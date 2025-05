El sol de risas que pintó en su Isla

Con su humor inteligente y de barrio, su entrega al arte y el entretenimiento y su calidez humana, Jabicombé cumplió «su mayor deseo» subiéndose por primera vez a un escenario, terreno del que hizo su bandera. Diferentes referentes culturales y amigos despidieron ayer al músico que logró brillar incluso en los días nublados

La isla de Gran Canaria despidió ayer a Jabicombé (Javier Santana Díaz), un referente en el mundo de la cultura pero también una persona que dejó huella, rodeado de amigos, amigas y colegas con los que trabajó y compartió que ahora se encargan con sus palabras de que tenga una despedida a la altura del alma y la pasión que él le ponía a la vida y a lo que hacía cuando se subía a un escenario.

En esta línea se pronunció Josué Quevedo, director artístico del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria: «Hoy [por ayer] Canarias despide a uno de sus grandes. Se va Jabicombé, pero su risa se queda, como eco cálido en cada rincón del Archipiélago. Porque no solo nos hizo reír, nos hizo sentirnos en casa. Con su humor noble, cercano, de la tierra, supo retratar como nadie la esencia del canario: humilde, pícaro, y siempre con buen corazón. Fuiste parte de nuestra infancia, de nuestras sobremesas, de nuestras fiestas. Y ahora, aunque el telón baje, tu legado se queda en pie: en cada chiste compartido, en cada sonrisa que nos sacaste, en cada vez que supiste hacer del humor un puente entre generaciones. Gracias, Jabicombé, por ponerle alma a la risa. Descansa en paz, artista», expresó.

«Muy cariñoso»

La concejala del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, Inma Medina, destacó, además de su valía como artista, el carácter cercano de Jabicombé y lo querido que fue en esas calles que lo vieron crecer. «Era una persona a la que no solo se la conoce por el mundo artístico, sino que además se la conoce por el barrio donde crecimos, donde de verdad nos conocimos, el barrio de Schamann. Era un referente para los vecinos, muy cariñoso. Y además que perdemos a un artista muy joven. Mucha tristeza. No tiene familia, pero sí que tiene muchos amigos que vamos a hacer lo necesario para que tenga la despedida que se merece. Ha sido alguien referente no solo en la cultura, sino que además ha sido muy buena persona», rememora.

El sueño del pregón

Además, Medina se queda con un recuerdo muy concreto: «Voy a recordar siempre la ilusión que le hacía ser pregonero de las fiestas de su barrio de Schamann. Tuvo la oportunidad de ser pregonero y yo creo que esa fue su gran alegría, además de todo el trabajo que hizo junto con Israel Reyes en el carnaval», añade.

Por su parte, el equipo del Auditorio Alfredo Kraus quiso tener unas palabras en recuerdo del artista a través de un post en su cuenta de Instagram: «Con profundo cariño, recordamos a Jabicombé. Hizo de cada función una celebración del talento, la ironía y el corazón. The Christmas Show se convirtió en una tradición. Nos hizo reír como quien da un abrazo».

También el periodista Ibán Padrón dirigió ayer con palabras amables para el humorista: «Nos deja una buena persona; un ser humano excepcional del que guardaré muy bonitos recuerdos. Hasta siempre, artista. Hasta siempre, Jabicombé», escribió en su cuenta de Facebook.

El presentador de televisión Roberto Herrera mantuvo una larga amistad de 30 años con el músico y humorista, forjada en una escena cultural floreciente de Las Palmas de Gran Canaria en los años 90. «He perdido un amigo», resume, emocionado. Fueron compañeros de profesión y se conocieron en la adolescencia. «Tuvo su ilusión, que fue subirse a un escenario y cumplió su sueño», relata sobre el primer show humorístico de Javier Santana.

Las personas que pudieron conocerle se refieren a él como una persona cercana y agradable, cuya pérdida supone «un duro golpe». «Hay gente buena y mala; Javi era un tío admirable y muy cariñoso. Todas las personas cercanas a él estamos en shock», expone Herrera y agrega que «nunca se espera uno que ocurran estas cosas».

Israel Reyes: «El tiempo que disfrutó de los escenarios fue muy feliz y nos hizo feliz a nosotros»

Además de haber trabajado juntos en las galas de Carnaval, Jabicombé fue un músico que en su estudio de grabación compuso las letras y produjo las melodías del único álbum del presentador de Radiotelevisión Española, un trabajo en el que exploraba su faceta como cantante. «Éramos amigos y juntos cumplíamos ilusiones. Él tocaba muy bien el piano, componía y cantaba de maravilla y fue quien me enseñó a entonar para la canción Mi bruja favorita», recuerda.

De él también se recordará su profundo amor por el las galas Drag, en las que trabajó con el que fuera director artístico del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria durante 18 años, Israel Reyes: «Durante muchos años fue el que llevaba el apartado musical de las galas Drag, quien se subía a la cabina, lanzaba los playbacks… Conoció el mundo drag de otras maneras».

Vinculado al mundo del transformismo y drag, a través de su alter ego, «la diva Barbra Straisend de Schamann» que desató la carcajada con puntualidad cada Navidad en su Christmas Show, además de las actuaciones con las que animaba las noches en el local del desparecido transformista grancanario Xayo. «Javi cantaba en ese local junto con Arabia y otros artistas», rememora Herrera.

Aquel establecimiento fue epicentro de cultura y punto de encuentro de Jabicombé con Israel Reyes. «Ha sido un shock, eso lo primero. Cuando pasan estas cosas, te sorprendes. Me siento orgulloso de pensar, cuando alguien se va, a lo que pude contribuir en sus momentos difíciles», apunta Reyes sobre la enfermedad que superó, un Linfoma de Hodgkin diagnosticado en 2008.

Como productor, Reyes ayudó a levantar sobre las tablas el primer show de Jabicombé, a los que siguió una docena más de espectáculos propios, cada cual «más golfo». «A partir de ahí él desarrolló su carrera de cómico y artista, lo que creo que le hacía inmensamente feliz».

Reyes siempre tendrá en su memoria a su amigo Javier Santana como una persona sonriente a pesar de las adversidades de la vida, con su lema estrella: «Si no sale el sol, se pinta». «Amaba la música por encima de todo, era muy respetuoso con el talento de los demás, cosa que en esta tierra a veces nos cuesta poner en valor», señala. Un profesional en su trabajo, que legaba su felicidad al entretenimiento y la creación.

«El tiempo que pudo disfrutar de los escenarios fue muy feliz y él nos hizo felices a nosotros. Siempre, a pesar de tener la carita encogida y de estar muy delgadito, tenía palabras de optimismo para todo el mundo», recuerda. El músico compartió dos trabajos largos de estudio, además de explorar diferentes vertientes de la música como los jingles, cabeceras de programas de televisión en Ven y Quédate, pases de modelos y montajes musicales.

Además, colaboró en su etapa más melódica en la compañía de Israel Reyes, Clapso, produciendo la música de algunos de sus primeros montajes como Soy lo prohibido, con las actrices Blanca Rodríguez y Lili Quintana. Una amistad de décadas unida por el amor al arte y la pasión eurovisiva. «Estamos contigo», envió por WhatsApp hace un año, cuando Reyes acompañó a Nebulossa, representante de España en Eurovisión 2024, como responsable de la escenografía.