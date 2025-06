¿Cómo hacer del camino tu hogar?

El privilegio de despertar en una playa vacía, ser el primer espectador del amanecer cualquier día de la semana, un café humeante en medio de un silencio que solo el sonido de un pájaro carpintero puede entorpecer a la morriña vespertina y, al caer la noche, la sinfonía del viento meciendo la pinocha mientras te preparas para ir a dormir. Una rutina repleta de placeres que se descubren cuando tu hogar tiene cuatro ruedas, paneles solares y una matrícula como dirección de casa. Un refugio sin paredes, ni llaves que girar, solo el rugido del motor y la promesa de un nuevo paisaje cada día.

Para Jessica Piller, ese es el verdadero lujo. Desde hace casi un año, vive en su furgoneta Volkswagen T3, a la que llama Bruno. No lo dice como quien cuenta una anécdota, lo dice como quien respira más hondo: «Vivo más libre, más feliz, más sana. Y sobre todo, más como yo quiero. Sin seguir el sistema ni reglas que no elegí», comparte.

Jessica Piller junto a Bruno, su hogar sobre ruedas. / LA PROVINCIA/DLP

Otra vida

Antes de Bruno, su vida transcurría en una casa enorme, con un jardín espectacular y todo lo que parecía ser «lo correcto», pero había algo que con ella no encajaba. «Todavía tengo esa casa», confiesa, «pero prefiero la furgo. Esta vida me hace sentir muy viva». Y es que fuera de lo convencional, se habitan estilos de vida que, como las oportunidades, son diversos y únicos.

Para Jessica, Bruno es mucho más que un vehículo: es un hogar a escala íntima. Tiene baño seco, cocina, nevera, dos camas grandes, ducha exterior y algo que no figura en los planos: alma. «Mi rincón favorito es la sala, en ella hay fotografías de mis viajes, colores, texturas... Ahí están mis recuerdos y puedo ser yo plenamente».

Jessica trabaja en remoto, con una tarjeta eSIM que le permite tener conexión donde esté. Sus días arrancan con tranquilidad y siguen a ritmo propio. No hay tráfico, ni despertador. Hay desayunos lentos, escritura, lectura, y el silencio como fondo constante. «El silencio se vuelve adictivo», dice.

En ruta

Sus lugares favoritos para estacionar son las montañas. Lejos del ruido, del caos. Pero si pudiera, dormiría cada día en un país distinto. A veces se detiene en playas, otras en zonas de campo. Y cuando el frío arrecia, usa una pequeña calefacción eléctrica y mantas gruesas. «En realidad, nunca me falta nada. La placa solar me da energía suficiente y la ducha, si hace frío, la resuelvo en alguna escuela de surf o instalaciones públicas».

Gasta poco. «Vivir así es más barato, sin duda. Pero también depende de cómo elijas hacerlo: si te mueves mucho, gastas más. Si te quedas, es casi simbólico». Combustible, seguros y algún que otro mantenimiento son sus únicos gastos fijos.

La vida en un aparcamiento / Adriel Perdomo

Rutina sin reloj

No todos los hogares sobre ruedas lucen igual ni se mueven por las mismas razones. David Guerrero, de 36 años, lleva ya cuatro años viviendo en su autocaravana y lo define como «una vida supertranquila y agradable». Su decisión surgió, como en muchos otros casos, por una mezcla de necesidad y desencanto. «La escasez de vivienda, los precios del alquiler y el hecho de compartir piso con desconocidos me empujaron a buscar otra alternativa. No quería sentir que trabajaba solo para pagar por algo que nunca sería mío».

Antes vivía en una villa con piscina, pero su cambio de estilo de vida no se tradujo en perder comodidades. Su casa rodante está completamente equipada: cama matrimonial, baño con ducha de agua caliente, cocina con tres fuegos, mesa para cuatro, un pequeño armario, e incluso televisión. «Todo el conjunto me da sensación de hogar. Sin alguno de esos elementos, me sentiría incompleto».

Su semana comienza temprano. Se levanta a las 6.30 horas para ir a trabajar, va al gimnasio después y termina el día con una cena sencilla y descanso. Los fines de semana, sin embargo, se transforman en una extensión del mar: apnea, pesca submarina, snorkel. «Me gusta estacionar lejos del ruido, del asfalto, cerca del agua, donde las vistas me recuerden por qué elegí esto».

Una experiencia que merece la pena

David no necesita contar anécdotas para demostrar que esta vida merece la pena. Basta con hablar de su comunidad: personas que, como él, viven en campers, caravanas o furgonetas y comparten consejos, cenas improvisadas y rutas escondidas. «Somos muchos, y muy hospitalarios. Hay algo muy bonito en ayudarse entre desconocidos que viven igual que tú». Aunque sueña con tener algún día una casa con huerto y animales, lo tiene claro: «No dejaría la autocaravana por nada».

Tanto Jessica como David coinciden en algo esencial: no buscan llegar a ningún sitio. Porque no se trata del destino, sino del trayecto y de saber que la vida puede caber entera en seis metros cuadrados si dentro hay calma. Y cuando se apaga el día y las luces del interior se encienden, nadie podría decir que esas furgonetas no son casas. Porque ahí se cena, se lee, se piensa, se ríe y se descansa. Ahí, aunque no haya dirección fija, hay algo que siempre está: hogar.