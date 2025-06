'Los caminos del ego' del artista pop Makarrón aterrizan en el espacio El Palmeral

Miguel Vera Cabrera se fijaba con detalle en las pintadas que veía por las calles volviendo del instituto a casa. Su observación atenta combinada con talleres a los que asistió en el centro donde estudiaba, fue el caldo de cultivo que dio lugar a la inquietud artística de este grancanario que luego proliferó con los años. «Me marcó bastante. A raíz de ahí, seguí investigando y pintando en sitios abandonados y hasta el día de hoy. El grafiti lo tengo más apartado pero sigue presente en mi obra», relata.

La primera exposición en el Archipiélago de este creador nacido en Las Palmas de Gran Canaria pero residente en Madrid, aterriza mañana en el espacio creativo ubicado en Vegueta, El Palmeral, donde se podrá ver hasta el próximo 31 de julio.

Bajo el título Los caminos del ego y con el nombre artístico Makarrón, la muestra recoge varias series en las que su autor ha trabajado a lo largo del tiempo: «Una habla del futuro y otra del pasado. Voy jugando con los tiempos y hablando un poco de la nostalgia, del futurismo. Entrelazo iconografías propias de la cultura pop con estéticas extraídas del manga y de los dibujos animados, realzadas mediante características predominantes del barroco y con ciertos rasgos propios de la estética del grafiti», describe.

Elena Marrero, rostro visible detrás del espacio expositivo El Palmeral, fue quien le lanzó la propuesta a Vera Cabrera, persiguiendo el objetivo de dar visibilidad a esas «expresiones artísticas que no sean la apuesta habitual de lo que se suele ver en las galerías».

El trabajo del artista canario le interesó por varios motivos: en primer lugar, por cómo «utiliza iconos del pop o del anime que no están en la generación que le pertenece», personajes como Hello Kity, Astroboy, Curro y otros nombres de la cultura y de la animación pop que no son de su época.

Óleo y grafiti

Marrero también destaca que es uno de los pocos artistas urbanos canarios vinculado a una galería de Madrid, La Panartería, algo que, sumado a su juventud (26 años) y a su técnica, también llamó su atención. «Prácticamente toda la obra que presenta en la exposición está relacionada con el óleo. No muchos artistas urbanos trabajan con el óleo y lo trabaja tan bien, parece que su obra la ha hecho con grafiti. Me parece espectacular que lleve la técnica del grafiti al óleo. Lleva dos técnicas con dos expresiones artísticas diferentes y las aplica de manera inversa. Me parece muy interesante ese proceso de creación, creatividad y técnica en su trabajo personal. Es espectacular», asevera.

Por su parte, Makarrón destaca la importancia del trabajo de montaje que hay detrás de la muestra que a partir de mañana ocupará El Palmeral durante casi dos meses. «La exposición habla del yo, de los caminos que voy transitando a medida que voy tomando ciertas decisiones en la vida que me llevan a un lugar o a otro. Hay un recorrido visual que se puede ver a través del montaje, en el orden en el que están dispuestas las piezas, la manera en la que están decoradas las diferentes paredes, es un recorrido visual que se refiere de manera biográfica a los caminos que he ido tomando», explica, además de hacer alusión a que este proceso ha tenido que ser a distancia, siendo para él «un ejercicio de desapego total».

El proceso creativo

Con respecto a su proceso artístico, Makarrón confiesa que la inquietud artística siempre está dentro de él, aunque «en algunas etapas más que otras»: «Me suelo encerrar en el estudio, casi siempre tengo música puesta y suelo ir cambiando, me gusta bastante viajar, siempre me muevo de un sitio a otro. El hecho de estar siempre estimulado creo que me ayuda mucho a la creatividad, siempre estar viendo exposiciones y a otros artistas a los que admiro», explica revelando parte de la receta de su impulso creativo, rodearse de arte para crear más arte, para recorrer esos caminos del ego que ahora le llevan al casco antiguo de la ciudad en la que nació.

«Les invito a pasarse, que no les va a defraudar, es mi primera exposición en la Isla, y creo que está bastante pensada, como para que la entiendan niños, adultos y ancianos. Puede admitir cualquier tipo de público y le puede llegar a cualquier persona», concluye Makarrón.