La ‘mariposa’ de Puccini alza el vuelo en las tablas del Galdós

Como si el aleteo de una mariposa anunciara el final de un ciclo, Madama Butterfly llega al Teatro Pérez Galdós para cerrar, por todo lo alto, la 58ª Temporada de Ópera de Las Palmas de Gran Canaria Alfredo Kraus. Las funciones, que tendrán lugar los días 10, 12 y 14 de junio, han despertado una expectación inusual: las entradas están a punto de agotarse, como ya ocurrió en las tres sesiones de Carmen y La Traviata.

No es la primera vez que la trágica historia de la joven geisha Cio-Cio-San emociona al público canario: fue en este mismo escenario donde ACO representó por primera vez en 1972, en su quinta temporada. Desde entonces, ha regresado en varias ocasiones, siendo la última en 2015. Cada nueva versión ha ofrecido una lectura distinta, desde lo escénico y lo musical, de un título que sigue conquistando con el paso del tiempo al público operístico y que reconoce el valor del repertorio pucciniano.

Balance artístico

Hoy, durante la presentación oficial de Madama Butterfly, Ulises Jaén, director general y artístico de Amigos Canarios de la Ópera (ACO); destacó el «hito» que supone la gran acogida que esta temporada ha tenido: «Por primera vez, hemos tenido tres funciones llenas en dos títulos consecutivos, y Butterfly está a punto de completar también su aforo». Una cifra que confirma el excelente momento del público operístico de la Isla.

Tilman Kuttenkeuler, director general de la Fundación Auditorio y Teatro, coincidió en este entusiasmo y apuntó que incluso ha habido quejas por parte de quienes no han podido obtener entradas. Como colofón, anunció que la función del sábado 14 será retransmitida en la Plaza de Stagno, en colaboración con el Ayuntamiento, como regalo a la ciudad.

La soprano Hrachuhí Bassenz durante la presentación de 'Madama Butterfly'. / Ángel Medina G. / EFE

Debut emotivo

La gran protagonista de esta producción es la soprano armenia Hrachuhí Bassenz, quien debuta no solo en las tablas canarias, sino en toda España interpretando a Cio-Cio-San. «Es un honor estar en este escenario y en la ciudad de Alfredo Kraus», expresó emocionada. «Butterfly fue uno de los primeros papeles que preparé al graduarme, y lo llevo en el corazón. Es una mujer poderosa, que ama intensamente». Bassenz aseguró que espera ver al público «limpiándose las lágrimas» al final de la función.

La acompaña el tenor italiano Giorgio Berrugi, también debutante con ACO, en el papel del teniente Pinkerton. «Interpreto al malo de la historia, aunque creo que no actúa con real maldad, sino por inconsciencia, por su tiempo», reflexionó. Berrugi subrayó que Puccini «no necesita ser protegido como si fuera un animal en peligro de extinción; su música ya se defiende sola».

De izquierda a derecha, el tenor Giorgio Berrugi y el bajo-barítono Pietro Spagnoli, durante la presentación de 'Madama Butterfly'. / Ángel Medina G. / EFE

El bajo-barítono Pietro Spagnoli, en el rol de Sharpless, destacó el valor del canto como medio para conmover: «La música lo dice todo, pero cuando a eso se suman las palabras, la emoción se multiplica». También presente, la mezzosoprano Caterina Piva, que encarna a Suzuki, recordó con cariño su debut profesional en Las Palmas de Gran Canaria. «Suzuki es como la conciencia de Butterfly, su reflejo más fiel», explicó, agradeciendo especialmente la visión escénica del director Carlo Antonio de Lucia.

La mezzosoprano Caterina Piva durante la presentación de 'Madama Butterfly'.jpg / Ángel Medina G. / EFE

Dirección escénica

Precisamente De Lucia defendió que los sentimientos que atraviesan la ópera siguen siendo universales: «El ser humano no ha cambiado. Esta historia habla de la mujer, pero también de la maternidad como fuerza inseparable». En su planteamiento, la conexión entre Puccini y su madre también se traslada al drama de Butterfly. Por su parte, el director musical Francesco Ivan Ciampa ofreció una reflexión más profunda sobre el arte: «El artista no solo sonríe; tiene que intentar cambiar el mundo. El arte es la única fuerza capaz de transformar. Vengan al teatro no para criticar, sino para limpiar el alma».

Con una producción nueva, un equipo artístico de primer nivel y un público entregado, Madama Butterfly se prepara para alzar el vuelo como broche de oro de una temporada inolvidable. Una historia de amor, abandono y redención que, más de un siglo después de su estreno, sigue tocando las fibras más sensibles del alma.