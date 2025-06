Dios le dé salud, dinero y medio almud

Esta expresión se emplea en algunas islas a modo de saludo de despedida informal, esto es, una especie de bendición o deseo de buena ventura. Desear «salud» a alguien es un uso corriente, de hecho, «saludar», del latín salutare es ‘desear salud’, estar bien, bienestar psicofísico; mientras que desear a alguien que no le falte el «dinero» es una invocación al bienestar material; pero el tercer deseo no parece tan claro porque induce a pensar que está cargado de segundas intenciones, convirtiéndola en una de esas frases que deja a quien la escucha por primera vez «con la mosca detrás de la oreja», por así decirlo. «Almud» es una voz de origen árabe (del árabe hisp., almúdd, y este del árabe clás. mudd) y que el Diccionario básico de canarismos (ACL) lo define como la «unidad de medida para granos (cereales y legumbres) que equivale aproximadamente a la doceava parte de una fanega, pues tiene un valor variable según islas y localidades». Se trata, pues, de una medida de capacidad que no hay que confundir con el «almud de tierra» que es una medida de superficie equivalente a la doceava parte de una fanega de tierra o fanegada. Mientras el medio almud de capacidad (unidad de medida de áridos) sería la cantidad de grano necesaria para sembrar medio almud de tierra [que, orientativamente, dependiendo de las islas y localidades pueden variar del medio almud de 2,7 litros aproximados de Gran Canaria a los casi 3 litros de Tenerife]. Estas medidas forman parte de un auténtico sistema que fue de uso corriente en sociedades preindustriales de base agraria y subsistió (o al menos coexistió durante algún tiempo) a la implantación generalizada del sistema métrico decimal y otras unidades de medida internacionales. No es de extrañar, pues, que hasta bien avanzado el pasado siglo, los agrimensores canarios continuasen midiendo las tierras en fanegas, celemines, almudes, cuarticas, medio almudes o cuartillos; lo que se encuentra ampliamente documentado y así han subsistido hasta nuestros días.

Hemos dicho que la frase en cuestión tiene el sentido «despedida informal» con la ironía que se presta a interpretaciones varias: como es el considerar que hay que trabajar para sembrar y labrar el medio almud (que puede ser «el cachito de tierra que le dejaron los viejos») porque no queda más remedio «para ganarse el pan» (lo que llama a la maldición bíblica que concibe el trabajo como castigo y que pesa en el inconsciente colectivo: «ganarás el pan con el sudor de tu frente» o dicho con donaire isleño, «¡hay que jalar por (el) sacho!») o porque, quizás, medio almud de tierra cultivada de cereales o lentejas no sea suficiente para el sustento de una familia [medio almud es la mitad de la doceava parte de una fanegada de aproximadamente 5.500 metros cuadrados]. Pero de una interpretación subliminal de este dicho que escapa a la voluntad del hablante, en lo que se refiere al medio almud como medida de capacidad para granos (cereales y legumbres), se basa en la representación simbólica en las culturas antiguas donde el grano (trigo, cebada, millo, lentejas) es signo de fecundidad y representación espermática, lo que en las culturas de economía agraria se asocia a la idea de acumulación y de prosperidad.