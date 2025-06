Bill Murray, un ‘cazafantasmas’ aferrado a recitar la poesía del espontáneo

Póngase en la siguiente situación: está en el Auditorio Alfredo Kraus y suena la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Puede que sea un cuarteto, o algo de Bernstein. Se acomoda en la butaca, piensa en lo bello de la acústica; del Atlántico detrás del ventanal; de la suerte del poder deleitarse, sin más. Justo cuando entra en trance, alguien le toca el hombro y se gira. Es Bill Murray. Sí, el ‘cazafantasmas’. «Esto sí que no estaba en el programa», flota por su cabeza.

Mirada divertida, el actor le sonríe y, antes siquiera de procesar la hazaña de ficción, dice: «Nadie te va a creer». Tiene razón. Anécdotas como la que aquí se registra glosan en las ‘memorias’ de la estrella de Hollywood, Cómo ser Bill Murray (Blackie Books, 2017), solo que esta vez Murray no ha venido a las Islas Canarias a comerse su plato de papas fritas, ni a colarse en la foto de su boda por diversión.

Bill Murray visitará España para protagonizar New Worlds. / Peter Rigaud

Esta vez está hoy (19.00 horas) sobre las tablas del Auditorio Alfredo Kraus para New Worlds, el show que le transporta desde Nueva York hasta España, y que estrenó nacionalmente este viernes en el teatro Nuevo Apolo de Madrid. El periplo sigue en el parque de la Sortija de Tenerife el martes 17, el teatro Arriaga de Bilbao el jueves 19, y un cierre en la sala grande del Liceu de Barcelona el sábado 21, antes de volver a casa.

El cabaret de 'New Worlds'

Murray no está en Gran Canaria como actor, ni siquiera como cantante, aunque recita. Rinde en este espectáculo cóctel de cultura como narrador, rapsoda, o el mismo chamán del absurdo contemporáneo al que está acostumbrado a interpretar. New Worlds es un cabaré acompañado del trío musical compuesto por el violonchelista Jan Vogler, la violinista Mira Wang y la pianista Vanessa Pérez. Esta vez, Murray no interrumpe el concierto, sino que lo protagoniza recitando textos de Twain, Whitman o Hemingway, mientras suenan las obras maestras de Bach, Schubert o Bernstein.

Enmarcado como una de las acciones dentro del Festival Veranos del Taoro, el espectáculo es en inglés con sobretítulos, salvo en momentos en los que Murray se toma la licencia de aplicar su filosofía de la improvisación. Como le sucede a Murray, otras estrellas del cine se han visto atraídas al evento canario, por ejemplo la italiana Isabella Rossellini, actriz fetiche de David Lynch, o John Malkovich, que en 2023 apareció por el Puerto de la Cruz con traje de lino y el espectáculo La comedia infernal.

Para entender cómo se ha llegado hasta aquí, hay que asumir una verdad incómoda que proporciona a Murray la categoría de algo más que un actor. Bill Murray podría ser algo así como un estado mental de impasibilidad cultivada. De hecho, el autor escribe que «la mejor forma de ser tú mismo es ser un poco como Bill Murray».

Se sabe por su eterna pose de tipo que ha visto demasiado y aun así se queda a interpretar un cameo en el que se ríe de sí mismo en Bienvenidos a Zombieland (2009). Pero si ha leído el libro Cómo ser Bill Murray, sabe que la película más extraña de su carrera es su propia vida. El actor de culto se cuela en fiestas de desconocidos, improvisa conferencias en la Casa Blanca, se come una papa frita o se fuma el cigarro de otro y, al irse, susurra un célebre: «Nadie te va a creer». Se ha convertido en el Loki de la cultura pop, un Hermes caótico con atisbos de resaca.

