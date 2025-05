Falcón Sanabria en el recuerdo

A un mes justo de cumplirse el décimo aniversario del fallecimiento del celebrado compositor grancanario Juan José Falcón Sanabria el último de los coros fundados por él, la Schola Cantorum de la Universidad de Las Palmas, ha tenido el buen tino de organizar un homenaje para recordar su figura en el Paraninfo de dicha entidad.

De alguna manera la atmósfera que se crea entre los coros trasciende a veces la frialdad institucional y de manera espontánea todo el acto se revistió de una hermosa emotividad, con parte de la familia presente, coralistas recordando sus experiencias con el Maestro, el bautizo de una estrella con su nombre a través del Observatorio Astronómico de Temisas y, sobre todo, unas certeras y sensibles palabras del rector Lluís Serra que honró el acto y a su institución con su presencia.

Reconocida sin duda alguna la trayectoria del músico y habiendo recibido todos los honores que en su tierra pudo recibir, la vigencia de un creador se basa en el recuerdo constante de su obra, de la que echamos de menos su programación en las orquestas isleñas – la Missa Gloriosa entre las de formato sinfónico-coral – . Pero en este acto quedó muy patente la huella coral del Maestro Falcón, no sólo en lo musical, también en la particularidad de su personalidad, de la que se habló entrañablemente con la distancia del tiempo.

En lo musical se echaron en falta más interpretaciones de obras de Falcón, admitiendo que no es fácil parte importante de su obra coral se podían haber usado otros formatos y aprovechar para aunar más instituciones en lo que fue más un recuerdo que un homenaje. Los tres coros participantes aparecieron bien nutridos de cantantes con Súbito Koral abriendo la parte musical con un Arrorró comprometido por los tonos en su ataque, de bello empaste impulsado desde el piano y resto de programa estéticamente impropio del acto. El Coro femenino Chelys Odalys centró su bella sonoridad polifónica en el villancico Entrada de los Pastores de pizpireta dirección por parte de Maite Robaina y el coro anfitrión, la Schola Cantorum, de programa más ambicioso atacó El mediodia del Poema Coral del Atlántico con bellos contornos en el fraseo de esta extraordinaria música que no recordamos oírla en su c clo completo desde hace muchos años. Todos los coros, tras el ritual de regalos a los invitados, entonaron de Falcón un algo tosco El Sorondongo dirigido por Stefano Degano.

Terminó el acto con la muestra por los alumnos del Bachillerato de Artes del IES Cairasco de Figueroa de una obra plástica realizada in situ en una traslación sensorial de música y pintura.