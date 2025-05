Abuy Nfubea, analista político: «Los golpes de Estado en África responden a una demanda popular»

Hay muchos países africanos que todavía usan el franco CFA, moneda que depende del tesoro francés. ¿Cómo se puede hablar de independencia cuando las lógicas neocoloniales están aún tan presentes?

El producto del trabajo que se ha hecho durante los últimos 40 años por parte de movimientos panafricanistas de todo orden, sobre todo la Cuarta Internacional Panafricanista, ha sido generar un marco de conciencia en las poblaciones africanas, en relación a que las élites habían sido siempre domesticadas y siguen siendo coloniales. Hay un abismo entre la población joven que accede a internet y que ha comenzado a no creer en el proyecto occidental, a buscar por sí misma una solución a los problemas. Ahí entra el franco CFA, no tanto como moneda, sino como una idea, porque detrás del franco CFA está la Françafrique, las universidades, las ONGs, la cooperación, todo el gasto militar...., y sobre todo, el recobrar África en la opinión pública. Tras el fin de la Guerra Fría, África desapareció de los telediarios, solo aparecían las pateras y desapareció la opinión pública europea y, sobre todo española, donde tú ponías la televisión y no escuchabas nada de África. Eso era muy fuerte. Gracias a las revoluciones, África ha vuelto a estar en el centro de la opinión pública desde una perspectiva política.

¿En qué sentido?

El franco CFA es una resistencia del colonialismo que sigue presente. Necesitamos espacios de diálogo para abordarlo. Canarias, con una posición geopolítica africana, hace muy bien en plantear debates como este, porque están desaparecidos de los medios de comunicación. Los gobiernos occidentales son aliados de dictaduras africanas, dictaduras que a su vez compran la opinión pública europea, deformando profundamente la democracia española y de Europa. Esto ocurre cuando los gobiernos africanos pagan a periódicos como La Razón una cantidad de dinero para que traten de negar las torturas, los crímenes, el silencio, todo lo que llamó Kwame Nkrumah, el presidente de Ghana, la última etapa del imperialismo. La opinión pública y el periodismo, los comunicadores, los intelectuales, tienen un papel relevante en este momento a la hora de hablar de África.

¿Y qué cambios se están dando en los últimos años?

Ellos quieren que hablemos 24 horas de Gaza y de Ucrania, no de África. Esa estrategia de silenciar a África no es nueva. El franco CFA representa un símbolo de las relaciones coloniales y económicas que tiene África con el mundo occidental, relaciones que los propios estudiantes europeos y los medios de comunicación se niegan a abordar. Ahora las están teniendo que abordar porque hay una nueva realidad en África, hay unas revoluciones que occidente ya no puede ignorar. No puede ignorar a Ibrahim Traoré en Burkina Faso, no puede ignorar a Mali, a Níger, y lo que está pasando en el Sahel. Eso ha sido un aporte importante que han hecho los panafricanistas para despertar al pueblo africano. Ahora mismo tú vas a Mali, vas a Burkina, vas a Camerún o vas a Nigeria y ves a mucha gente joven ya no solamente en contra de occidente, sino en contra de sus propios gobiernos.

Ha mencionado a Traoré y lo que está pasando en Níger o Mali. En este despertar, en este camino hacia el panafricanismo, ¿se tiene que pasar siempre por estos procesos de golpes de Estado y militares?

Siempre hubo golpes de Estado, lo que pasa que eran golpes de Estado a favor de Occidente y por lo tanto Occidente nunca dijo nada. Obiang lleva 50 años en el poder en Guinea Ecuatorial producto de un golpe de Estado contra Macías. Pero para España ya no es un golpe de Estado. O para la Unión Europea. Hay dos tipos de golpes de Estado. En la medida en que los gobiernos militares son títeres, la única forma de luchar contra Occidente es ganarse el apoyo de los militares en favor de su pueblo. Antes, los militares siempre actuaban en contra de su pueblo. Mobutu, Obiang o Bongo. Son todos regímenes militares en contra de su pueblo. Ahora esos militares han comenzado a tener otra posición. Los golpes de Estado para Occidente, en este proceso democrático, han servido para que haya regímenes siempre a favor de Occidente. Aquí estamos hablando de un robo permanente de los recursos africanos en favor de regímenes militares. Y claro, cuando esos gobiernos plantean una justicia social en favor de sus pueblos, la OTAN los acaba matando. Ibrahim Traoré lleva 22 intentos de asesinato. Y él es un líder que nació en el año 86-88. Es un niño. Sin embargo, debido a su posición geoestratégica, Occidente lo ve como un enemigo y quiere eliminarlo. Tenemos que tener en cuenta la cuestión del relativismo en torno a los golpes de Estado.

¿A qué responden entonces estos golpes?

