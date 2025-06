Havana d’Primera, un trocito de Cuba a través de la trompeta de Alexander Abreu

La música cubana ha encontrado en Alexander Abreu y Havana d’Primera a sus mejores aliados. No en vano, la formación se encarga desde hace casi dos décadas de poner a bailar al público de todo el planeta con los ritmos atemporales de la isla azucarera. La agrupación tiene preparados dos conciertos en Canarias esta semana y promete desplegar un amplio abanico de la música a la que ha dado forma hasta el momento. Los músicos prometen un viaje por sus canciones más conocidas y también por los temas de su último disco. "Van a ser unos conciertos bien bonitos", avanza el reconocido trompetista.

Las citas tendrán lugar el jueves 5 de junio, a las 20:00 horas, en la Sala Juanito de La Laguna, y un día más tarde, a partir de las 19:00 horas, en el Auditorio Parque Sur de Maspalomas, en Gran Canaria. Un total de 16 músicos se subirán al escenario con una propuesta que ha estado nominada al Grammy y con la que Abreu demuestra su talento como compositor arreglista, cantante y trompetista.

El alma del grupo

Havana d’Primera se ha convertido, de esta forma, en responsable de muchos de los grandes éxitos de Cuba en los últimos tiempos. Y dentro de la formación, Alexander Abreu se ha convertido en su alma. Su voz inconfundible caracteriza el sonido de la banda y ostenta el título, además, del trompetista más destacado de su generación.

Havana d’Primera se ha consolidado como uno de los grandes referentes de la música bailable cubana a nivel internacional. El líder de la formación reconoce que ha sido una labor "bonita" pero al mismo tiempo "muy difícil" puesto que "empezar con una agrupación en estos tiempos en los que la música es tan diversa, es bastante difícil". Para dar forma a este sueño, explica, su experiencia como trompetista en diferentes agrupaciones anteriores "me ha permitido ampliar mi conocimiento musical" y todo ello le condujo hasta la creación de su propio sello que, "hoy por hoy, se está reconociendo mundialmente".

Havana d'Primera. / Nathanael Mergui

Mezcla de sonidos

La agrupación combina actualmente el son, el jazz y elementos contemporáneos. Abreu afirma que se trata de una fórmula meditada que se centra en "la fuerza, la picardía del son y la técnica y la naturaleza del jazz". A pesar de ser una formación con sello cubano, también se han nutrido de los patrones de la música de Puerto Rico, "para hacerlo un poco más comercial" y que ha permitido que Havana d’Primera se haga con un sonido "que nos identifica mundialmente".

Con unos 18 años de trayectoria, Havana d’Primera ha dado forma a algunos temas inmortales, y que no pasan de moda. Así, Pasaporte, Me dice Cuba o La bailarina se han convertido en paradas indispensables en sus directos porque son, prácticamente, una imposición del público. Sin embargo, en sus últimos directos no pueden evitar mostrar los detalles de su último trabajo discográfico, Pueblo Grifo.

Entre unas y otras canciones "hemos evolucionado", expresa Abreu, quien reconoce que su forma de trabajar es la de buscar siempre nuevas fórmulas musicales que llamen la atención del público. En este sentido, habla de la necesidad además de incluir detalles que mantengan su música pegada a la actualidad. Es el caso de temas como La Bandera, basados en ese sistema de música urbana "que hoy por hoy está teniendo bastante importancia en la música popular bailable" en Cuba.

'Pueblo Grifo'

Pueblo Grifo es un disco cargado de nuevas sonoridades. "Es algo nuevo", sentencia Alexander Abreu, quien explica que la formación buscaba armonías diferentes. En este nuevo trabajo destaca, por ejemplo, la colaboración con Gilberto Santa Rosa, "que realmente marcó un espacio bien bonito dentro de ese disco", celebra el trompetista.

Havana d’Primera cumple estos días la mayoría de edad y lo hace fijando la vista en algunos de los grandes referentes de la música latina a los que le gustaría llegar a parecerse. "Realmente, lo que me motiva es que la música cubana tenga un valor en el mundo”, expresa el trompetista, quien reconoce que le gusta "hacer canciones y luego ver al público, en cualquier parte del mundo, coreándolas e identificándose con las temáticas. Es una sensación bien enriquecedora".