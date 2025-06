Gloria Morales, creadora de Ballet Fit®: «Entrenamos para vivir en plenitud y para abrir nuestras alas»

Gloria, en este evento tan especial en torno a la salud femenina, ofrece varias clases de Ballet Fit®. ¿Qué significa para usted formar parte de esta jornada?

Es una oportunidad muy importante de acercarnos mucho más a la salud femenina. Porque desde Ballet Fit® nuestro propósito no es solamente entrenar para conseguir una pierna bonita, un vientre plano o una espalda de bailarina, sino mejorar nuestra salud en todos los sentidos, también la emocional y, especialmente, la salud sexual, que sigue siendo tabú. Participar en esta primera jornada femenina es algo muy importante para acercar nuestro método a mujeres de todas las edades.

Ballet Fit® trabaja con el ballet clásico enfocado al fitness. ¿Cómo se adapta esta disciplina a momentos tan específicos como el embarazo o el posparto?

Este proyecto consiste en una actividad física basada en la técnica del ballet clásico llevada al fitness. No usamos materiales externos; trabajamos con nuestro propio peso. En el embarazo, ayuda a preparar el cuerpo y la mente para el parto a través del autoconocimiento. En el posparto, ayudamos a recuperar el suelo pélvico y la musculatura interna. Y también es muy beneficioso en la menopausia, porque trabajamos la fuerza sin peso, lo que evita lesiones. Esto de trabajar sin pesos es una cosa más que nos hace diferentes, porque hay muchas mujeres que no pueden cargar con pesos debido a lesiones previas, causadas en otros métodos de entrenamiento mal ejercitados o por lesiones patológicas. Desde este proyecto, enseñamos a trabajar fuerza en momentos importantes como en el periodo de menopausia. Y luego, por supuesto, también trabajamos la movilidad para aumentar el placer sexual.

Gloria Morales, creadora de Ballet Fit® / LP / DLP

¿Qué cree que nos falta como sociedad para cuidar mejor el cuerpo y la energía femenina, especialmente desde el movimiento?

Nos falta normalizarlo y mucha educación. Debería haber más educación sexual desde las escuelas y también en las familias. Hay mucha confusión sobre el sexo, el placer… Todo está desvirtuado y mal explicado. Como profesionales, tenemos la responsabilidad de divulgarlo bien, y si es a través de un entrenamiento físico y emocional, mejor. Por ello, es fundamental que desde la pubertad, esa fase de la preadolescenia, se consciencie a los jóvenes sobre esta clase de temas y tratarlos con naturalidad para una mayor consciencia y responsabilidad. Principalmente desde las escuelas, pero también dentro de las familias. Debería haber un poquito más de información y educación para entender los cambios físicos y hormonales que los jóvenes van descubriendo en sí mismos. También esos deseos, intereses y esa curiosidad cada vez más temprana por el sexo. Así que, en conclusión, hablar con naturalidad de estos temas, normalizar e inculcar desde pronto. Por supuesto, el respeto también es un ingrediente fundamental, así como eliminar tabúes.

En un mundo donde aún hay muchos tabúes sobre la salud femenina, ¿cómo contribuye su trabajo a romper estigmas?

Estamos empezando desde Ballet Fit® con cápsulas de entrenamiento enfocadas a aumentar el placer sexual. Hay mucho tabú incluso con palabras como «orgasmo». Todo parte del autoconocimiento y del trabajo interno. Trabajamos musculatura interna, suelo pélvico, entre otras cosas; y eso mejora nuestra salud sexual. Ballet Fit® es uno de los primeros métodos de entrenamiento que está divulgando esto.

¿Qué le diría a una mujer que nunca ha probado el Ballet Fit® y cree que no es 'para ella'?

A esa mujer que dice «no es para mí», le diría «¡sí, sí, sí lo es!». Todo el que lo pruebe, se va a sorprender. Descubrirá nuevas maneras de sentir su cuerpo. Ballet Fit® es un entrenamiento holístico. No se trata solo de físico, sino de conectar cuerpo y mente. Entrenamos para la vida, para sentirnos ágiles, fuertes, sexis, y ser la mujer que queremos ser.

«No se trata solo de físico, sino de conectar cuerpo y mente. Entrenamos para la vida, para sentirnos ágiles, fuertes, sexys, y ser la mujer que queremos ser» Gloria Morales

¿Qué feedback suele recibir de alumnas embarazadas o en etapa de posparto? ¿Cómo influye el movimiento en su recuperación y autoestima?

Influye en todos los sentidos. Nuestra frase es «lo que no se mueve, se atrofia». El movimiento es fundamental para el progreso: para el placer sexual, para tener un buen parto, para recuperar el suelo pélvico. El movimiento correcto cambia todo.

Desde su experiencia, ¿cuáles son los beneficios más inmediatos que se pueden notar practicando Ballet Fit® con regularidad?

La correcta postura corporal. Cómo tu cuerpo se alarga, cómo crece tu musculatura interna. Mejora la actitud, porque una postura erguida da una actitud más positiva. Luego vienen más beneficios: fuerza, tonificación, flexibilidad, elasticidad, equilibrio… todo te lleva a una vida más plena. Siempre decimos: «entrenamos para vivir en plenitud y para abrir nuestras alas».

¿Qué le inspira a seguir creando y divulgando esta fusión tan personal entre danza clásica, salud y empoderamiento?

Me inspiran nuestras alumnas, su progreso, cómo aumentan su calidad de vida. Muchas no hacían deporte antes y ahora están motivadas. También me inspira nuestra red de instructoras por toda España, Europa, Latinoamérica y EE. UU. Es una gran familia que no para de crecer, con el objetivo común de hacer felices a miles de mujeres a través de este entrenamiento.