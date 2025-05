El Cabildo de Gran Canaria destina un millón de euros a la Agencia de la ONU para Palestina

Más de 30 muertos en un ataque de Israel a una escuela que servía de refugio en Gaza. Al menos 18 niños entre los fallecidos. Este es un titular del día de hoy. Mientras las bombas siguen cayendo sobre el pueblo palestino, desde Canarias se alza un grito en forma de cometas para intentar visibilizar el sufrimiento, el abuso, «la agresión contra Palestina y también contra todos nosotros y la humanidad» que se está cometiendo por parte de Israel, tal y como ha indicado el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, en el acto de inauguración de una exposición solidaria que ha tenido lugar esta mañana en la sede de la mencionada institución.

Morales también aprovechó la ocasión para anunciar que el Cabildo va a destinar un millón de euros a la Agencia de la ONU para Palestina (UNRWA). «Esta organización, que ha sufrido ataques, boicots y asesinatos directos de muchas personas de su plantilla, recibirá esta aportación económica desde Gran Canaria para apoyar su trabajo en el terreno», subrayó el presidente del Cabildo, que agregó que «el silencio no puede ser nunca la opción ante un genocidio, ante una limpieza étnica, ante un exterminio».

50 piezas de diferentes creadores del Archipiélago forman esta muestra impulsada por el artista Paco Arana en la que el juguete que vuela se convierte en un símbolo de resistencia. «Lo que reclamamos es paz y libertad, que es lo que uno puede sentir viendo las cometas. Las cometas son frágiles creaciones de papel y madera, y ante los ojos del mundo parecen simples juguetes. En Gaza y en toda Palestina son símbolo de la esperanza, cada cometa que se eleva al cielo en Gaza es un desafío en una tierra donde llueven bombas», sentenció Morales.

Versos que vuelan

Las cometas recuerdan a las casi 54.000 personas que han sido asesinadas por Israel tras el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023. Entre ellas, al poeta y académico palestino Refaat Alareer, que murió en Gaza bajo las bombas en diciembre de ese mismo año.

«Si debo morir,/ debes vivir/ para contar mi historia/ vender mis cosas/ comprar un trozo de tela/ y algunas cuerdas,/ (hazlo blanco con una cola larga)/ para que un niño, en algún lugar de Gaza,/ mientras mira el cielo a los ojos/ esperando a su padre que se fue en llamas/ y no se despidió de nadie,/ ni siquiera para sí mismo,/ vea la cometa, mi cometa que hiciste, volando arriba/ y piense por un momento que hay un ángel allí/ trayendo de vuelta el amor», se podía leer en su poema If I must die (Si he de morir), y también en una de las cometas que cuelga desde hoy en el patio exterior del Cabildo conteniendo estos versos de resistencia.

Estas piezas, de diferentes formatos y formas, han sido transformadas en obras gráficas por creadores y creadoras que han utilizado pintura, rotulación y otros lenguajes visuales para la denuncia. Disponibles para ser compradas, el dinero recaudado de su venta será destinado al apoyo de la causa palestina. Por otro lado, tal y como informó Arana, el 7 de junio a partir de las 12 de la mañana, tendrá lugar un acto en el que serán lanzadas al cielo de la capital grancanaria varias cometas de la muestra desde el entorno del Auditorio Alfredo Kraus, para que la protesta vuele bien alto y sea aún más visible.

Lo que aquí es un juguete que se alza con el viento, en Palestina se ha convertido en un símbolo de libertad. Los colores de su bandera —prohibidos por la ocupación— se alzan al cielo y denuncian el bloqueo de Israel, reclaman el derecho de retorno del pueblo palestino, recuerdan que no están solos y que hay voces que se unen a favor del alto el fuego y de los derechos humanos.

«Cada cometa que va a surcar el cielo es una estrella con un mensaje de paz», indicó por su parte Fátima Suleimán, presidenta de la Comunidad Palestina en Canarias, que también hizo referencia a los 77 años que han pasado desde la nakba (el éxodo y expulsión del pueblo palestino en 1948 de sus tierras). «Palestina ha vuelto a estar en el punto de mira. Nunca habíamos visto tanta gente solidaria y tan joven tomando las calles para denunciar el genocidio», añadió.

El Cabildo sigue en su línea de destinar partidas presupuestarias para ayuda humanitaria a través de organizaciones no gubernamentales que trabajan en Palestina que han facilitado el envío de medicinas y alimentos. Además, en el ámbito cultural ha promovido ciclos de cine y debates en colaboración con asociaciones canario-palestinas que ayudan, al igual que las cometas, a que la visibilidad vuelve cada vez más alto.