Responden a una demanda popular. Antes había un golpe de Estado y el pueblo estaba en contra. Ahora hay una gran mayoría de la población que está a favor. Fue Occidente el que trajo a África a los yihadistas. Para destruir a Gadafi y quedarse con el petróleo de Libia, había que desestabilizar la zona trayendo a un número grande de grupos yihadistas de Qatar, de Arabia Saudí, de Pakistán. Todos esos grupos yihadistas estaban a punto de acabar con el Estado y los militares salieron a combatir el islamismo yihadista cuando llegó subvencionado y apoyado por Occidente. La primera victoria de esta revolución ha sido darle a la gente garantías de seguridad a la población y derrotar al islamismo. La población ha visto en los militares la solución a muchos de sus problemas. Con las democracias, entre comillas, fantasmas, los presidentes elegidos electoralmente lo primero que hacían era hacer contratos de uranio en favor de Bélgica, Francia, de la Unión Europea. Y son contratos draconianos. Ellos se llevan el 90%. El 10% para el Estado y el 5% para la familia dictatorial. Ahora, hay renegociación de los contratos, donde Francia tiene una energía nuclear que depende del uranio. Francia no tuvo apagón en gran parte de su territorio porque tiene la energía nuclear. ¿Y cómo funciona la energía nuclear? Con uranio. ¿Quién fabrica el uranio? Níger. Y Níger no tiene electricidad a pesar de fabricar el uranio. Es una injusticia. Y la población africana se ha dado cuenta. Ya no hay marcha atrás.

Europa sigue explotando los territorios africanos buscando únicamente su beneficio.

Las empresas europeas son las que están arrasando en el Congo con el coltán y los diamantes. El Congo sigue igual de pobre que cuando mataron a Patrice Lumumba. Sin embargo, los diamantes están en Bruselas. Occidente ha devaluado el cacao, el aguacate, el plátano. Y resulta que la Unión Europea ha aprobado unas leyes para impedir el consumo y la exportación del aceite de palma. Nos condena a la muerte. Porque eso es lo que fabricamos nosotros. En Senegal faenan barcos de China y de la Unión Europea, se privatiza las playas y los senegaleses no pueden pescar. Es su forma de vivir desde hace muchos siglos. ¿Y qué hacen? Emigrar. Y cuando llegan a la valla de Melilla, los matan y los aniquilan. Y cuando llegan los ucranianos, les dan papeles, les dan amor, les dan casa, y a nosotros nos matan. La juventud africana se ha dado cuenta de eso. Y eso ha sido el gran éxito del movimiento panafricanista.

El panafricanismo surgió en los quilombos y los palenques. ¿Cómo se desarrolló su nacimiento?

El panafricanismo tiene un origen en los palenques, en el contexto de la esclavitud. Los africanos que llegan a América, ya desde las costas de Angola, de Goré, se venían rebelando al llegar. Los principales fundadores de la política panafricana son africanos de habla hispana. Como Benkos Biohó en Colombia, como Zumbi dos Palmares en Brasil o Yanga en México. Son los cimarrones los que comprenden que se necesita una ideología que aglutine a los africanos en su rebelión en respuesta al colonialismo y al totalitarismo que es la esclavitud. Europa llevó a América más de 100 millones de africanos, al margen de los 20 millones que murieron en el tránsito. Europa creó un sistema que es el capitalismo mediante esa mano de obra africana. Los africanos siempre tuvieron claro que había que generar un movimiento global, que había que unificar a todas esas tribus, etnias y a todas las culturas africanas. Y el primer gran éxito fue la revolución de Haití con Boukman.

¿Qué ocurrió?

Que los esclavos consiguieron establecer el mayor nivel de organización de la historia, que es el Estado. Fue la revolución de Haití. Lucharon y derrotaron a España, a Francia, al Reino Unido y a Estados Unidos. Por eso hay ese odio contra Haití. Por eso no se habla nunca de Haití. Por eso el mundo blanco trata de colonizar Haití y presentarlo siempre como un sitio de vudú, de bujería y demás. ¿Y qué ocurre? Que los jóvenes que estudian en España no tienen ni idea de esta parte de la historia, entonces los mantienen en la ignorancia. Y un joven puede llegar a ser ministro y no saber nada de la revolución del Haití o no saber que Guinea Ecuatorial fue una colonia española. El mundo blanco mantiene a la gente blanca ignorante en lo que respecta a África para poder seguir robando. Porque si la juventud española supiera, quizás no sería tan racista y se levantaría contra los crímenes que suceden constantemente contra los migrantes. Hay que revelarse, hay que buscar información. África está a 17 kilómetros de España y Canarias está dentro del continente africano. Pero hay una mirada peyorativa que tiene que ver con ese desconocimiento de la historia colonial.

¿Cree que habrá un cambio también en la juventud europea? Que habrá un poco un despertar en este sentido.

Creo que el cambio ya se está produciendo. Lo que pasa que los jóvenes blancos todavía tienen privilegio. Y ninguna sociedad abandona sus privilegios si no es desde una posición de dialéctica antagonista o dialéctica de contradicción. Los jóvenes blancos viven bien. Pero ese privilegio se está acabando, porque cada vez hay más jóvenes blancos que se dan cuenta de la situación. Pero no tienen el valor para unir sus fuerzas con las luchas panafricanistas. La gente todavía tiene mucho miedo a que los negros tengan discursos. El otro día me invitaron a Ourense a dar una conferencia sobre racismo. Y en ese lugar jamás había hablado un negro. En el foro de cultura más importante de Galicia. Cuando los europeos se quieren acercar a los negros, siempre buscan negros serviles.