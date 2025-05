‘Precaución, curva judicial a la derecha’

En su ensayo En el centenario de don Melchor de Macanaz, Carmen Martín Gaite cita las palabras de un historiador del XIX que hablando del proceso al que fue sometido el jurista, decía: «Tan injusta causa (…) no pasó de los principios ni llegó a sobreseimiento, ni fue otra cosa que un trampantojo para que aquel ilustre varón no se rehabilitara nunca, pues la Inquisición española, fomentando las delaciones y dando asenso a las sospechas vagas, procuró siempre inutilizar a las personas de más valía, todo por mantener la prepotencia». Un caso de lawfare del siglo XVIII si seguimos el trabajo de la profesora Silvina Romano, Lawfare. La guerra por otros medios. En esa publicación la profesora argentina escribe que el lawfare: se define en términos generales como una «guerra por la vía legal» o como el «uso de la ley como un arma». En América Latina y el Caribe viene asociado a la judicialización de la política, a procesos de desestabilización y deslegitimación de gobiernos de turno o criminalización de determinados sectores políticos en procesos electorales. La instrumentalización de los mecanismos judiciales, y su exposición pública a través de los medios de comunicación, ha sido utilizada de forma sistemática para anular adversarios políticos, sustituyendo los cauces habituales de la política en la democracia liberal procedimental. Esta arma judicial necesita de la complicidad de resto de algunos aparatos del estado como policías dispuestos a inventar pruebas o falsear procedimientos y unos medios de comunicación cómplices y partícipes de la creación de bulos y mentiras con los que alimentar la máquina del fango. Y en nuestro país lo hemos visto y lo seguimos viendo. Jueces que alargan instrucciones pese a las reconvenciones de los órganos de control judicial; policías que montan tramas paralelas al servicio de intereses privados como fueron la red Villarejo o la policía patriótica; y periódicos que se apresuran a publicitar las interesadas filtraciones de esos jueces y policías o que inventan financiaciones ilegales, etc.

‘Precaución, curva judicial a la derecha’

La profesora Romano continúa: Por un lado, opera por medio de un aparato judicial que se «eleva» por encima del Poder Legislativo y del Ejecutivo, ampliando el margen de maniobra y poder para los jueces, allanando el terreno para una creciente juristocracia. Por otro lado, operan los medios de comunicación y redes sociales, manufacturando un consenso en contra o a favor de determinados sectores/personajes políticos y recurriendo de modo sistemático a «voces expertas» para la desmoralización e incluso criminalización de líderes políticos y militantes.

Sobre este aspecto de la juristocracia que escapa a cualquier control democrático tratan principalmente los artículos reunidos en este volumen. No son trabajos académicos ni lo pretenden. Escritos al calor de las circunstancias, sobre la marcha por las urgencias de determinadas situaciones, persiguen, por un lado señalar dónde está el error del sistema y por otro, sugerir alguna de las posibles soluciones. Siendo el autor profesor universitario de derecho constitucional, es lógico que esta cuestión, la de la juristocracia y la pérdida de control democrático sobre el aparato judicial, le preocupen. Con los textos aquí reunidos quiere transmitir esa preocupación a la sociedad y lo logra con una prosa eficaz, pedagógica y hasta brillante que evita la pesadez de los eruditos monotemáticos. Pérez García se descubre aquí como un prosista que no solo sabe de lo que escribe sino que escribe muy bien.

Pero además de didáctico el profesor Pérez es un hombre valiente. Arremete contra la cúpula judicial, tachándola, con delicadeza, de conservadora y denunciando las maniobras que en connivencia con determinado partido político, esa cúpula realiza con la intención de no bajarse del trono y seguir manipulando la carrera de los jueces. De esa cúpula dependen los nombramientos judiciales, de forma que si alguien se sale del guion verá obstaculizada su carrera: (…) el partido Popular se las ha arreglado, mediante un fraude constitucional de libro, para mantener el control del Gobierno de los Jueves durante 22 de los últimos 27 años. …Durante ese largo «secuestro» la mayoría conservadora del Consejo se ha dedicado a seleccionar «discrecionalmente», porque ese es el procedimiento establecido, a gran parte de los magistrados que presiden o integran órganos judiciales muy relevantes, en particular el Tribunal Supremo.

O cuando escribe: «Cualquier demócrata que observe desde afuera de España el actual panorama, no dejará de quedar consternado cuando se entere de que no se ha tramitado , más de cuatro años después de la Pandemia, ninguna investigación judicial seria sobre el protocolo que dictó el gobierno madrileño impidiendo el traslado de miles de ancianos a los hospitales cuando lo más duro de la crisis» (…) «Le llamará la atención cómo, por el contrario, hay un excepcional celo judicial de investigar la filtración de unos correos intercambiados entre la fiscalía y un defraudador de hacienda, a instancias de este, tratando de evitar la cárcel, a cambio de reconocer su comportamiento delictivo».

Los títulos de los capítulos son explícitos: Ave Marchena, Afórese compay, La Sala II y la amnistía: indignación y bochorno, Ley de amnistía y el que pueda hacer que haga…y no sigo pues para muestra basta un botón. El profesor Pérez García logra que entendamos con claridad los asuntos judiciales y el por qué determinados jueces pretenden derribar al gobierno legítimo de progreso siguiendo ideológicamente a la derecha conservadora. Insiste en que la mayoría de los jueces cumplen con su deber respecto a los ciudadanos y la justicia. Pero señala que la cúpula dirigente está cegada por una ideología que les hace perseguir fines espurios. Recordemos que el franquista Tribunal de Orden Público, el siniestro TOP, se convirtió de la noche a la mañana y por decreto, en los albores de la democracia, en la Audiencia Nacional y que ninguno de sus integrantes sufrió menoscabo alguno en su carrera. Estamos ante los artículos de un jurista indignado, que reclama lo que le enseñaron cuando estudiaba derecho: vale más la autoridad de un argumento que el argumento de «autoridad». Vale la pena leerlos.