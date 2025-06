Julia Navarro, escritora: «No acogemos a los migrantes con la dignidad que todo ser humano merece»

El niño que perdió la guerra es una historia que lleva muchos años fraguándose en su interior. Le inspiró la poeta rusa Anna Ajmátova.

Yo siempre digo que para contar mis historias he necesitado toda una vida. Porque al final mis libros son fruto de las reflexiones, de mis lecturas, de las experiencias que vas adquiriendo. Cuando yo hace 40 años leí por primera vez a Anna Ajmátova, me produjo una enorme impresión. Quise saber quién era la persona que había escrito esos versos que a mí me habían impresionado tanto. Y me encontré con una historia de dolor. Y esa historia era la historia de tantos y tantos intelectuales que fueron perseguidos por el régimen soviético y que sufrieron los rigores de la censura, torturas y el gulag. A lo largo de los años me fui interesando por ese tema. Creo que para saber dónde estamos y dónde queremos ir, hay que saber de dónde venimos. Por tanto, me interesaba también saber qué había pasado aquí. Este es un libro que transcurre en un momento en el que hay un régimen totalitario en España y un régimen totalitario en Rusia. Y me doy cuenta, fruto de esa reflexión, de que son iguales. Lo primero que hacen todos los regímenes totalitarios, los pintes de rojo o los pintes de azul, es cercenar la libertad de los ciudadanos, instaurar la censura y perseguir cualquier manifestación cultural que no conforme.

¿Por qué elige un niño para hacer de puente entre estos dos mundos de totalitarismos?

Pues no lo sé. Las historias van viniendo, voy pensando en ellas. Es decir, yo quería hablar de dos mundos paralelos. ¿En qué momento pensé que tenía que ser un niño?Pues no lo sé. Yo escribo las novelas, no sé cómo las escribo.

«Yo no escribo historias de mujeres. Yo escribo historias donde hombres y mujeres forman parte de la historia» Julia Navarro — Escritora y periodista

¿Y cómo llega a sus dos protagonistas, Clotilde y Anya?

No hay dos protagonistas. El protagonista es Pablo. Y en esta novela hay tanto hombres como mujeres igual de potentes en la historia. Pablo tiene dos madres que, evidentemente, son dos personajes importantes. Sin ellas no hay historia. Tampoco hay historia sin su padre o sin su padre adoptivo. Tampoco hay historia sin ese abuelo que se encuentra. Yo no escribo historias de mujeres. Yo escribo historias donde hombres y mujeres forman parte de la historia. Hay muchas mujeres en esta historia. Y hay un personaje maravilloso que es la tía Olga, la tía de Anya, que es un personaje absolutamente crucial para entender cómo era la vida en la Unión Soviética. Entiendo que pueden llamar la atención unos personajes más que otros, pero es que yo me niego a que se circunscriba El niño que perdió la guerra a Anya y a Clotilde. Son importantísimas. Sin ellas no hay historia, pero tampoco la hay sin la tía Olga. Tampoco la hay sin la madre de Clotilde. Tampoco la hay sin el padre de Anya. Es decir, no hay historia sin todos estos personajes, sin todas estas vidas entrelazadas.

Tanto Clotilde como Anya sienten pasión por la cultura, Clotilde por la caricatura, y Anya por el piano y la poesía. A través de ellas se ve esa tendencia que usted comentaba antes que tienen los regímenes totalitarios de controlarla. ¿Por qué a los autócratas o a los dictadores les da tanto miedo?

Porque todo aquel que tiene un pensamiento propio, todo aquel que disiente de las opiniones o de los dictados del autócrata o del dictador de turno, lo convierten en un enemigo. Y lo persiguen para cerrarle la boca. Eso es común en todos los regímenes totalitarios, sean de derechas o de izquierdas.

Ambas mujeres, ambas madres, van desarrollando sentimientos de rechazo hacia sus respectivos maridos en base a que ellos solo se dejan llevar por la ideología del partido al que pertenecen.

Yo lo que hablo es de esas crisis que hay en las personas, en las familias, en las parejas, en momentos en los que a veces uno no crece al mismo tiempo que el otro, no tienen los mismos intereses o las mismas pulsiones. Y eso es lo que les pasa a esos matrimonios. A ellas con ellos y a ellos con ellas. O sea, no es una cosa de ellas, de ya no me entiendo con ellos. Es que ellos tampoco se entienden con ellas. Es ese momento en la vida de los seres humanos en los que se produce una bifurcación de caminos.

