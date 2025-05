CajaCanarias convoca la beca ‘Excellentia Jerónimo Saavedra’

La Casa de los Capitanes Generales de La Laguna abrió el pasado jueves sus puertas para presentar la exposición Arte y política: El legado de Jerónimo Saavedra Acevedo, que podrá visitarse hasta el próximo 5 de junio, de lunes a domingo de 10.00 a 14.30 horas. La muestra está organizada por la Asociación Cultural Hesperia 162, en colaboración con la familia de Jerónimo Saavedra y el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. En este conjunto de 15 retratos del político canario se pretende destacar, cuando se cumplen dos años de su fallecimiento, la unión entre su trayectoria política y el arte. En ella se invita a los asistentes a reflexionar sobre su impacto en la sociedad a través de los retratos realizados por varios artistas coetáneos canarios de la talla de Harry Gordon Reuters, Manolo Padrón Noble, Alejandro Reino Sarmiento, Fernando Álamo González, Manuel Ruiz Rodríguez, Waldo Sosa Beltrán, Pepe Dámaso, José Carlos Gracia, Juan Carlos de Pablo, Naira Rodríguez, Joaquín Lizo Expósito, María Suárez Alemán, Sergio Gil Socorro y Pilar García Pérez. Los lienzos que configuran esta muestra van más allá de una mera apreciación plástica, ya que la mayoría fueron realizados por artistas con los que compartió lazos de afectividad. Los rostros de Saavedra ayudan a conocer mejor la psicología del personaje y su percepción a través de los años. Un homenaje que cuenta además con un recorrido por la vida del político canario a través de sus fotografías más personales. Luis Yeray Gutiérrez, alcalde lagunero, comenzó la presentación recordando una anécdota, un cariño por el municipio que Jerónimo compartió con él: «El día que tuve la oportunidad de dirigirme por primera vez a la ciudadanía recibí una llamada de Jerónimo Saavedra donde me dijo: ‘¡Ay, Luisito! ¡Qué maravilla ser alcalde de esa Casa de los Capitanes!’. Desafortunadamente no tuvimos la oportunidad de visitarla juntos, pero siempre me marcó desde la perspectiva de la ética y la moral, de por dónde tenía que caminar», concluyó el alcalde sumándose al agradecimiento a las personas que hacen posible la muestra.