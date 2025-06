La isla que habitó en el interior de Chirino

El regreso a Ítaca de Martín Chirino fue solo una metáfora. «Él hablaba de Canarias siempre», recuerda Jesús María Castaño, director de la fundación que lleva el nombre del emblemático escultor. «Decía que mejor que en su isla no podía estar un conjunto de obras que había amado y reservado del comercio a lo largo de su vida». Y así, su legado encontró morada en el Castillo de la Luz, epicentro simbólico de las fiestas fundacionales de Las Palmas de Gran Canaria.

El artista canario más internacional regresó a su origen para quedarse. Nacido entre los astilleros y la Playa de las Canteras, su obra —férrea y etérea a la vez— fue siempre un hilo tendido entre lo local y lo universal. La Fundación Martín Chirino se erige como espacio de reflexión, exposición y pensamiento, en perfecta sintonía con esa doble vocación: «Siempre quiso que su obra no fuera una señal, sino un camino», dice Castaño.

El propio Chirino participó activamente en la creación del proyecto. «Todo surgió a raíz del Castillo de la Luz», explica el director. «Fue el Ministerio de Fomento quien lo rehabilitó a través de un concurso internacional. Cuando se terminó, había que darle contenido y los arquitectos propusieron que se destinara a Martín Chirino». Así nació la fundación en 2015, tras la gestión iniciada por Pepa Luzardo años antes, cuando propuso al Ayuntamiento la cesión del castillo a cambio de convertirlo en un espacio para la obra del escultor.

El Castillo de la Luz desde sus jardínes. / LP / DLP

Arte y pensamiento

Una década después de su apertura, la fundación se ha convertido en un faro cultural en la ciudad. Su filosofía responde al espíritu integrador del artista: «Lo que busca la fundación es la difusión, catalogación y contextualización de su obra, y fomentar la interrelación de las artes a través del pensamiento», sintetiza su director. A esa tarea se suma un proyecto ambicioso: «Tengo diseñada una enciclopedia de su obra que presentamos por series, cada una interpretada por un especialista diferente: un filósofo, un psicólogo, un esteta...».

En paralelo, el centro impulsa seminarios, conferencias, talleres y colaboraciones con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el Colegio de Arquitectos y profesionales del ámbito artístico y académico. Con el paso del tiempo, la fundación ha ampliado su horizonte más allá de la exhibición museística, incorporando una línea de trabajo centrada en la mediación cultural y la formación de nuevos públicos. A través de programas educativos y actividades inclusivas, se ha buscado acercar el lenguaje escultórico de Chirino a distintos sectores de la sociedad, reforzando el papel de arte como herramienta de conocimiento, participación y transformación social.

Un viaje al pasado

Las Fiestas Fundacionales de este año encuentran en este espacio un lugar de confluencia entre arte y ciudadanía. «Tenemos la exposición El Paso, Vanguardia y Compromiso», destaca Castaño, en referencia al grupo histórico del que Chirino fue miembro fundador. «Y también un gran retrospectiva en el CAAM y otra muestra en el Niemeyer sobre su etapa americana».

El Castillo de la Luz —construido en el año 1478, el mismo año en que se fundó la ciudad— se ha convertido en un contenedor de memoria y proyección, en esa «circunvalación de un único sentido» que definía la obra de Chirino: un ir y venir continuo entre raíces y vanguardia, entre pasado y futuro. «Martín siempre decía que su obra nacía sobre los pies, sobre la tierra que pisaba», recuerda su director.

Interior de la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino, en el Castillo de la Luz / LP / DLP

Para Castaño, custodiar este legado es más que una labor profesional: «Siempre he dicho que todo lo que soy se lo debo a haber conocido a Martín Chirino, a haberme formado con él». Por eso no oculta la mezcla de sentimientos que le atraviesan cada día: «Siento responsabilidad y, al mismo tiempo, orgullo».

Medalla de Oro en 2021

Desde la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino, defienden una programación que combine excelencia y sentido. «Nuestro presupuesto es limitado, pero prefiero que menos sea más. Lo poco o mucho que hagamos, que sea siempre de calidad», afirma.

En 2021, la fundación fue Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, una distinción que consolidó su prestigio en el panorama cultural nacional. «Ya estamos consolidados a nivel local, nacional e internacional», resume Castaño. Y es que, con apenas 10 años de historia, esta institución ha logrado mostrar una imagen de coherencia y profundidad, acorde con el pensamiento de su creador.

Las esculturas de Chirino, esas espirales habitables, tensas y armónicas a la vez, se despliegan hoy por las salas del castillo como si siempre hubiesen estado allí. Y quizás esa era la intención: que cada obra fuera no un gesto aislado, sino una presencia duradera. Una espiral para volver, pero también para seguir avanzando. En su diálogo con la piedra, el mar y el paso del tiempo, la obra de Chirino no sólo habita el espacio: lo transforma. Y en esa transformación, su legado permanece en movimiento, como una energía que no cesa.