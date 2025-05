"Nazco de TikTok, soy un artista de la nueva generación": Leo Rizzi, cantante global de raíz digital debuta en los escenarios de Canarias

Leo Rizzi representa a una nueva generación de artistas nacidos en el entorno digital. Su carrera, que comenzó en TikTok cuando viralizó su canción (Amapolas, 2021), no se queda en las plataformas. El discurso que conjuga se apoya en la prosa de Rubén Darío, la introspección y una mirada artística marcada por su paso por Bellas Artes y ahondar en sus raíces entre Uruguay, Valencia e Ibiza.

¿Cómo afronta el doble reto de presentarse en las capitales de provincia de las Islas Canarias?

Antes había estado de visita y por trabajo. Hice una promoción en La Palma en su momento y estuve en los premios Dial. Desde que empecé hasta ahora, creo que si me quitaran las giras no sería feliz. Cuando viajas, conoces gente y mundo. Siento que he crecido más allá de lo musical, más a nivel humano, con solo viajar.

¿Qué piensa Leo Rizzi cuando imagina el Archipiélago?

Gente de buen rollo. Mi novia es de Fuerteventura y el acento me vuelve loco. Es lo mejor que me ha pasado en la vida.

Cuando se busca su nombre en Internet, en los primeros resultados siempre aparece la palabra TikTok. ¿Por qué cree que sorprende tanto a la prensa que una de sus canciones se viralizara y a partir de ahí construyese su carrera?

Para la prensa supone un cambio de paradigma en la industria y yo lo entiendo, es algo muy novedoso. Nazco de este TikTok y de las plataformas como Instagram, es verdad y es muy fuerte, soy un artista de la nueva generación de marketing. Entiendo que esto genera impacto y que cuando un periodista se acerca a un perfil como el mío le parezca interesante, pero esto está cada vez más integrado entre la gente joven como algo normal. Es verdad que al principio creo que fui uno de los primeros, si no el primero, que nació de ahí.

«Los sistemas herméticos que no dejan entrar a gente joven me parecen caducos»

¿No estará el periodismo un poco viejuno?

Ocurre como con todo. Las generaciones conviven y siento que la experiencia sumada a la juventud tiene solidez y frescura. Los sistemas herméticos que no dejan entrar a gente joven me parecen caducos.

¿Qué es lo que simboliza ese Pájaro azul al que evoca y que «no me deja ir»?

El pájaro de Rubén Darío es un símbolo de libertad y prisión, creo que tiene ambas caras. Como bien decía Darío, que vivía en la cabeza de Garcín ese poeta atormentado, representa que «el artista nunca está conforme con su obra y la vida, en general». Tendemos a ser incorformistas y siento que durante mucho tiempo he representado esto. Creo que este disco ha servido para deshacerme de esos pensamientos intrusivos que a veces pesan más que la propia realidad y te hacen preguntarte que por qué estás tan triste. Cada pensamiento ha sido el revoloteo del Pájaro azul dejando canciones, el disco es un recopilatorio desde mis siete años.

Y cuando se libera ese pájaro, ¿qué queda?

Siento que me he quitado una carga de encima enorme. Después de sacarlo me siento más ligero, como si pudiese hacer lo que quisiera. El Pájaro azul me lo he tomado tan en serio, he intentado hablar con él tanto, que por un lado siento que ha sido guay porque ha dado himnos casi, pero por otro lado pienso que qué buena ha sido esa seriedad para ahora poder mantener con él una relación más tranquila.

¿La visión de concebir un proyecto largo, coherente y abordarlo desde diferentes disciplinas es resultado de haber estudiado Bellas Artes?

Sí, porque cuando trabajas un proyecto artístico lo ves con otros ojos. Cuando empecé Bellas Artes no tenía ni idea del panorama y poco a poco me fui enterando de la riqueza existente en ser multidisciplinar. Puedes aportar desde diferentes áreas y hacer crecer un todo. Me parece muy interesante la imagen y el concepto de un proyecto. Poder trabajarlo en este disco ha sido como romper mano en esto de la discografía de larga duración.

¿Cómo llegó a Rubén Darío?

Fue gracias a una amiga que es poeta y está siempre investigando cosas nuevas. Me dijo: «Creo que podrías sentirte identificado». Cuando lo leí, lloré sin entender por qué me había afectado tanto ese cuento escrito por Darío.

¿Por qué un Rubén Darío y no un Antonio Machado?

La literatura latinoamericana está muy presente en mí. Son autores que estudié de pequeño en Uruguay y me resuenan en algún lado de mi cabeza.

«Me fui con 15 años de Uruguay en un momento en el que todavía formaba mi identidad»

Ya que lo menciona, ¿cómo fue crecer a caballo entre tres territorios: Valencia, Ibiza y Uruguay?

En parte se siente bien porque bebes de muchos lados y eso te hace entender el mundo de otra manera, te da una perspectiva política y social. Por otro lado, siento que no he podido construir sobre una base sólida de identidad. Gran parte del peso de la vida de cada uno está basado en su procedencia y yo siento carencias en ese sentido. Soy más hijo del mundo globalizado que hijo de una cultura homogénea, pero con el tiempo he aprendido que es interesante vivir entre culturas. Ahora somos muchas las personas que nacen, se mudan y viven en otros países. La cultura universal también es un tipo de cultura.

El cantante Leo Rizzi / lp/dlp

Qué difícil debe ser construir vínculos en la infancia o denominar a un solo lugar como su hogar.

Total, porque el deseo de encajar es el mayor del ser humano. Me fui con 15 años de Uruguay en un momento en el que todavía formaba mi identidad, un momento difícil para mudarme a España. Pero creo que esto me ha llevado a relacionarme desde otro punto de vista y adaptarme.

A pesar de tener un discurso propio, ¿es de los que piensa en separar a lo político del arte?

Me encuentro en un punto en el que la política la vivo a nivel personal porque no he encontrado la manera de articularla en un discurso artístico. Me gustaría en un futuro poder tener un disco que hable de las cosas que considero importantes. El arte siempre ha sido política porque es hablar de como se siente un individuo en un todo social. Si bien el disco parte de una lectura de Brigitte Vasallo que se llama Pensamiento monógamo, terror poliamoroso , que habla de una deconstrucción política importante, creo que en el disco se filtra muy poquito de ello. Hay una canción que se llama Movimiento natural, que deja pasar un poco esa inquietud. Desde ese lugar decido hablar de mi contexto a través de la poesía, por no ser literal en mis inquietudes.