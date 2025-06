'Chaflameja', 'perras', 'enyesque': las voces canarias de Alexis Ravelo que se resisten a su traducción en francés

Hay palabras que se agarran al territorio como una buganvilla a un muro de Ciudad Jardín. Quizás por eso es especialmente complicado traducir una de las novelas de Alexis Ravelo, el escritor que reivindicaba que si García Márquez podía escribir en colombiano, él podía hacer lo mismo en canario. O por lo menos, eso es lo que concluye la estudiante Marina Rodríguez al examinar una traducción en francés realizada de Amandine Py en el libro Las flores no sangran (Babelio).

Rodríguez, una estudiante de 22 años en el Grado de Traducción e Interpretación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), pone de manifiesto en su trabajo de fin de carrera, Análisis de la traducción al francés de 'Las flores no sangran', una revisión del uso léxico canario y sus topónimos desde un punto de vista traductológico. «Me di cuenta de la gran cantidad de lenguaje de las Islas Canarias que emplea», cuenta.

La estudiante Marina Rodríguez. / lp/dlp

Para la investigación, hizo una primera batida con la lectura versión original del puño de Ravelo, para subrayar los canarismos sobre los que más tarde pondría la lupa en la traducción. Una vez preparado el terreno y leído en francés, hubo que revisar por segunda vez la edición española, «por si algún antropónimo se hubiese perdido por ahí».

Rodríguez trataba de averiguar cuál había sido el tratamiento que Amandine Py le daba a palabras como chaflameja o perras, y si estas se mantenían o se les buscaba algún homólogo galo. Y es que, en líneas generales, la estudiante defiende que traducción al francés de Las flores no sangran es correcta, aunque detecta matices que podrían haberse trabajado más con la inclusión de notas. «Se pierden algunos elementos culturales y expresivos, pero eso es normal cuando se adapta una obra tan vinculada a su contexto. El reto está en encontrar el equilibrio entre la fidelidad cultural y la claridad comunicativa».

Alexis Ravelo. / Andrés Cruz

Por ejemplo, la ausencia de estas notas puede dificultar la comprensión de ciertos aspectos culturales y expresivos ligados al contexto canario. «Quizás debería haberse añadido más notas de traducción, no solo para facilitar el entendimiento de la cultura canaria, sino también de las acciones. Si en la novela van de Maspalomas a la Plaza de las Ranas, un lector francés no sabe si eso está a cinco minutos o a media hora», argumenta.

Y aunque la defensa del TFG fue ayer y habrá que esperar a las actas en el aula virtual, asegura que este trabajo «ya es de sobresaliente». Su madre era cercana al escritor y llegó a visitar una de las acciones literarias con las que Ravelo regó la geografía insular. «Conocí a Alexis porque mi madre fue amiga suya durante una época. Siempre me gustó mucho cómo se expresaba, cómo hablaba. Me pareció una gran persona», recuerda. A pesar de que el TFG no fue planteado como un homenaje, reconoce que «quizás de alguna manera lo ha sido».

Pero, ¿por qué elegir Las flores no sangran antes que la obra más querida del autor, La estrategia del pequinés, en la que cuenta las aventuras de Eladio Monroy? «La premisa me parecía más entretenida, o por lo menos más acorde a lo que me apetecía leer», desliza. Buscaba también una obra no tan leída; una que no tuviese una adaptación cinematográfica, como la filmada por Elio Quiroga con Unax Ugalde y Kira Miró, ni hubiese sido tan reconocida por la crítica como Los nombres prestados, su última obra publicada que fue Premio Café Gijón 2021.