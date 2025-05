Taylor Swift recupera su catálogo musical y recompra los derechos musicales a Scooter Braun

Día de celebración para Taylor Swift y los 'swifties': después de cinco años regrabando sus álbumes para que sus canciones le pertenezcan a ella, la cantante ha conseguido recuperar sus discos originales al recomprar los derechos musicales a Scooter Braun. Una noticia que Swift ha compartido eufórica con sus fans, a través de una carta publicada en su web: "Estoy intentando organizar mis pensamientos de forma coherente, pero ahora mismo mi mente es como una presentación de diapositivas, una secuencia de flashes de todas las veces que he soñado despierta, que he deseado y he suspirado por tener la oportunidad de daros esta noticia".

"Toda la música que he hecho, ahora me pertenece". Algo que parece obvio, pero que en la industria musical no lo es tanto. Taylor Swift lanzó sus seis primeros álbumes, desde 2006 a 2017, con el sello Big Machine Records. Tras expirar su contrato en 2018, se retiró de esta discográfica y firmó con Republic Records, quien le aseguró los derechos de propiedad de los 'masters' de la nueva música que lanzara. En 2019, Scooter Braun y su empresa Ithaca Holdings compraron Big Machine, y se quedó con la propiedad de los 'masters' de los primeros seis álbumes de Swift, sin que nadie le diera la oportunidad a la cantante de comprarlos. De ahí nació la regrabación de sus álbumes, acompañados del famoso 'Taylor's Version'.

Rep TV no saldrá, de momento

Desde 2020 hasta ahora, Taylor Swift ha regrabado cuatro de sus álbumes: 'Fearless', 'Red, 'Speek Now' y '1989'. Sus fans esperaban impacientes el siguiente disco, 'Reputation (Taylor's Version)' e incluso se llegó a especular que saldria antes de verano. En la misma carta que anunciaba la adquisición de todas sus canciones, la cantante confesaba ante los fans que no llevaba ni un cuarto del álbum grabado. "El álbum 'Reputation' es muy específico de una parte de mi vida, y seguía encontrándome con un muro cada vez que intentaba volver a hacerlo".

El álbum que sí tiene completo es la regrabación de su debut 'Taylor Swift (Taylor's Version)' pero aún no tiene pensado sacarlo. De momento, quiere disfrutar de haber recuperado su música. "Decir que mi mayor sueño se ha hecho realidad es quedarse corto. A mis fans, que saben cómo de importante esto es para mí, no puedo agradeceros lo suficiente por todo el apoyo que me habéis dado". Con este acuerdo, Swift ha recuperado tanto sus 'masters' como los videoclips, los álbumes de foto, las canciones sin publicar, todo lo que trabajó durante sus primeros años de carrera. "Me alegra enormemente el diálogo que esta saga ha reavivado en mi industria, tanto entre artistas como entre fans. Cada vez que un artista nuevo me cuenta que negoció la propiedad de sus 'masters' en su contrato discográfico debido a esta disputa, recuerdo lo importante que fue que todo esto sucediera", ha escrito la artista al final de su carta.

Las redes sociales se han llenado de felicitaciones a Taylor Swift, quien tiene una de las comunidades de fans más extensa del mundo. "You belong with me", ha publicado la artista, haciendo referencia a una de sus canciones más populares, junto a cuatro fotografias de ella posando con sus seis primeros discos.