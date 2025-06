Desde Canarias al valle del Nilo: un simposio amazig en Gáldar para reflexionar sobre lengua, memoria y cultura

En algún rincón del corazón de Gran Canaria, cuando se pronuncian nombres como Telde, Arucas, Tamaraceite o Agaete, se invoca, en muchos casos sin saberlo, una lengua que marchó de las Islas hace tiempo pero que aún resiste, viva y cambiante, al otro lado del mar. Esa lengua es el amazig —o bereber—, vertebradora de un mundo que se extiende desde Canarias al valle del Nilo, que habita entre las dunas del Sáhara, en las gargantas del Atlas, y que se escucha en hogares de Melilla, en las caravanas tuaregs del Níger o en los valles del Rif. Y cuyo eco, aunque tenue, aún resuena en el Archipiélago.

Esta lengua, y toda la cultura e historia que hay a su alrededor, protagoniza el simposio Amaziges. Historia, memoria e identidad que se celebra en Gáldar entre los días 11 y 13 de junio. Un encuentro con expertos internacionales en arqueología, lingüística, historia o antropología, que busca acercarse al mundo amazige y reflexionar sobre el pasado, el presente y el futuro de las comunidades a las que engloba este término.

Con alrededor de 400 personas inscritas y con una emisión en directo en el canal de YouTube de Patrimonio Cultural de Canarias, esta iniciativa surgió tras el encuentro del director general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Clavijo, con la consejera de Cultura de Melilla, Fadela Mohatar. La ciudad autónoma se convierte así en otro de los protagonistas de esta cita, el pequeño territorio al norte de África en el que, tal y como indica el director científico del simposio, el historiador y arqueólogo Jorge Onrubia Pintado, «más de la mitad de la población es bereberhablante».

El tamazight, con sus múltiples variantes dialectales, es uno de los principales elementos de cohesión de los pueblos amaziges. A pesar de que fue tradicionalmente una lengua oral, hoy cuenta con una gramática normativa, se enseña en las escuelas de algunos países del Magreb y tiene incluso un alfabeto propio, el tifinag, utilizado especialmente por los tuaregs, o el neotifinag.

«Sin la lengua no se podría entender esto que llamamos el mundo bereber», declara Onrubia, que hace alusión al carácter milenario de un idioma que conecta a parte de la población de países como Marruecos, Argelia, Túnez, Mauritana, Mali, Níger o Egipto. «Lo que les une es esta conciencia identitaria que cimienta el hablar una lengua compartida», indica, además de hacer alusión a las diferencias existentes. «Son dialectos distintos y a veces entre ellos tienen problemas de intercomprensión. No es lo mismo un cabilio que un habitante de la región de Agadir, no se entienden de una forma espontánea», recalca.

En Canarias, aunque la lengua se perdió alrededor de los siglos XVI y XVII, sigue presente en muchas de las palabras que los canarios y canarias usan en su día a día. «Es verdad que no hay hablantes, pero cada vez que pronunciamos un topónimo de origen bereber, de origen amazig, prehispánico, que los hay por miles en las Islas, de alguna manera estamos hablando amazig y estamos recreando y reconstruyendo ese pasado que tenemos, reivindicando una identidad que está ahí», reflexiona el arqueólogo e historiador.

El programa

A través de una mirada abierta y crítica y con coloquios en tono divulgativo que tratan de llegar a la mayor cantidad de gente posible, el encuentro desgrana durante tres días los múltiples rostros del mundo amazig a través de una completa programación.

El encuentro arrancó hoy, miércoles 11 de junio, en Cueva Pintada con una jornada dedicada íntegramente a la lengua, en la que han participado voces como las de Meftaha Ameur, Carles Múrcia, Rumen Sosa Martín o Mohand Tilmatine. Además, se ha contado con la proyección de los documentales Ziara. Más allá del umbral y Canarias amazigh. Tras las huellas de los antiguos canarios.

Por otro lado, mañana el foco se traslada a la arqueología y la historia, con dos bloques temáticos y ponencias que van desde la periodización de los pueblos autóctonos del norte de África hasta la pervivencia amazige en Canarias, con la presencia de nombres como Abdallah Fili, Helena de Felipe, Verónica Alberto o Renata Ana Springer.

Para terminar, el viernes 13, la sesión matinal girará en torno a la antropología y la sociología, con especialistas como El Khatir Aboulkacem, Dahbia Abrous, Neila Saadi o Hélène Claudot-Hawad. Por la tarde, el Teatro Consistorial de Gáldar acogerá la clausura con una sesión dedicada a la poesía y las artes visuales, protagonizada por el poeta y pintor tuareg Hawad y el artista amazige Lahbib Fouad, seguida de una mesa redonda con figuras clave del simposio y un concierto final con los grupos Ithri Moraima (Melilla) y Arife e Ínsula (Canarias).