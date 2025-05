El deseo pesa, arde y vuela, pero sus alas siguen siendo de cera

El deseo no se pisa, se atraviesa. No es tierra firme, sino aire, agua, fuego. Así lo propone Miguel Ángel Sosa en Territorios del deseo, un libro que no se deja atrapar en géneros definidos y que se presenta mañana en el Gabinete Literario a las 19.00 horas como una experiencia sensorial más que una simple lectura.

Lejos de responder a una fórmula literaria al uso, el libro funciona como un mosaico de sensaciones y símbolos que descompone el anhelo humano en fragmentos de alta carga poética. Cada texto actúa como una ventana a distintas dimensiones del deseo: la infancia que lo intuye, la vejez que lo reconcilia, la pasión que lo quema. Una topografía emocional donde se entrecruzan cuerpo, lenguaje y memoria.

Origen espontáneo

«No lo planeé. Fue surgiendo solo, como una caminata interior», confiesa su autor, con esa mezcla de intuición poética y pensamiento filosófico que atraviesa toda la obra. Territorios del deseo es, según él, «una incursión inesperada, una conversación con el propio deseo». Así fue cómo lo escribió: sentándose a escuchar esa voz que lo sedujo a medida que tomaba cuerpo literario. El proceso creativo fue, en muchos momentos, casi ritual. Sosa habla de «sentarse a charlar con el deseo», de convivir con esa energía volátil hasta que empezara a hablarle en un idioma propio. Esa relación entre escritor y tema se convierte en uno de los hilos más fascinantes del libro, donde el deseo no es contemplado desde fuera, sino encarnado desde dentro.

La obra, que oscila entre el ensayo, la narrativa y la poesía, tiene una estructura anatómica que se sugiere más que se explica. «Prefiero que sea el lector quien descubra esa forma orgánica», afirma. Como en su anterior libro Anatomía del tiempo, aquí también late una arquitectura viva, casi biológica, por donde el deseo fluye con todas sus contradicciones.

El deseo, dice Sosa, «nos define más de lo que imaginamos. Está detrás de todo: del amor, la traición, la política, a censura. Incluso detrás de una campaña publicitaria». Por eso, su obra no solo propone una reflexión íntima, sino también una crítica implícita a cómo el deseo es manipulado y condicionado socialmente. «Las mujeres lo saben mejor que nadie», apunta.

Componente mitológico

En Territorios del deseo, los elementos clásicos —agua, fuego, tierra, aire— conviven con arquetipos como el místico o el marinero. «Todo tiene raíz en la mitología. Somos herederos de Eros y de Ícaro», comparte el escritor aludiendo a la historia de aquel personaje grecolatino que intentó volar, omitiendo la advertencia de su padre, con unas alas de cera que derritió el sol. Por ello, el autor advierte: «las alas del deseo, como las de Ícaro, son de cera. Conviene no olvidarlo».

Portada de 'Territorios del deseo', última obra de Miguel Ángel Sosa. / Claudio Artiles

El universo simbólico del libro comienza incluso antes de abrir sus páginas: la portada, diseñada por Claudio Artiles, funciona como una primera puerta de entrada al viaje emocional que propone el Sosa.

A través de capítulos breves, el texto se paladea como se haría con una sensación: lentamente. No hay trama que guíe, sino atmósferas, pulsaciones, silencios. «Es un libro que se recorre sin prisas, como quien camina por dentro», dice el autor. El lector no encontrará respuestas, sino espejos. Sosa desea que los lectores «lo hagan suyo, que se desprendan del autor y que dialoguen consigo mismos». Y confiesa que ya algunos se lo han hecho saber: Territorios del deseo genera, en quienes se sumergen, un espacio para pensarse e incluso transformarse. Esa, tal vez, sea la mayor conquista de su escritura: convertirse en un puente.

El deseo: una base humana

El escritor cree que el deseo tiene una cualidad transformadora, incluso terapéutica. «Es una fuerza que nos constituye desde que nacemos hasta que morimos», afirma. Y escribir sobre él fue también un acto de autoconocimiento. «Todo libro es una experiencia humana. Este, sin duda, fue una de las grandes», comparte.

La presentación del libro, en un espacio tan simbólico como el Gabinete Literario, promete ser más que un evento editorial: un mapa para adentrarse en eso que nos mueve, aunque no siempre sepamos nombrarlo. Y quien se atreva, que lo recuerde: las alas del deseo son de cera.