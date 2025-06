Amor de abuela servido en plato hondo

Hay sabores que no se encuentran ni en los libros de recetas ni en tu restaurante favorito. Viven en cocinas pequeñas, tan locales que solo se hallan en hogares —muchas veces antiguos—, en los que el humo que sale de un caldero abollado desprende el aroma más delicioso que uno pueda imaginar. Manos arrugadas que no miden con tazas, sino con dedicación y alma, dan vida a platos que huelen a infancia y saben a nostalgia. Y es que, como las comidas de las abuelas, no hay recetas que sepan tanto a hogar.

A veces basta un olor para encender toda una escena: un comedor con sillas de madera añeja, una dulce voz que comparte historias de su juventud mientras la radio suena de fondo y un puchero que se remueve con paciencia. La cocina de las abuelas no es solo un lugar físico, es una cápsula del tiempo donde el reloj se detiene y el amor se sirve en cucharones.

Preparación de un potaje. / LP / DLP

Rituales familiares

Juan Benítez, desde que tiene uso de razón hasta sus actuales 26 años, cada viernes tiene una cita en familia que no puede faltar en su rutina. Al finalizar la semana, la tradición es siempre la misma: «mi abuela nos recibe con los brazos abiertos y un tazón hasta arriba de potaje de berros». Por si fuera poco, el postre es la guinda final, porque el dulce después de un buen almuerzo no puede ausentarse en una sobremesa familiar. «¿Qué haría yo sin mi ración de plátano escachado con galletas María y gofio?», comparte entre risas.

Con apenas 17 años, Águeda Boente, también tiene su propio ritual. Para ella, «el arroz a la cubana todos los viernes es costumbre y me encanta». Reconoce haber intentado copiar la receta, pero también confiesa que, como el de su abuela, no hay ninguno. «Ella es de esas que te incitan a comer más: que si una natilla, que si un yogur, un helado... ¡Hasta reventar!», añade.

Ese empuje amoroso, ese «come un poco más» como idioma universal de las abuelas, se repite generación tras generación y Laura Rodríguez, de 24 años, lo recuerda con precisión: su «Yaya» le pone en la mesa «galletas, café, queso... Aunque tú no quieras, ella te lo pone y no acepta un no por respuesta». En esa insistencia siempre se encuentra un acto de amor y es que desean que no te falte de nada.

Sabores que llevan al pasado

La comida no solo nutre al cuerpo, alimenta recuerdos. María Almeida, de 18 años, espera con ansias cada año el Carnaval por un motivo claro: «Las tortitas de calabaza. Si ella no estuviera, las intentaría recrear. Sé que me trasladaría a mi vida con ella». Porque a veces, el paladar es un pasaje directo a los mejores tiempos. Ese poder evocador del gusto también aparece en los recuerdos de Carlos Ojeda. A sus 33 años reconoce que si lo piensa mucho, aún puede saborear la ropa vieja que le hacía su abuela «solo por darme el gusto, sabía que era mi plato favorito». Con nostalgia admite que nunca ha probado ninguna otra que le haga justicia.

Una ropa vieja de pollo lista para comer. / Sergio Lojendio

El vínculo entre comida y hogar se repite también en otras memorias. «Mi infancia sabe a pucheros con alimentos cultivados y criados en casa, mi abuela preparaba cocido todos los domingos», expresa Yaiza Lechuga. A sus 35 años, la receta aún sigue viva gracias a su padre, pero para ella el sabor ha cambiado: «Antes se realizaba en cocina de leña y unas ollas color vino; ahora con vitrocerámica, no es lo mismo».

Cariño cocinado

Los platos, más que recetas, son rituales afectivos y Laura lo sabe bien: «Los macarrones, la sopa, el arroz con leche... Me los hacía siempre de chiquitita cuando me quedaba a dormir». Y aunque cocinado por otras manos los ingredientes sean los mismos, el resultado no lo es. «No hay macarrones que sepan como los de ella», expresa. Ese misterio tiene que ver con algo que Laura resume con que «mi abuela siempre cocina a fuego lento y con paciencia. Ahora todo se hace rápido, pero ella cocina con calma y amor».

Y si hay un ingrediente que une el recuerdo, la familia y el territorio, ese es el cilantro. Déborah Sall, de 25 años, lo asocia con «el caldo de papas que preparaba todos los viernes». A día de hoy, continúa siendo el plato estrella de su abuela. Con añoranza comparte un recuerdo de su niñez «viéndola moler el cilantro en el mortero». Déborah aprendió a preparar este plato cuando se fue de la Isla para sentirse cerca de ella, «de este modo, me sentía como en casa».

Esa transmisión es memoria e identidad. En el fondo, cada vez que volvemos a probar uno de esos platos no es solo el gusto lo que regresa, es la mesa con mantel de hule, el sonido del cucharón sirviendo, la voz que pregunta si quieres más cuando su mano ya está en acción y no espera a tu respuesta. Es volver a ese rincón seguro donde todo era sencillo: el mundo cabía en un plato caliente y unas manos que lo ofrecen con mucho amor. Hay comidas que no se olvidan y abuelas que, mientras exista ese sabor, nunca se van del todo.