Así es el casting de Operación Triunfo en Las Palmas de Gran Canaria

Una chica con jersey rojo se santigua mientras espera en una de las tres colas que la pueden convertir en una de las futuras concursantes de Operación Triunfo (OT). El viento y las nubes grises no quitan protagonismo a los cientos de voces que hoy se han congregado en el Auditorio Alfredo Kraus para mostrar su talento a Noemí Galera (directora de la academia), Pablo Wessling y Mónica Carbonell, los encargados de hacer el casting de este programa de televisión que tantos años lleva colándose a través de la pantalla en los hogares canarios y españoles.

Antes de sentarse en su silla, colocarse los auriculares y ponerse manos a la obra, Galera hace una sola petición a los periodistas: "Cuando los 16 entren en la academia, tratadlos bien, porfi, que son muy jóvenes", pide con las manos juntas y una sonrisa. Mientras tanto, los jóvenes se acumulan en la cola que cada vez es más larga.

Después de pasar por ciudades como Barcelona, Valencia, Bilbao, Zaragoza o Sevilla, hoy ha sido el turno de Las Palmas de Gran Canaria, única parada en las Islas antes de seguir para Madrid, donde el 12 de junio terminarán estas dos primeras fases del proceso de selección de los triunfitos. "Tenemos muchas ganas de ver qué talento sacamos de aquí, siempre hay participantes muy interesantes. Y siempre ha habido concursantes canarios", ha expresado Galera haciendo referencia a otras ediciones.

¿Cómo es el proceso?

Operación Triunfo se emite en Prime Video desde 2023. Para este año, que el programa continúa en la plataforma de Amazon, la organización puso a disposición del público una lista de 100 canciones con las que podían presentarse al casting. Además, se dio la posibilidad de obtener lo que se conoce como el Pase prime, un pase especial para ser de los primeros en cantar que se podía lograr antes de la cita de hoy subiendo un vídeo a TikTok.

El formato de la primera fase es sencillo: cualquiera puede hacer la cola y registrarse, DNI en mano, para participar. Después, solo hay que colocar bien los pies en el dibujo preparado en el suelo, agarrar el micrófono y ponerse a cantar. Eso sí, la primera canción tiene que ser alguna de las de la lista. Después, si los astros se alinean y te piden cantar un segundo tema, la libre elección está permitida. Así, han sonado melodías repetidas, como Diamonds de Rihana, Guantanamera de Guitarricadelafuente, Que te quería de la Quinta estación o Paloma negra de Rozalén.

Durante el proceso, chiquillos y chiquillas se miraban nerviosos, movían los pies sobre la alfombra azul, algunos se abrazaban y se daban ánimos. Hasta que llegaba el momento más esperado: en el que alguien colocaba la ansiada pegatina. Entonces era el momento de los gritos, los aplausos y las lágrimas de emoción, ya que este distintivo es el que permite continuar el casting a la segunda fase que tendrá lugar esta tarde en este templo capitalino de la música.

La primera pegatina

El primer afortunado de la mañana fue Robin González Vera, que logró la pegatina con el número 8000. "No me lo esperaba. Estaba un poco nervioso, pero los nervios son buenos", ha declarado el joven con el adhesivo ya colocado en su camisa blanca. "En la segunda fase, si me piden una tercera canción, les cantaría una mía", añadió mientras explicaba que fue el año pasado cuando comenzó a componer sus propias canciones.

La Provincia

Mientras las voces siguen sonando al unísono en cada una de las tres filas del casting, los posibles concursantes que ya han obtenido la pegatina son dirigidos al interior del auditorio para comenzar los ensayos con el pianista. La dinámica de la segunda fase es ya más exigente: hay que llevar tres temas elegidos y ensayados, dos de ellos con una base musical o con instrumento propio, y otro con acompañamiento de piano en directo.

Preparándose para ello está el tinerfeño de 24 años Jordan Elejardes, en cuya pegatina se lee el número 8003. "He tardado como 30 minutos en asimilar que la tenía. Creo que ha sido cosa del destino. Yo estoy de vacaciones, casualmente cayó el casting en el día de hoy. He venido de Tenerife, llegué ayer a cumplir mi sueño. A ver qué más me depara el futuro", dice emocionado desde las escaleras del Auditorio.

Como él, cientos de posibles artistas depositan sus esperanzas en el casting de Operación Triunfo, un programa que lleva atravesando generaciones desde su primera edición de 2001 en Televisión Española y que, gracias a su capacidad de adaptación, continúa siendo un referente para muchos jóvenes que sueñan con, algún día, hacerse un hueco en la casi inaccesible industria de la música. Un escaparate que, aunque no asegura el éxito, puede ser un impulso que los haga volar bien lejos.