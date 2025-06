Paco Pómez cierra con su humor mitológico el ciclo 'Clásicos con Humor' en el Auditorio Alfredo Kraus

Tras dos funciones compartiendo lo mejor de la mitología grecorromana, el próximo 5 de junio, a las 19:30h, Paco Pómez dice hasta luego a sus amenas charlas dentro del ciclo 'Clásicos con Humor' con su tercer monólogo: 'Heracles. Héroe pluriempleado y por fin, dios'.

En el Auditorio Alfredo Kraus, con carcajadas y sabiduría clásica, Paco Pómez, miembro del dúo cómico Piedra Pómez, clausura el ciclo con esta nueva entrega que mezcla diversión y mitología. En este broche de oro, Pómez revisa la figura de Heracles, Hércules en la mitología romana, un personaje mitológico cuya vida fue de todo menos tranquila: hijo de Zeus y una mortal, odiado por la esposa del dios olímpico, padre de 70 hijos, obligado a superar pruebas imposibles y vivir todo tipo de calamidades, relegado a ser un héroe hasta morir en la hoguera, trascendiendo así, finalmente al Olimpo en forma de dios.

Los monólogos del humorista no solo destacan por su carácter hilarante sino también por ese "rigor, que no rigor mortis", que el propio Pómez defiende en sus espectáculos. No solo sabe lo que dice sino que dice lo que sabe, compartiendo con el público que acude a la Sala de Cámara del auditorio capitalino su amplio conocimiento del mundo clásico en un marco fresco y cercano.

Si Heracles tuvo doce trabajos que realizar, Pómez solo tiene una misión: poner en valor la defensa de las lenguas clásicas. Profesor de latín y griego con 36 años de experiencia y miembro de la Sociedad Española de Estudios Clásicos. La trayectoria de Pómez dentro de la divulgación de conocimientos clásicos es amplia. Ello, su facilidad para hacer reír y la cuidada proyección de la que hace uso en sus espectáculos, configuran al evento como un lugar de reencuentro entre el mito y la humanidad de los espectadores que, en este caso, acompañarán al héroe Heracles en su transformación a una verdadera deidad. Además, el espectáculo concluye con la participación activa del público en una tertulia o coloquio abierto, donde se mezclan preguntas, anécdotas y, por supuesto, más risas.

Con esta función, el ciclo se despide por esta temporada, siendo una apuesta de la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria por acercar el mundo clásico a todos los públicos, convirtiendo a los espectadores en los protagonistas de historias que trascienden de los libros de historia y clases en el aula.

Las localidades pueden adquirirse a través de la página auditorioalfredokraus.es, así como en la taquilla del Auditorio Alfredo Kraus, de 16:00 a 21:00 h de lunes a viernes, y en la taquilla del Teatro Pérez Galdós, de 10:00 a 13:00 h, también de lunes a viernes.