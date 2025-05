La fiebre por Quevedo atrae fans londinenses hasta Gran Canaria: «Yo lo canto aunque no sepa lo que digo. Lo siento»

Lo que empezó en un supermercado terminó con dos británicas haciendo las maletas rumbo al Atlántico. Antonia Good y Annabel Lewis no vinieron a Gran Canaria a hacer turismo ni a tumbarse en la playa: vinieron por Quevedo.

«Cuando escucho su música todo son recuerdos felices», relata Antonia, quien vivió en Sevilla y conoció al artista a través de la sesión con Bizarrap más conocida como Quédate. «Es como la banda sonora de mis mejores recuerdos con amigos», recuerda.

Annabel, aunque no habla español, asegura que no necesita entenderlo todo: «En Mezclaito, un club español en Londres, ponen música de Quevedo siempre y ahí empezó todo. Yo lo canto aunque no sepa lo que digo. Lo siento», apunta la fan del cantante grancanario.

Ambas coinciden en que la música de Quevedo tiene algo que no encuentran fácilmente en la escena británica: energía positiva, ritmos que invitan a moverse y una sensación de comunidad. «La música inglesa puede ser algo más fría, más melancólica. Con Quevedo simplemente te dan ganas de bailar, de sonreír», dice Annabel.

Con respecto a la fama del cantante en Reino Unido, Antonia hace alusión a como su fama «está creciendo»: «Estamos trabajando en ello. La cosa es que este lugar al que vamos, Mezcalito en Chelsea, es un bar latino-español muy divertido. Hay un club, es muy lindo. Pero todos los que van allí son españoles. Hay una gran comunidad de españoles en Londres. Y Anabelle y yo también vamos allí. Ahora, cada vez que una de sus canciones sale, todos nuestros amigos cantan y bailan aunque no saben español», apunta la fan.

Para estas dos amigas, el concierto no es solo un evento, es un recuerdo que querían crear juntas. Por eso están en Gran Canaria. «Es nuestra primera vez en uno de sus shows, y queríamos vivirlo aquí, en su tierra», explica Antonia, que admite haber comprado las entradas tan pronto como salieron, mientras compraba fruta en un supermercado.

Annabel también aporta su propia confesión: «Me he enamorado de la cultura de aquí porque es muy diferente a la de Londres. Es tan refrescante que podamos llegar a un lugar y estar totalmente involucradas en todo... Hay tantos restaurantes en todos lados. Es tan hermoso», manifiesta.

Sobre su estancia en la Isla, Antonia recalca que además de venir para el tan esperado concierto, también están en el Archipiélago para descansar.

«No queremos hacer mucho turismo. Queremos salir y comer algo tradicional y local. Queremos disfrutar un poco del sol, ir al sur de la isla y tener un mejor clima. Queremos disfrutar la atmósfera que hay aquí», apunta.

Entre sonrisas y confesiones, las dos fans están ya listas para la gran cita que tendrá lugar mañana en el Estadio de Gran Canaria, un concierto que lleva creando expectación desde que salieron los carteles promocionales con la frase Quevedo juega en casa o se instaló la tienda-museo del artista en Santa Catalina, donde muchos de sus fans hicieron cola para conseguir alguno de sus productor de merchandising.

La presencia de Antonia y Annabel la fiebre por Quevedo no es solo cosa de sus fans del Archipiélago: ha cruzado fronteras confirmando de nuevo que es el grancanario más internacional del panorama actual.