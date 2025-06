La voz de la palmera Valeria Castro cautiva a la Academia

La cantante palmera Valeria Castro, junto con Rozalén, Amaia y Nathy Peluso, fue una de las artistas que más alto y más veces se hicieron oír durante la gala de los II Premios de la Academia de la Música de España, que estuvo marcada por las reivindicaciones de una «Palestina libre».

«¡No quiero caer mal a la gente!», vaticinaba Castro, la artista más nominada, cuando al principio de la noche empezaba a reincidir en las subidas al escenario. Suyos fueron los premios a Mejor canción de banda sonora original por El borde el mundo, de la película El 47; Mejor canción de cantautor por La soledad, y Mejor canción electrónica por La ceniza, junto a su autor principal, el también artista canario Ale Acosta. La de Los Llanos recoge este triple reconocimiento en plena gira de presentación de su segundo disco de larga duración, El cuerpo después de todo, que tuvo su segunda parada en el Auditorio Alfredo Kraus el pasado mes de abril.

Triunfo femenino

La gala de la Academia de la Música estuvo marcada por el triunfo del talento femenino. «A veces no sé por qué cuesta reconocer tanto el trabajo y el talento que una tiene detrás», afirmaba sumida en lágrimas y con el público en pie una Rozalén descreída, que pensaba que este ya no era su momento, al recoger el premio estrella, el de Mejor artista.

No le fue tampoco mal a la Compositora del año, Amaia, que ha sacado oro de su Tengo un pensamiento con el que se hizo con los premios de Mejor canción del año, Mejor canción pop y Mejor arreglo por la viralizada actuación en vivo con dicha canción en el programa La revuelta. «Esta canción salió desde un lugar muy íntimo y personal y me emociona que haya llegado a tanta gente», dijo.

Por su parte, Nathy Peluso dio «gracias a la música» al hacer pleno con sus cuatro nominaciones como reina del ámbito urbano: Mejor álbum de esta categoría por Grasa; Mejor canción de fusión interpretación urbana por Todo roto; Mejor canción urbana por Manhattan junto a Duki; y Mejor canción hip-hop/rap por Aprender a amar.

Todo ese triunfo femenino sonó a necesario propósito de enmienda ya que, como se denunció en la propia gala, «solo el 30% (del mundo de la música) está integrado por mujeres».

«Hay que seguir con el compromiso firme de dar más voz a la mujer en la música», solicitó Sole Giménez, presidenta de la Academia, en su reivindicativo discurso. No obstante, en la porción de premios que han retenido ellos cabe mencionar a Dani Fernández con el Álbum del año por La jauría; el del grupo Alcalá Norte como Mejor nuevo artista; al grupo Biznaga con el Mejor álbum rock; y a Leiva con tres premios, dos de ellos, el de Mejor videoclip y Mejor canción rock por Gigante, dedicado a su madre, ingresada en estos momentos.

Además, volvieron a sonar durante la noche algunos de los grandes ganadores de la primera edición de los premios, como La Plazuela, que se llevó el galardón a Mejor álbum de música alternativa por La caleta y el de Mejor tema alternativo por Rumba de los bajos, o el de Antón Álvarez, es decir, C. Tangana, por La guitarra flamenca de Yerai Cortés como Mejor vídeo en versión larga.

«Me acuerdo de una de persona que tenía que estar aquí», apuntó Pepe de Lucía al recoger el premio al Mejor álbum de flamenco sin su icónico hermano, Paco de Lucía, mientras que Estopa, Mejor álbum de pop, dedicaron su otra distinción por la Mejor gira de sus 25 años en la música a todo el equipo, hasta «los camioneros y los que limpian el estadio».

Rozalén, junto a las integrantes de Caamaño & Ameixeiras, fueron de las primeras en alzar la voz por una «Palestina libre». «No normalicemos la barbarie, no es normal lo que estamos viendo y que no nos afecten determinados vídeos», reclamó al recoger el premio al Mejor álbum de pop tradicional en la parte de la ceremonia que no era retransmitida. n