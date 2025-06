Los Premios Max consagran a 'Afanador' y 'Casting Lear'

Dos atrevidos espectáculos, el innovador 'Afanador' del Ballet Nacional de España dirigido por Marcos Morau y el arriesgado 'Casting Lear' de Andrea Jiménez -la temporada próxima regresa con el estreno de 'Contra Antígona'- se han coronado en la 48ª gala de los Premios Max, el mayor reconocimiento de las Artes Escénicas en España que concede la SGAE celebrada en el coqueto Teatro Gayarre de Pamplona. La embajada catalana en esta 28ª edición era nutrida y no se fue de vacío. Enric Auquer se llevó el premio a Mejor actor por 'El día del Watusi', ambiciosa adaptación de Iván Morales y Àgata Roca el de Mejor actriz por 'L'imperatiu categòric' de Victòria Szpunberg.

'Afanador', la aplaudida introducción de Marcos Morau al mundo flamenco con el Ballet Nacional de España se ha coronado y ha sido la gran vencedora. La primera creación de Morau de la compañía barcelonesa La Veronal para el Ballet Nacional de España inspirado en el trabajo sobre el flamenco del fotógrafo Ruven Afanado se llevó cinco de sus ocho nominaciones, algo nunca visto donde se alzó como hasta con el premio como Mejor dirección de escena algo nunca visto -imponiéndose a 'Casting Lear' y 'El día del Watusi'- además de Mejor espectáculo de danza, Mejor composición musical, Mejor iluminación, Mejor diseño de vestuario.

'Afanador', con cinco premios, acapara los Max. / Cristina Núñez / Fundación SGAE

Morau no pudo asistir al estar preparando su nueva obra 'La mort i la primavera', inspirado en la obra de Rodoreda, que se estrenará en la Biennal de Venecia y abrirá la próxima temporada del TNC. Pero Cristóbal Saavedra, uno de los responsables de la música de 'Afanador' leyó un mensaje de agradecimiento del director y señaló que la función del 9 de julio en el Teatro de la Zarzuela destinará la taquilla a los refugiados de Palestina. El aclamado montaje estará de gira mundial hasta 2027.

Homenaje al teatro

Jiménez reconocía a El Periódico haber pasado mucho miedo en el proceso creativo de 'Casting Lear'. Pero se ha visto recompensado con el Max a Mejor adaptación teatral y Mejor espectáculo teatral. "Es es un homenaje al teatro y al delicado vínculo que exige en el intento de gestar otra forma que de otra manera nunca sucedería", destacó en el discurso final de la gala. "Ha movido todas las placas tectónicas de mi alma y me ha removido de todas las formas posibles", señaló antes de abrazarse a todo su equipo y dar las gracias "a los más de 85 actores han saltado al vacío conmigo".

Andrea Jiménez al recibir el premio a la Mejor Adaptación o Versión de Obra Teatral o Coreográfica por 'Casting Lear'. / Cristina Núñez / Fundción SGAE

Aunque ya sabía que recogería el Max del Público, Anna Rosa Cisquella de Dagoll Dagom no pudo evitar ponerse nerviosa pese a su experiencia al agradecer el Premio del Público al musical en catalán 'L'alegria que passa'. La veterana directora reclamó "más apoyo a los musicales sobre todo de creadores del país porque hay mucho potencial". Kamtxatka, otra compañía catalana, se llevó el premio a Mejor teatro de calle por 'Fugit', una obra sobre quienes se ven obligados a huir de su casa. "Si cerramos sus vías de escape. No queremos que pase", dijeron tras reconocer que pese a que "no son buenos tiempos para el amor y la esperanza pero no queremos rendirnos. Demos esperanza, amor y cultura para construir la sociedad que nos merecemos", dijeron antes de abogar, como muchos de quienes salieron a escen por el pueblo palestino.

Emoción

Àgata Roca agradeció el premio emocionada. "Xavi Sáez, la mitad de esta manzana es para ti. Esto es un juego de tenis", dijo recordando al actor con quien interpreta la obra. Compartió con familia y su otra familia de T de Teatre con quien lleva 30 años trabajando el premio y agradeció a Szpunberg la creación de esa profesora de filosofia en los 50 que vive en la precariedad. Tanto ella como Enric Auquer han alcanzado el premio en su primera nominación. Enric Auquer, con los ojos húmedos, cara de no creérselo y con un vestuario nada protocolario, con una camiseta pintada por sus hijos, no alcanzó a leer el discurso que llevaba en una servilleta e improvisó. Agradeció a Iván Morales haberle elegido para el personaje de Fernando Atienza. "Con él es donde más he aprendido a parte de siendo padre" dijo antes de destacar que "de la transición [que aparece en la primera parte de la obra de cuatro horas] no se nos explicó nada y dejó a mucha gente en los márgenes".

"Con este papel en 'El día del Watusi' es donde más he aprendido a parte de siendo padre" Enric Auquer — actor

La coreógrafa barcelonesa Maria Campos que forma compañía con Guy Nader no pudieron asistir a la gala pero se llevaron tres premios por 'Natural order of things: : Mejor coreografía, Mejor interpretación femenina para Campos y mejor intérprete masculino para Alfonso Aguilar. A través de un comunicado, Campos reclamó "más inversión en danza y una mayor apuesta por ella por parte de los programadores".

Otros catalanes que triunfaron fueron Víctor Peralta, Mejor espacio escénico por 'Thauma', Esther Guntín, barcelonesa que consiguió el premio Mejor autoría revelación por 'Quiso negro'. Y también había catalanes en 'Afanador', la diseñadora de vestuario Silvia Delagneau y el especialista en iluminación Bernat Jansà.

Teatro de ayer y hoy

La actriz Petra Martínez posa con el Max de Honor. / Cristina Núñez / Fundación SGAE

Entre las caras nuevas, destacar a la autora y directora de 'Contra Ana', Alma García, una autoficción contra la anorexia llamó a "abrir los lugares mugrientos de una sociedad enferma" al recoger el Max al espectáculo revelación. Y entre las veteranas a Petra Martínez, Max de Honor ex aequo con su fallecido marido Juan Gallardo. "Nosotros nos debemos al grupo Tábano en una época en la que lo prohibían todo", señaló recordando sus orígenes en el teatro indepenbdiente donde hacían 14 funciones a la semana. "Juan y yo hemos sido muy felices en esta profesión por todas partes... Y se me ha muerto. Y te da rabia. Es una putada morirse pero peor es quedarse viva cuando se te muere alguien tan querido", declaró antes de despedirse con un "¡Viva Palstina libre!".