la ópera, o cree que poco a poco se perderá?

En las redes tenemos la oportunidad de mostrar que somos personas normales, no extraterrestres que hacen cosas raras. Al final, lo que hacemos es cantar. Lo que hay que hacer es transmitir que la ópera es algo más cercano de lo que creemos. Si te gusta ir al cine a ver una película de Marvel, ¿por qué no ver un espectáculo que lleva más de 400 años haciéndose y que aún sigue vivo? La ópera emociona, igual que el cine o el teatro: puedes reír, llorar... Si no rompemos prejuicios, es imposible atraer nuevo público. Y esto no es un problema solo de España: en el Metropolitan de Nueva York, con 4.000 butacas, muchas noches hay 2.000 vacías. La gente prefiere pagar por Bad Bunny —y no lo critico—, pero no se trata de que la ópera sea cara. Me contaron que para ver a Taylor Swift la entrada cuesta 450 euros. ¡Eso no cuesta ni la primera función de La Scala con los mejores cantantes del mundo! Por lo tanto, no es un problema de precio, sino de prioridades. Si pagamos eso por un concierto pop, ¿por qué decimos que la ópera es cara?