En el cine, Bill Murray ha pasado de ser el bufón definitivo de los años 80, en el podio junto a Jim Carrey y Steve Martin, al santo patrón desaliñado del estoicismo. Debutó en 1977 en el late show Saturday Night Live como el tipo que escribía en con una máquina de mecanografía su sketch en tiempo real, un sarcasmo que le valió el premio Primetime Emmy al Mejor Guion para una Serie de Variedades.

Bill Murray en 'Cazafantasmas'. / EP

Pronto saltó a la gran pantalla con ficciones de comedia como Los incorregibles albóndigas (1979), El pelotón chiflado (1981), Cazafantasmas (1984) y Los fantasmas atacan al jefe (1988), donde perfeccionó su estilo humorístico del deadpan.

Parecía encasillado en el papel de tipo serio que desataba la carcajada hasta que en los 90 cambia el rumbo con Atrapado en el tiempo (1993), mejor conocida como El día de la marmota. Fue su gran salto, una comedia metafísica en la que su personaje se quedó atrapado en un bucle y de la que se llevó el recuerdo de dos mordeduras de marmota durante el rodaje. Luego vino su etapa más misteriosa y contenida, con joyas como Rushmore (1998), Los excéntricos Tenenbaums (2001), Lost in Translation (2003), Flores rotas (2005) o Viaje a Darjeeling (2007), en las que dejó atrás la carcajada para convertirse en el hombre americano y misterioso que sufre en silencio hospedado en un hotel de Tokio.

Bill Murray con el violonchelista Jan Vogler / Peter Rigaud

Su alianza con Wes Anderson lo convirtió en figura de culto entre los fans del encuadre simétrico y los colores pastel con Moonrise Kingdom (2012), una de sus obras magnas, El Gran Hotel Budapest (2014), Isla de perros (2018), Asteroid City (2023) y su más reciente La trama fenicia (2025), en la que vuelve a coincidir con Scarlett Johansson y Michael Cera. También ha colaborado con Jim Jarmusch en Coffee and Cigarettes (2003); Los límites del control (2009); y The Dead Don’t Die (2019).

Como al monigote Wally, se le ha visto en excavaciones arqueológicas en Chipre, en partidos de kickball, en un karaoke, simplemente en vidas ajenas. Pero tras toda esa performance espontánea, hay una verdad profunda sobre cómo Murray empuja al resto de mortales, extras de su propia película, a vivir menos en piloto automático y más en estado de alerta. Su biografía más privada parece guionizada por una IA bajo efectos de mezcal. Un veinteañero dealer de marihuana, detenido en el aeropuerto O’Hare de Chicago por contrabando de casi cinco kilos; improvisador en Second City junto a Belushi, Ramis y Radner.

Aceptó millones por Cazafantasmas, pero se fugó a París a estudiar literatura y filosofía. Leía a Gurdjieff, a Montaigne, y en 2013 conoció a Vogler en un avión de Berlín a Nueva York. El Murray resultante es producto de esa desobediencia loca. Uno que aparece o desaparece cuando le da la gana, que no tiene agente, que responde al teléfono si le da la gana.

Un personaje amado y odiado, que tiende más «a lo profano que a lo sacro», marcado por sus polémicas en rodajes con Harold Ramis, Lucy Liu, Richard Dreyfuss y Anjelica Huston y el frenazo de Disney a la primera película de Aziz Ansari por «tocamientos no consentidos» de Murray a varias mujeres del equipo, según publicó la columna de New York Post, Page Six.

Y ahora, en su etapa de «poeta tardío», regala New Worlds, un espectáculo insólito que mezcla música clásica y literatura norteamericana. Juntos, recitan y musicalizan a Whitman, Hemingway, Twain, Bernstein y hasta West Side Story. El espectáculo, que ha pasado por Hamburgo, Venecia y Nueva York, no es un concierto al uso ni una obra de teatro. Es un híbrido imprevisible como él, un paseo por la memoria cultural americana con Murray como guía errático. Hace años que dejó de responder a la lógica del show business. Es Bill Murray siendo Bill Murray. O sea, algo inclasificable.