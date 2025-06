Cuando Bill Murray se enamoró del Auditorio Alfredo Kraus: "¡Gracias al arquitecto que construyó este cuarto!"

En el filo de la primavera y ecuador de junio, dos escenas se clavaron en la memoria de la cronología artística del Auditorio Alfredo Kraus: Bill Murray cruza el escenario y le susurra unas palabras al oído a la violinista Mira Wang, y el público viaja inevitablemente a la última escena de Lost in Translation, donde el actor borda uno de los finales más bellos del cine del siglo XXI junto a Scarlett Johansson en plena turbamulta de Tokio.

Pero esta vez no suena Just like honey de The Jesus and Mary Chain, sino When will I ever learn to live in God? de Van Morrison y Bill no descruza sus caminos, sino que la invita a bailar. La segunda imagen muestra al actor de espaldas al público mirando hacia las ondulaciones del Atlántico que recorta la Sala Sinfónica sobre Las Canteras mientras pide un aplauso por su belleza, y otro aplauso más, y otro más hasta el tercero. «No hablo mucho español, ¡pero gracias al arquitecto que diseñó este cuarto! ¡O esta catedral!», proclamó, sonriente.

El actor y comediante fetiche de Wes Anderson, icono de la cinematografía indie pop a caballo entre el absurdo, la improvisación y la figura de culto hollywoodiense, protagonizó una nueva edición del Festival Veranos del Taoro el pasado domingo con su singular espectáculo New Worlds, que trenza música y literatura en clave de performance, y cuya idea floreció en el cielo de un vuelo nocturno de Berlín a Nueva York junto al violonchelista alemán Jan Vogler.

La citada Wang y la pianista Vanessa Pérez completan un cuarteto que pone en diálogo obras de Bach, Gershwin, Bernstein, Shostakóvich, Schubert o Ravel con fragmentos de Hemingway, Whitman o Twain, recitados por un Murray, ataviado con frac y camisa de colores como el gran reclamo.

Bill Murray en el Auditorio Alfredo Kraus. / Sabrina Ceballos

Así, el programa tiende un puente intelectual entre las orillas de Europa y Norteamérica en una especie de jam session de clásicos que, tanto en la vertiente sonora como poética, gravitan sobre el existencialismo, la vida cotidiana, la superación o el poder del arte, enhebrados por la aguja del talento del actor de Atrapado en el tiempo.

Una paleta de variaciones y colores

El célebre Preludio de la Suite para violonchelo nº1 de Bach inaugura esta paleta de variaciones y colores que recorre el canon de tradiciones y referentes de ambos continentes y que, en el contexto actual de crisis de valores y auge de discursos del odio, parece reivindicar el faro de la cultura como trinchera.

El resultado, pese a la ausencia de un relato original o arriesgado con respecto a los fracasos políticos actuales, es una fiesta como la de París en la que es precisamente el siguiente extracto de la autobiografía de Hemingway, declamada con pasión por el actor, la que podría resumir la «filosofía Murray»: «Dicen que las simientes de todo lo que haremos están en todos nosotros, pero a mí me parece que en los que bromean con la vida las simientes están cubiertas con mejor tierra y más abono» (París era una fiesta, 1964).

Y así, a lo largo de casi 90 minutos sin descanso, la formación riega de melodías y versos una velada de complicidades que destila perlas extraídas del Canto a mí mismo de las Hojas de hierba de Walt Whitman: «No desfallezcas si no me encuentras pronto / Si no estoy en un lugar, búscame en otro / En algún lugar te estaré esperando»; o temas antológicos en los que Murray se arranca a cantar, como I feel preety o The piano has been drinking (not me), con una concesión al español con la mítica canción que inmortalizó a Doris Day en El hombre que sabía demasiado, de Alfred Hitchcock: «Qué será, será / Whatever will be, will be», y que el público coreó a sus pies.

Con todo, Murray y su banda bajaron el telón de los «nuevos mundos» cuando el actor, a sus 74 años, se lanzó al patio de butacas con un gran ramo de rosas, que comenzó a desgranar y lanzar hasta el segundo anfiteatro haciendo alarde de su conocido arte como jugador de golf. Y el público grancanario, flores y móviles en ristre, se puso en pie para despedir a esta leyenda mundial entre los ecos de aquel himno que Bernstein compuso para West Side Story, unos años antes de instalarse en la misma isla en que Murray rubricó una nueva página para el recuerdo: «Somewhere / we’ll find a new way of living / We’ll find a way of forgiving / Somewhere».