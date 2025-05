Ela Taubert: “Lo más bonito del presente en la música es ver a mujeres liderando e inspirando a otras”

Ela Taubert es la última ganadora de Latin Grammy a artista revelación. Durante el COVID-19 en 2020, Ela comenzó a compartir videos en redes sociales hasta que “¿Cómo pasó?” en 2024 se volvió viral en plataformas como TikTok y alcanzó el puesto número 5 en la lista viral global de Spotify. Este éxito la llevó a colaborar con Joe Jonas en una versión bilingüe de la canción.

Recientemente, ha lanzado su álbum debut “Preguntas a las 11:11”, un proyecto que reúne temas que exploran el amor, el desamor y el autodescubrimiento. Además, abrió uno de los conciertos de la gira de Karol G en Bogotá y acaba de publicar una colaboración con Aitana.

En un encuentro exclusivo con la artista, asegura que: “mi pasión por la música viene desde pequeñita, tal y como dice mi mamá. Siempre me encantó y tarareaba mucho. Digamos que encontré un refugio muy hermoso en el que poder escribir mis canciones, en el que poder desahogarme… Empecé a sentir la música como mi vida entera”.

“Toda mi familia me apoyó en todo momento y me apunté a clases de canto, piana, guitarra… todo lo que podía y se me ocurría. Empecé a componer mis propias canciones con tan solo doce años y, en ese entonces, comenzó mi trayectoria profesional”, recuerda visiblemente orgullosa. “En 2020, el año de la pandemia mundial, empecé bien duro con mis redes sociales. Era la excusa perfecta para conectar con el mundo, literalmente. Entonces, así empecé a compartir mi música y luego la gente empezó a abrazarla. Eso fue la experiencia más bonita de mi carrera: encontrar gente que también la entendía y me apoyaba”.

Con respecto al mensaje de formación autodidacta que defienden las nuevas generaciones, Ela responde contundente: “es importante estar en constante aprendizaje. En la música, uno tiene que nutrirse mucho. Por ejemplo, yo estudio todos los días: me encanta entender en qué punto se encuentra la industria musical en el presente, cuáles son los estilos que más están sonando, leer más para poder escribir mejor… Todos esos aspectos hacen que sea mi mejor versión”.

“Para mí las redes sociales realmente han sido como una herramienta y un vehículo muy chévere para poder llegar a lugares en los que, a lo mejor, no podría haber llegado sin ellas. Así es como he conseguido que mi música llegue a México, España, Estados Unidos y no solo Colombia, donde crecí”, reflexiona plenamente consciente sobre lo importante que han sido las distintas plataformas para la difusión y visibilidad de su trabajo.

“Para que la fama no ciegue a nadie es importante entender que no se trata solo del artista, sino de un trabajo en equipo en el que los fans tienen mucho peso. Por eso, siempre digo que mi Latin Grammy es de ellos”, asegura. “Lo más difícil ahorita de ser mujer quizás es la validación. Creo que a veces es un poco complejo, una lucha constante. Sin embargo, hablando de algo positivo: estamos en un momento donde hay muchas mujeres liderando y hay muchas mujeres inspirando a otras. Consiguen que quieran seguir esforzándose por cumplir sus sueños”.

“Espero hablar con Taylor Swift”, confiesa entusiasmada. Y es que después de haber sido telonera de Karol G y haber cantado con Joe Jones a nivel internacional, Ela sigue soñando a lo grande.