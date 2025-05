Un concierto de película para cambiar vidas con Barrios Orquestados en Honduras aterriza en el Auditorio Alfredo Kraus

Las bandas sonoras transmiten la esperanza de que otro mundo es posible. Trasladan al que escucha a un universo paralelo. Permiten imaginar. Y la imaginación es pensamiento y el pensamiento puede significar acción, una acción transformadora guiada por las melodías que hace mejor una existencia individual o la de toda una comunidad.

Este es el propósito con el que se ha concebido BSO. Un concierto de película que tendrá lugar el próximo domingo 25 de mayo a las 19.00 horas en el Auditorio Alfredo Kraus. Una cita musical benéfica impulsada por la Orquesta Universitaria Maestro Valle de la ULPGC y la Fundación Auditorio y Teatro de la capital grancanaria que busca conseguir, con los beneficios de sus entradas, que el proyecto de Barrios Orquestados en Honduras siga hacia delante con esta filosofía, la de que la música puede cambiar vidas.

Este es el fin último de la iniciativa que José Brito y Laura Brito fundaron en 2011. Barrios Orquestados nació en Tamaraceite con la idea de crear una orquesta con niños y niñas de entornos vulnerables y con un acceso difícil a la cultura. Desde ese momento, se ha extendido a 13 sedes en Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura, además de cruzar el charco hasta Honduras y Chile.

A pesar de que el proyecto ha visto amenazada recientemente su propia estabilidad económica en el Archipiélago -para lo que han lanzado un crowdfunding para recaudar fondos-, no pierden la energía para intentar apoyar, dentro de lo posible, a la iniciativa en otras partes del mundo.

«Velar por tu familia no impide que no puedas velar por las familias de otro», indicó José Brito en la presentación del concierto en la mañana de hoy. «Económicamente, no podemos aportar a Barrios Orquestados en otros países, tienen que ser autónomos. Pero con este concierto buscamos darles un impulso, intentar llenar el auditorio», añadió.

La recaudación obtenida tras el espectáculo -cuya entrada tiene un precio de 10 euros- se hará a través de la asociación IDEA-Canarias, recaudación que tiene el fin de impulsar la conservación de este proyecto musical y social que Barrios Orquestados tiene en Honduras, ubicado desde hace siete años en un asentamiento a las afueras de Tegucigalpa en el que viven miles de familias en un contexto de inseguridad en el que faltan los servicios más básicos: electricidad, agua, educación.

«La situación sigue siendo complicada. Proyectos como este, las escuelas que existen en Honduras, han cambiado realidades. Se transforman vidas, la iniciativa transforma vidas en toda su extensión. La formación y la educación son las herramientas para transformar la sociedad», relató Óscar Muñoz, representante de IDEA-Canarias con el país latinoamericano. «Hoy, antiguos alumnos son profesores universitarios y concejales», afirmó además para remarcar el potencial transformador del proyecto.

Un coro participativo

Durante el espectáculo, las mejores bandas sonoras de la historia del cine serán interpretadas por la Orquesta Universitaria Maestro Valle -creada en el año 2009 bajo el paraguas del Vicerrectorado de Cultura y Atención Integral de la ULPGC-, que está integrada por un 30% de músicos en formación de Barrios Orquestados junto a alumnos y alumnas del Conservatorio Profesional de Las Palmas de Gran Canaria y del Conservatorio Superior de Música de Canarias, así como otros miembros de la comunidad educativa de la ULPGC y músicos externos que prestan su apoyo profesional.

También se contará con la colaboración de un coro participativo que la cantante y directora coral Esther Suárez ha confeccionado de forma exclusiva para el concierto. A este llamamiento público acudieron 50 personas provenientes de diferentes coros de la Isla, así como particulares, que aportarán su voz a la causa sobre las tablas del Alfredo Kraus.

'Klaus' en el Kraus

Por otro lado, estará presente el compositor y director canario Diego Navarro, que es conocido por proyectos como la banda sonora de Mariposas negras o de Superklaus. La partitura del tema principal de esta película ha sido la elegida por el músico para la cita de este domingo: «Es la primera vez que se interpreta en un concierto, en un estreno absoluto. Estoy muy emocionado porque además va a ser la primera vez que estreno una pieza en este templo de la música», confesó.

Por su parte, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Josué Iñíguez, destacó el respaldo institucional a Barrios Orquestados que hacen desde la institución a la que pertenece: «Es un placer poder apoyar este tipo de iniciativas. La música y el arte nos alimentan el alma, proyectan luz y hacen que las cosas malas no sucedan», concluyó.