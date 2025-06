David Bisbal, Quevedo o Rajoy: 25 años del restaurante La Marinera, un clásico de la gastronomía canaria y la opción favorita de los famosos

A sus casi 25 años, La Marinera ha servido tantos arroces, bocinegros y samas como historias. Postrado sobre la colada volcánica de La Puntilla, el restaurante mantiene un espacio de más de 350 plazas resistente a los envites de temporales que atraen a la mala mar, y rubrica con sus tres salas un escenario discreto de almuerzos de celebridades, reuniones familiares y demás celebraciones improvisadas.

El próximo 12 de agosto, La Marinera, el negocio de restauración de la familia Ortega, cumple 25 años operando como servicio ininterrumpido frente a la bahía de Las Canteras. «Esto es como una escuela y los trabajadores que formamos siempre acaban volviendo a casa», relata Elena Ortega, gerente de La Marinera y la menor de una familia de nueve hermanos, junto a los propietarios del establecimiento, Carmelo y Nicolás Ortega. Por su dirección ha pasado toda una generación hostelera que ya ha comenzado a jubilarse, como los camareros Tono y Sindo.

El género de barquillo

Un cuarto de siglo al frente de los fogones y trabajando el «género de barquillo», referido al cherne, la sama o la vieja, que se perfila entre comandas, turnos de cocina y retratos de un álbum de fotos privado con rostros de famosos a los que cualquiera reconocería. Gente como el recientemente fallecido Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, que estuvo de paso por Las Palmas de Gran Canaria, para en el local sin demasiados aspavientos, se sienta a mirar el mar con una copa de vino acompañado de un arroz caldoso, un cherne a la espalda o un pescado al horno rojo cortesía del chef Hassan.

Otros como ‘Varguitas’ fueron Rocío Dúrcal, David Bisbal, Quevedo, Rosario, Chenoa, el actor de La Mosca y Jurassic Park, Jeff Goldblum, y hasta un superviviente de la misma catástrofe aérea de Los Andes que saltó a la pantalla con La sociedad de la nieve y ¡Viven!.

Podría decirse que el restaurante, si quisiera, podría construir su propio paseo de la fama frente a la rampa para barquillas, ya en desuso para embarcaciones, pero no como acceso para bañistas. Y la lista de personalidades continúa. En el ámbito político han pasado ministros como Yolanda Díaz, expresidentes de Gobierno como Mariano Rajoy junto a «toda su camarilla», así como el actual presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

«Siempre se habla muchísimo de la cantidad de personas famosas que pasan por aquí», dice Elena Ortega, y agrega: «Además, como estamos muy vinculados al fútbol, pasan muchas comidas de directiva por aquí». Recuerdan con especial emoción el Ascenso de la categoría Segunda B de la UD Las Palmas, reservándole un hueco de la pared con una fotografía. Aquel que se firmó como uno de los primeros éxitos de la era Miguel Ángel Ramírez en la directiva, sería también una prueba de los cientos de celebraciones, almuerzos y cenas que La Marinera compartiría con la entidad amarilla.

Una fotografía antigua de La Marinera / lp/dlp

También está el otro álbum, el que no sale en las redes sociales como Facebook o Instagram. El de las fotos mentales que Ortega guarda de cada uno de sus trabajadores, con un sentido cariño al que fuera su jefe de cocina durante 19 años, Andrés Vicente Fenoi.

Los primeros años después de la inauguración fueron frenéticos. «Hasta 2007 todo esto era cola de gente», recuerda la gerente, entonces como responsable de caja del local. La playa de Las Canteras estaba en plena transformación, y La Marinera se convirtió en uno de sus motores. Salía en los periódicos como ejemplo de revitalización turística. El boca a boca hacía el resto: «El cliente local nunca nos falla», asegura Ortega. Fueron los primeros de La Puntilla «en no cerrar nunca», y el resto de restaurantes y locales siguieron al poco la misma senda.

Restaurante La Marinera / Andrés Cruz

Lo que hoy es La Marinera fue durante décadas diferentes locales, entre ellos un pub. Hasta que la concesión del local quedó abierta en 1999 por el Ayuntamiento en un nuevo proceso. «En ese momento puntual se sientan, miran la posibilidad de que esto quedara liderado», cuenta Elena sobre sus hermanos Nicolás y Carmelo Ortega, propietarios también de Casa Carmelo, el grill que se levanta a pocos metros en el paseo de Las Canteras. Los propietarios vieron que había margen para algo nuevo y orientar una nueva línea de negocio hacia el producto de mar. El resto es historia.

Fiel a su filosofía

Actualmente, no hay cocina de autor ni platos conceptuales. Se apuesta por la cocida clásica canaria del sancocho, calamares, mejillones al vapor, y las papas arrugadas. En estos 25 años, La Marinera no ha hecho ruido. Ha resistido modas, ha evitado rebrandings y asentado su imagen en el gigantesco cartel azul y letras blancas que se baña a la vera del mar, y no ha sentido la necesidad de rediseñar su carta cada temporada. Ha preferido seguir siendo lo que es. Un restaurante que se llena sin trucos, donde se come bien, se mira el mar y, muy probablemente, se repita la visita.