En su discurso de ingreso en la Academia de la Lengua Mexicana, la escritora Rosa Beltrán afirmaba que se podía contemplar a Elena Garrido como la autora de la postrevolución y que debería considerarse a Campobello como la escritora de la Revolución. Las semejanzas entre las dos se resumen en la marginalización que sufrieron. De Garrido ya hemos hablado. Ahora toca que lo hagamos de esta magnífica escritora, Campobello, de cuya vida poco diremos. Nos remitimos al completísimo prólogo de Martínez que va con esta edición. Solo recordar que su vida se inició en la violencia de la revolución mexicana y terminó en extrañas circunstancias, nunca suficientemente estudiadas, que incluyen el secuestro y el asesinato, ya en su vejez.

La importancia de Cartucho en la narrativa mexicana y, por tanto, en la de lengua española, queda señalada por el interés que suscitó su publicación, los estudios de los que ha sido objeto y, sobre todo, por el silencio institucional que a poco de su publicación cercó a la obra. Pese a ello, el libro se siguió reeditando desde 1931 en adelante, reclamado por el público mexicano. Y es que, al contrario de otras obras dedicadas a la revolución como la magnífica Los de abajo de Azuela, Cartucho incorpora variedad de voces, agrandando el campo de los que vivieron la revolución, en ella hablan mujeres, niñas, hombres, a veces en primera persona y otras recurriendo a la voz omnisciente.

La misma estructura en cuentos más que en capítulos, contribuye a que la memoria de la revolución sea fragmentada y discontinua, como lo es en realidad. Pero esa fragmentación no significa ni falsificación ni mistificación. Antes bien, los hechos son presentados con la violencia que acompaña toda situación revolucionaria, sin ambages, pero también sin falsas moralinas. Las cosas pasaron así y así las cuenta Campobello. Pero también se niega la versión oficial, la institucionalizada de la revolución, llevada a cabo por los gobiernos de Obregón y sucesores, que convertía a Zapata, Villa y sus hombres en bandoleros como justificación de sus asesinatos.

Campobello, que realizó una campaña de justicia y reparación para la viuda de Villa, Austraberta Rentería, vindicó en esta obra la figura del Centauro del Norte y de sus gentes, no solo sus soldados sino también sus mujeres, las soldaderas, que acompañaron a la División del Norte en su lucha por la libertad, la tierra y la justicia social. Lucha que empezó en 1910 y que no terminaría hasta 1920. Una revolución que estalló antes de la rusa y que marcó la historia de México y del propio continente. Fue, no lo olvidemos, una revolución principalmente del proletariado campesino pidiendo tierra y libertad; justicia frente a los abusos de los terratenientes, el ejército y la administración corrupta de Porfirio Díaz. Cartucho nos la cuenta desde la voz de sus protagonistas, los de abajo; no hay en sus cuentos un personaje central, ni un narrador que oficie de conciencia crítica, que juzgue, ni tampoco hay compensaciones morales.

La violencia de la prosa nos estalla en la cara. Es excesiva, como lo es toda revolución, es una acumulación de muertos y fusilados. Muertos y fusilados que la autora convierte en fetiches, como forma de hacerlos suyos, integrarlos en la vida de los supervivientes, ella misma, y convertirlos en memoria. Recuerden que sin memoria no hay justicia. Y eso es una de las palancas de Cartucho, hacer justicia a las víctimas de la revolución, no solo a los que cayeron en el campo de batalla, sino a los que sobrevivieron y fueron perseguidos como villistas por Obregón y compañía. Y todo se presenta sin sublimaciones ni reproches ni conciencia que tranquilice, ni sentimentalismos. Está la realidad, pura, dura, y sobre todo desenmascarada frente a la versión oficial.

Campobello rechaza el machismo, el fatalismo, el destino marcado, los quién a hierro mata, a hierro muere. Se alza contra esa mistificación de la revolución y pone sobre la mesa la memoria de los de abajo, de los que se levantaron pidiendo tierra y pan. Los que eran de su clase, pese al ascenso social que consiguió gracias a la danza contemporánea. No olvida sus orígenes y los reivindica, como revindica la fuerza del pueblo, sus acciones, valentías y sus cobardías, sin tapujos. Como no olvida la traición de la burguesía liberal que termina pactando con la oligarquía en contra de los intereses populares que había defendido al principio.

Esa desnudez, ese señalamiento con el dedo de las mentiras y ocultamientos de la versión oficial, es la que, posiblemente, provocó la marginación de la obra por parte de las instituciones oficiales de la cultura mexicana. Vean lo que cuenta, como lo cuenta y la fuerza de su prosa al contarlo: Cartucho llegaba. Se sentaba en la ventana y clavaba sus ojos en la rendija de una laja lila. A Gloriecita le limpiaba los mocos y con sus pañuelos le improvisaba zapetitas. Una tarde la agarró en brazos. Se fue calle arriba. De pronto se oyeron balazos. Cartucho con Gloriecita en brazos hacía fuego al Cerro de la Cruz desde la esquina de don Manuel. Había hecho varias descargas, cuando se la quitaron. Después de esto el fuego se fue haciendo intenso. Cerraron las casas. Nadie supo de Cartucho. Se había quedado disparando su rifle en la esquina.

Por escenas como esta, el revolucionario disparando con la niña en brazos, y otras muchas, vale la pena que ustedes incluyan a Campobello entre sus lecturas.