Campo nublo

Desde su vindicación por Jorge Rodríguez Padrón en su Liverpool y otras cosas, el interés por Antidio Cabal ha ido creciendo en las islas y cada vez consigue más lectores. Quizás sea porque encarna lo que podríamos llamar la Atlanticidad de las Canarias, según la expresión de García Ramos. Estemos o no de acuerdo con las teorías de este insigne profesor universitario, no cabe duda de que, por sus peripecias, Antidio Cabal y su poesía pertenecen a las dos orillas del océano. Mantiene un pie en las Islas, por formación adolescente, imaginario colectivo, familia y amistades y desarrolla su obra en el continente americano. Venezuela, Nicaragua, Costa Rica son los anclajes de su vida en el exilio. Pues de un poeta exiliado se trata. Un poeta extrañado, arrancado a las islas, y trasplantado en las selvas americanas.

Este extrañamiento, el no tener anclaje seguro y moverse entre varios mundos, acerca su experiencia al exilio de Joyce en Trieste; convierte la obra de Cabal en ejemplo vivo de modernidad, si por tal entendemos el desarraigo que desde Nietzsche a la actualidad sigue conmoviendo las tripas literarias de la cultura, máxime cuando en tiempos postcoloniales y de globalización, algunos de los mejores autores en inglés (por ejemplo) pertenecen a culturas que poco o nada tienen que ver con la anglosajona, Naipul (citado por Rodríguez Padrón al hablar de Cabal) Rusdhie , Soyinka, Carey, Walcott, son ejemplos de magníficos autores que rompen las barreras culturales. El llamado boom configuró entre nosotros nuevos universos literarios y formas de entender la escritura, ajenos a la tradición hispánica e incluso a los contemporáneos de la metrópoli. Poco tiene que ver el excelente Aldecoa con el excelente Cortázar. Y no estamos dispuestos a renegar de ninguno de los dos.

Como no renegamos de Cabal, sin detenernos en su canariedad, Atlanticidad, americanidad; meterse ahí es tarea más de académicos que de lectores. Al fin y al cabo, tanto Padorno como Barreto han seguido la estela de Rodríguez Padrón en su defensa de una literatura canaria.

Ver si, según los criterios defendidos, Cabal es poeta canario o no, me parece el típico absurdo destinado a la pedantería de salón. Cabal es poeta. Baste con ese enunciado. Y este Campo Nublo, que algunos pretendieron relegar a libro aforístico, negándole cualidad poética, es prueba de esa condición de poeta.

El propio encargado de la edición, Antonio Jiménez de Paz, lo desgrana en el cuidado prologo que abre el volumen. Y Rodríguez, en su mentado ensayo, insistió en esa condición de poeta. Una condición que nos acompaña desde el propio limen que el autor incluye como pórtico: «…desasosiego-vibración ante el temblor de yo frente a la realidad y en ella».

Detengamos la lectura un momento: frente a la realidad y en ella. Ese en ella es de capital importancia para definir el quehacer poético de Cabal. No se sitúa frente a la realidad, como quien pretende domarla o conquistarla, se sitúa también en ella, rodeado por ella, no abstraído ni extrañado idealmente. En un ejercicio de materialismo poético, Cabal reivindica que nosotros, él incluido, somos parte de la realidad. Esa realidad que resume en el verso: «Nacemos para morir, entretanto vamos al cine». Tenemos que sobrevivir, vivir en medio de los otros y con los otros, cargando con nuestra propia conciencia y nuestras rutinas.

Entre el nacimiento y la muerte transcurre la vida, alegre, dramática, triste, cruel y a veces terrorífica como las películas y la literatura que son todo eso. Lo que parece perogrullada o boutade escrita para llamar la atención, es en realidad un llamamiento a que reflexionemos y vindiquemos la vida como algo más que el tránsito desde la cuna a la tumba.

Esa vindicación de la vida, en absoluto opuesta a la razón, se expresa en versos como este: La belleza tiene la medida de quién la ve. La noticia de su tamaño no coincide con la noticia de su verdad. Y antes ha escrito: «Marchando la belleza como marcha, corriendo hacia jefes de línea, hacia terribles tesoreros, hacia las desrelaciones con las criaturas. Larva, larva. Ella corre abdicando de su maternidad del mundo, le hace caso a la viciosa elite, a la grasosa multitud. (…) Desgraciada triunfadora, dama sin poeta».

Versos que encierran la condena de la sociedad de consumo, esa que se nutre de la belleza estereotipada, marcada y tasada, la misma para todos, la belleza de la globalización, la irracional belleza que obliga a que admiremos todos el mismo canon, los mismos rasgos, homogenizando el gusto.

Así, Cabal construye su obra desde el centro de la vida, admitiendo lo difícil de mantener el propio ser en medio de la avalancha de lo establecido, lo que anula la individualidad, lo que sin embargo nos hace creer que somos únicos, aislados, perfectos en nuestra soledad, extrañándonos del otro, del vecino, del que cruza la calle, de la mujer, del mundo. Esta ética de la crítica de la razón, ya la señaló el maestro Daniel Barreto en Tiempo al tiempo.

La razón poética de Antidio Cabal, se expresa en versos que quieren romper con lo establecido, lo prejuiciado: «a la Virgen María no se le autorizó a consumir los efectos activos irracionales del triunfo mágico. Vae feminae, vae feminae. Su psique sin luz, su rostro de esperma, los ojos abajados, su escasez expresiva. No se le permitió la oportunidad de hacer la crítica del programa del cielo. No existe el Evangelio según María. (…) La poesía debe investigar este asunto».

La poesía como arma de investigación sobre los huecos que lo irracional va creando entre nosotros, como vindicación de la razón y el sentimiento, hermanados, no aislados uno del otro: «Hay que juntar sueño y carne. Esta juntura de los dos instantes nos permitirá que nuestras obras no sean rayos dirigidos, que predeterminemos el fin, y que no aceptemos la copia del paraíso».

Por eso, porque no aceptamos la copia del paraíso, leemos y volveremos a leer a Antidio Cabal. Razón rebelde de la poesía.