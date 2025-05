Del vicio solitario y el deseo de compaña nueva

No deja de tener cierta coquetería el título de esta antología de Federico J. Silva. Apelar a la soledad del poeta no es sino un recurso para llamar la atención, necesario, no lo dudo. Pero nadie escribe para sí, onanista literario.

Todo el mundo quiere que le publiquen, no tiene sentido escribir para que nadie lea lo escrito. Sean novelas o cuentos o poemas, toda obra es creada para ser leída por otros. Ya decía Rodríguez Padrón en su ensayo sobre Juan Mederos: Mederos sería así un ejemplo más de estos –tantos- escritores truncados con los que, desde los mismísimos domino Rivero o Alonso Quesada, nos tropezamos a cada paso. / Escritores que se niegan a publicar, o que solo se atreven cuando no corren riesgo.

No tiene nada que ver con esta descripción nuestro poeta Silva, uno de los mejores del último decenio del siglo pasado y de lo que llevamos del actual. Esta antología, que busca compaña nueva, recoge poemas de nueve libros, que no son pocos. Y si han sido publicados es por pretensión de que alguien los lea. Recordemos como retrata en Poesía Universitaria Palmense Victoriano Santana, los inicios de Federico J. Silva y sus compañeros en recitales. Es decir, compartiendo los versos.

Esta necesidad de interlocutor, tan de Martín Gaite, se confirma en la segunda parte del título: del deseo de nueva compaña. Y con esto el autor nos avisa de que va su libro. De la búsqueda de ese interlocutor pero, también, de la contradicción como forma de vida, o mejor, de expresión. Silva se embarca en lo que podríamos llamar una dialéctica de la poesía, cercana para mí a Walter Benjamin y hermana de las teorías literarias de Luckas y más recientemente de Frederick Jameson: La novela ya no es una forma cerrada y establecida (…) es problemática en su estructura misma, una forma híbrida que debe ser reinventada en cada momento.

Sin forzar excesivamente podemos sustituir novela por poesía y entonces asistimos a una definición de la obra de Federico J. Silva. Use el verso libre, el soneto u otra forma poética, siempre buscará la manera de abrir el poema a los lectores, recurriendo a la intertextualidad o al ideario colectivo, si es preciso.

El poema Suzanne es buen ejemplo: «Tú floreces en el agua lodosa del río. / El cristal mueble tu lábil belleza. / Pero tu gracia y distinción / se destilan en el espejo de un alambique. / Estos lotófagos rebosan de pasión por ti, /sueñan con hacerte tuya y desposarte… Silva utiliza la historia bíblica de Susana, la hermosa mujer que rechaza el acoso de dos jueces. Despechados la denunciaran por adultera pero la bella triunfará sobre sus acusadores, no en vano su nombre deriva de la azucena, el símbolo mítico del pudor. Nuestro poeta sigue esta vez con un tono ligeramente burlesco: Te resistes y puta te llaman maliciosamente / oceánica. / Estos lotófagos se creen todos poetas ab ovo/ y jueces innatos de la poesía.

El suave erotismo de estos versos se verá superado por los del poema Quiero leerte y volver a leerte: Quiero leer tu cuerpo, / manosear el adjetivo, / chuparte los párrafos, / penetrar los paréntesis, / separar tus páginas / con mi lengua de agua…Así cuerpo amado y recursos literarios se mezclan y combinan recordando que amar y leer se unifican y el lector se ve arrastrado por las poderosas imágenes que Silva crea, jugando con el lenguaje. Pues es autor que entiende que el deber del creador es empujar un poco más allá la expresión poética, para enriquecerla y demostrar que no todas las cosas están dichas y que siempre, siempre, el poeta puede (algunos dirán: debe) encontrar nuevas formas de cantar al amor: Me sustancias/ me articulas/ te amalgamo/ me aglutinas/ me sufijas/ me diptongas / me acentúas/ yuxtapones / me flexionas/ tú me declinas / yo te conjugo».

El atrevimiento de Federico J. Silva le lleva a componer un poema con más de 100 vocablos que empiezan por la ‘a’, la letras más usada en nuestro idioma: En este acaso abrileño ahorar aciago apenas, /advengo a ti, apologeta tuyo y apóstata de mí, (…) Un poema que recuerda a Perec y su Desaparición, la novela que escribió sin usar una sola vez la letra e, la más usada en francés. Así viajamos por el universo poético de este hombre, (su poesía vindica la condición humana, lectora, erótica de todos nosotros) tropezando aquí y allá con las vueltas que da la intertextualidad, la amplia cultura del autor, que le permite escribir: Me mandaba a callar/ -come y calla-/ entre sus muslos / sólo te soporto me repartía/ cuando te tengo debajo/ o con la boca llena / me gustas cuando callas /-bilingüismo de las ingles- / y estás como

Esta antología nos permite observar que Silva ha mantenido algunas constantes en su quehacer a lo largo del tiempo: la intertextualidad, apoyada en una amplia cultura; y la irreverencia frente a esa misma cultura y el medio de expresión que es el lenguaje.

Parece hacer suyas las palabras de C.S. Lewis cuando escribió: la poesía es hoy mucho más quinta esencialmente poética que en cualquier otra época. (…) No solo hace (como toda buena poesía) lo que la prosa es incapaz de hacer, sino que evita deliberadamente hacer cualquier cosa que esta última pueda hacer. Federico J. Silva es esencialmente un poeta y como tal se manifiesta en unos versos que cumplen con la función que Benedetti acordaba a la poesía: golpearnos, despertarnos, hacernos ver que hay más cosas de las que vemos, o creemos ver. Que la realidad es tan amplia que necesitamos los ojos y la luz de los poetas para entenderla. Máxime en estos tiempos de oscuridad que se aproximan.