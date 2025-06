Guitarricadelafuente, músico: «En mis canciones hay una obsesión por rendirse al disfrute y al hedonismo»

¿Qué tal va la gira? ¿Cómo estás? ¿Contento? ¿Cansado?

Supercontento. Cansado todavía no. La verdad es que estoy emocionado por cómo está saliendo todo. Estos primeros conciertos han coincidido con la salida del disco y siento que está habiendo una energía que se percibe muy guay. Y los sitios se están llenando, sitios cada vez más grandes, y eso es una buena señal.

¿Y cómo notas que está recibiendo el público el nuevo disco?

Muy bien. Desde el primer concierto, que fue en Bilbao hace cuatro semanas, cuando el disco había salido hacía apenas dos días, la gente ya se sabía las canciones. Que ya se sepan todo el disco nuevo es algo que me sorprende y que agradezco mucho. Estas canciones invitan a la gente a participar en ellas, más que estar expectante en un concierto. Son canciones que invitan a festejar y a una energía compartida.

Has definido este último disco, Spanish Leather, como una especie de búsqueda del folclore que tenemos en el presente. ¿Cómo ha sido el proceso creativo?

Partía de la premisa de mi primer disco, que fue La Cantera, muy inspirado en las referencias a la música tradicional y en este homenaje al pueblo y al lugar del que provengo. Terminando la gira de ese disco, en 2023, empecé a escribir canciones nuevas. Siento que el enfoque que tenía sobre el folclore o sobre esta mirada puesta en la tradición, había cambiado. O que en lugar de tener la mirada tan puesta o tan ligada al folclore al pasado, tener la conciencia puesta en el presente, y sentir que el folclore reside ahí y en todos nosotros como resultado del lugar donde hemos nacido por casualidad. Que esas tradiciones del lugar donde hemos nacido, se palpan en nosotros. En nuestro humor, en nuestra forma de entender la vida. Creo que el punto principal de inspiración de estas canciones era el cambio de enfoque respecto a esa tradición. Como el chaval que parte del pueblo y hace sus andaduras hasta llegar a la ciudad a descubrirse y en ese viaje retrata lo que ocurre a su alrededor.

¿Y cómo ha influido el paso por Estados Unidos en la creación del álbum?

Cuando empecé a trabajar allá, sentía que las primeras canciones hablaban de cosas muy de aquí, como muy propias o que solo se entendían en España o por alguien que hable español. Y al final hay una cosa en estas canciones o en esta nueva forma de escribir, que ha cambiado en este disco, que era el intentar retratar algo generacional. O sentir que tus preocupaciones o tus deseos o aspiraciones son compartidas con gente de tu edad. Como una forma de encontrar la manera, de saber que no estás solo. Cuando empecé a ir para allá, creo que había un cambio de visión más allá de Estados Unidos y que se fijan más en los proyectos que vienen de fuera. Sentí que cuando mostraba publicaciones allá a gente que no entendía español, no pasaba nada si no entendías la letra, la energía se percibía. Lo que más he aprendido allá es el intentar ir con canciones de las que estoy orgulloso o que no estuviesen tan basadas en la producción, sino que se pudieran defender a guitarra y voz en cualquier sitio. Que el propósito fuese darle a las canciones lo que necesitan y no revestirlas con cosas innecesarias. Creo que tanto en la sonoridad del disco como en la imagen o en la lírica, está la intención de contar cosas claras, sin muchos artificios. Y que la forma de hablar sea mucho más cruda.

En una canción dices la frase 'cafeterías de Madrid que se ven tan europeas', una frase que refleja la globalización, que está presente en tu disco además de lo acelerado del mundo en el que vivimos. ¿Cómo llevas tú esta velocidad?

Creo que no es algo que digas: 'lo tengo que gestionar'. No es que viva ansioso por esta situación. Creo que algo que pertenece mucho a esta generación es que siempre estás buscando alguna nostalgia que te abstraiga o que te lleve a un sitio que no es el presente, ya sea al pasado o al futuro. Yo tenía este deseo de pensar que una canción que resultase atemporal era algo que podía encontrar inspiración en el pasado. Porque al final esas canciones de la música tradicional eran las que permanecían o se traspasaban de generación en generación. En este disco ha habido como un despertar como de ese sueño para decir vale, ¿qué es lo que ocurre a mi alrededor? Y me he encontrado con esa confrontación con el presente. En toda esa inmediatez de la que soy víctima y a las que estamos todos sometidos, de repente ver lo poético en ello. Ver lo bonito de esto, de la velocidad a la que nos están llevando estos tiempos posmodernos. Ha sido la sensación de dejarse llevar por esta corriente o por esa inmediatez a la hora de escribir las canciones. Dejarse llevar por lo que pensaba en el momento Si hay algo que te hace run run o hay una palabra que para ti tiene sentido, pues seguir el instinto de ese momento. En lugar de dejarla reposar, que sea algo que obedezca a tus instintos y a esa inmediatez. Creo que la forma de gestionarlo ha sido el rendirte a esta velocidad.

Le sacas un lado luminoso, cuando por lo general, esta inmediatez o aceleración lo percibimos como algo negativo.

Obviamente es algo a lo que te enfrentas y con lo que luchas. Igual que nuestros padres se pueden sentir obsoletos, ellos no son conscientes de que nosotros ya estamos obsoletos para las generaciones cinco años menores que nosotros. El rango de diferencia generacional es cada vez más corto. Al final no puedes sentir esta negación al futuro o a los avances. Porque no puedes hacer nada para enfrentarte a ello. Lo único que puedes hacer es unirte a ello y disfrutar o verle lo divertido.

Otros dos temas que están presentes en el disco son la masculinidad frágil y la sexualidad. ¿Qué te ha llevado a sumergirte en ellos en este momento de tu carrera musical?

Creo que ha surgido por un momento de crecimiento, de hacerse mayor y de sentirme reconocido y a gusto con mi cuerpo. Hay una cosa en el concepto de este disco, que es el Spanish leather como esta cosa de representar tu piel al natural, sin recubrimientos y sin cosas que la esconden. Al final, lo que queda es cuando dejas lucir tu vulnerabilidad, de lo que careces y de lo que puedes presumir. Ahí es cuando descubres qué es lo que hay. En mis canciones ha habido siempre una sensualidad, pero creo que antes la he tratado con más inocencia. Igual por la edad que tenía o por el momento en el que me sentía. En estos años he madurado más o me siento más cómodo hablando de ciertas cosas. Hay algo en la energía de esas canciones, en mis últimos dos años, como una obsesión por rendirse al disfrute y al hedonismo. Y el sexo es de las cosas que se disfrutan en la vida y se trata con total naturalidad. Y como con mucha ironía. Como algo sugerente, pero sugerente de una forma irónica. Creo que hay como mucha autoironía de una forma de pensar generacional.

¿Tienes algún ritual o alguna manía concreta antes de salir al escenario?

Risas. Es que... No la puedo contar.

Guardamos el secreto.

Estoy pensando en otra, menos privada. Risas. Dar un abrazo, abrazar a toda la gente del equipo.