Poniendo el foco en el protagonista, en Pablo, el niño, él representa el desarraigo.

Es un tema que a mí me preocupa mucho. Yo estoy muy comprometida con toda la tragedia de los migrantes. El desarraigo de Pablo es el desarraigo de tantos y tantas millones de personas en el mundo que se ven obligadas a intentar buscar una vida mejor en otros lugares. Pablo es un personaje fruto de mi imaginación. Hubo muchos niños que fueron llevados, no solamente a la Unión Soviética. Los mandaron a México, al Reino Unido, a Bélgica, a Francia. Hubo familias durante la Guerra Civil que intentaron evitar a sus hijos los estragos de la violencia y la miseria de la guerra. Se organizaron como grupos, como campamentos fuera de España. El problema es que los niños que fueron enviados a la Unión Soviética no pudieron volver. ¿Por qué? Porque en España estaba la dictadura de Franco y en la Unión Soviética estaba la dictadura de Stalin. Eran dos regímenes con muchas cosas en común, aunque aparentemente fueran diferentes, uno pintado de rojo y otro pintado de azul, pero que no tenían relaciones diplomáticas y, por tanto, esos niños no pudieron volver.

«He tardado toda la vida en escribir esta novela» Julia Navarro — Escritora y periodista

Ha dicho que Pablo es un personaje fruto de su imaginación. En este sentido, ¿cómo ha sido el proceso creativo de El niño que perdió la guerra?

Yo esta novela he tardado toda la vida en escribirla. Porque desde que yo leo los primeros poemas de Anna Ajmátova, y eso me lleva a interesarme por quién era. Empiezo a leer a otros poemas de otros poetas rusos disidentes. Eso me lleva a intentar indagar qué pasaba con las personas que hacían cultura en la Unión Soviética. Y también a plantearme qué pasaba con las personas que hacían cultura en la España de Franco. Y establezco ese paralelismo de que en ambos regímenes se persigue con saña, se encarcela, se tortura y se asesina a todo aquel que disiente. Todo eso es fruto de lecturas, de reflexión, de formaciones a lo largo de los años. Hasta que un día, todo eso se convierte en esta novela.

Ha hablado de la migración. A día de hoy vemos cómo se deshumaniza muchísimo a las personas que se mueven por el mundo en busca de una vida mejor. En la época de la historia de esta novela, ¿pasaba también lo mismo?

El fenómeno de la migración en estos momentos, en el siglo XXI, con los medios de comunicación informando al minuto de lo que pasa, es un fenómeno que ha adquirido una dimensión global, una dimensión total. Los fenómenos migratorios son tan viejos como el mundo. La historia de la humanidad es una historia de migración. Ya desde los hombres de las cuevas, cuando se les acababa la caza en el lugar donde habitaban, se marchaban, prendían el camino y se iban unos kilómetros más allá. Cuando las personas no pueden vivir en el lugar donde han nacido, a causa de la miseria, a causa del hambre, a causa de la violencia, intentan marcharse. Y eso es la historia de la humanidad. Solamente que ahora esas migraciones son masivas. Y además tenemos noticias de ellas a través de los medios de comunicación. Y a mí me escandaliza el trato que la Unión Europea y también nuestro país, España, da a los migrantes. Hacen grandes discursos con palabras fantásticas, pero a la hora de la verdad no hacen nada. No acogemos a los migrantes con la dignidad que todo ser humano merece.

¿Por qué cree usted que ocurre esto?

Pues habría que preguntar a los responsables.

Hay un momento en el que Anya le pregunta a Boris, su marido, que cómo se va a construir un hombre nuevo sobre el miedo.

Claro, porque les toca vivir en una época en que Rusia es una dictadura feroz, en la que se habla de la construcción de un hombre nuevo. Un hombre que va a tener supuestamente todas las virtudes, que no va a tener ninguno de los defectos, ninguno de los vicios de los hombres que hasta ese momento han existido. Naturalmente, todo eso es una gran mentira, es una falacia. El hombre nunca será nuevo. Los seres humanos nos venimos repitiendo a través de los siglos. No se puede construir nada sobre la falta de libertad.