«Efecto Cinema» estrena el último trabajo de Joshua Oppenheimer en Las Palmas de Gran Canaria

«Efecto Cinema», programa de estrenos que impulsa el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Festival de Cine, regresa el 25 de junio al Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología con The End, la última película de Joshua Oppenheimer, “Cineasta de la década”, según los prestigiosos ‘Cinema Eye Honor’.

El pasado 4 de mayo el certamen grancanario clausuró su edición número 24 con el grato sabor de boca de comprobar cómo muchas de las proyecciones lograron el lleno absoluto. En la mayor parte de los casos se trató de las obras que formaron parte de la retrospectiva dedicada a David Lynch o a las sesiones especiales protagonizadas por Gena Rowlands, Gene Hackman, o ambos. Esta única oportunidad es, en buena medida, responsable de la expectación del público, la misma que en los meses previos al desarrollo de la cita cinematográfica llenó las sesiones de «Efecto Cinema», una iniciativa que brinda, a lo largo del año, una serie de pases únicos de producciones que difícilmente llegan a la cartelera de la ciudad.

El equipo del Festival espera una respuesta similar ante la ocasión de ver en gran pantalla el extravagante musical The End, una película postapocalíptica sobre el autoengaño que vive una familia acomodada que sobrevive en un búnker después del práctico exterminio de la vida en la Tierra.

Con un llamativo reparto en el que destacan nombres como los de Tilda Swinton, Michael Shannon, George MacKay, Moses Ingram o Lennie James, el título ha provocado reacciones opuestas entre la crítica especializada. Y es que The End, que se estrenó en el Festival de San Sebastián y llegó a las salas del resto de España el 25 de abril, lleva la firma de un autor reconocido no solo por dos nominaciones a los Oscar o decenas de premios y reconocimientos, entre otros, cinco premios del Festival de Venecia, un Independent Spirit Award o un Gotham, por sus trabajos The Act of Killing (2013) y La mirada del silencio (2016), sino que ha sido incluido en el listado de destacados según los premios que valoran la excelencia en la realización de documentales o no ficción, los mencionados ‘Cinema Eye Honor’, condición que sitúa cada una de sus obras en el punto de mira de las y los profesionales en la crítica cinematográfica.

«Efecto Cinema» seguirá generando actividad en julio, concretamente los días 9 y 30 de julio, en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología.