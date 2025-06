No saldrás de aquí sino loco o muerto

Hablando del estilo de Sartre y de su concepción de la historia y la vida, Fredric Jameson, escribió: «… para Sartre, el problema de la mediación es también el problema de la formación del carácter, de la influencia social, de la verdadera experiencia vivida de la clase y la sociedad. En segundo lugar intenta reintroducir este problema en la historia, (…) que en la vida social e individual nos enfrentamos contantemente a la superposición y al desfase temporal con la existencia de muchos esquemas temporales en el mismo momento. Y por último sustituye la relación entre la existencia humana y la idea (…) por una dinámica, a saber, la de la existencia como proyecto y la de la relación y la afiliación de clase como libre invención de una función proyectada hacia el futuro».

La cita es larga, lo reconozco, pero me ha venido a la memoria leyendo este interesantísimo libro del catedrático Cohen. Parece que al escribirlo sigue las palabras de Jameson. Pues de lo que trata no es tan solo de una biografía aislada.

Al fin y al cabo, un hombre solo es nada, según José Agustín Goytisolo, sino la de un hombre arquetípico de su clase y de un estilo de militancia de esa clase que hubo en España (y estoy seguro en otras partes del mundo) y que se caracteriza, no sólo por el valor personal, las convicciones o el estilo de vida, sino principalmente por una concepción ética de la dignidad, entendida como dignidad de la clase obrera frente al capital. La dignidad de los de abajo frente a los de arriba, la de los débiles ante los fuertes, la del ciudadano ante el burócrata, la del preso frente al carcelero. La que Antonio Machado resumió en los versos: «Nadie es más que nadie/ pero tampoco menos».

Arón Cohen resume los primero años de Satué, su militancia durante la guerra contra Franco, su exilio a Francia y México de forma sucinta. No hay mucho que contar. Es la vida de tantos y tantos militantes y combatientes por la libertad que se vieron forzados al exilio después de la derrota.

Pero Satué no es uno de tantos. Regresa a la España franquista, en los oscuros años 40, para reactivar el sindicato UGT al que estaba afiliado desde antes de la guerra, compatibilizando con su militancia comunista. Un año después de su entrada en el país es detenido, en 1947, por el siniestro comisario Conesa y su Brigada Político Social. Estará en prisión hasta su juicio, tres años después, que termina con una condena a muerte, conmutada por 20 años de prisión.

Del penal de Ocaña es trasladado a la prisión de Salamanca para cumplir la pena. El director de Ocaña le despide con estas palabras: «Te has librado del fusilamiento, pero no te libraras de pudrirte en presidio. De él no saldrás, sino loco o muerto. Estate seguro de que hemos tomado las medidas para ello».

No fue una amenaza trivial. La dignidad de Satué, su resistencia en los interrogatorios, le han valido que el sistema represivo le ponga en el punto de mira como hombre a quebrar. Y procurarán por todos los medios, que se vuelva loco o muera. No lo conseguirán.

Desde el primer momento el preso, radiotelegrafista de profesión, se pone a estudiar las propias leyes del franquismo y los reglamentos penitenciarios. Tiene la intención de usar esos conocimientos no solo en su provecho sino en los de sus compañeros de prisión. Andando el tiempo compartirá penal con reputados abogados como nuestro Fernando Sagaseta, que colaborará íntimamente con él en esa tarea, forjando lazos de militancia con Canarias que irán más allá de la muerte del dictador. La colaboración llega al punto de organizar una huelga de presos políticos en un momento dado. Todos sufrirán las consecuencias de su rebelión, especialmente nuestro biografiado.

Satué no solo estudia los reglamentos de las cárceles. Pide libros a compañeros y familiares. Esas peticiones demuestran su sed conocimientos y amplitud de miras. Libros de geografía, sociología, libros que define «de trabajo», así escribe: «bien sabes que la soledad permanente únicamente puede soportarse con una vida intelectual y moral fuerte. (…) Pero ellos saben y tú debes saberlo también que la inacción (…) el no poder cambiar ideas (…) el no leer (...), que con estar sometido durante años a un régimen efectivo de silencio y aislamiento casi absolutos, lo frecuente es terminar en la demencia».

El sistema fracasará. Satué no cae en la locura. Antes bien, seguirá con su lucha, enviando escritos a abogados, jueces, directores de cárcel, cargos del ministerio, etc. Reivindicando su dignidad de preso; exigiendo que se le apliquen los reglamentos que el propio régimen franquista, arbitrariamente, no le aplica, incumpliendo así su legalidad.

Un ejemplo es su pelea por no asistir a misa. El reglamento disponía que los protestantes y no católicos no estuvieran obligados a asistir. Satué argumenta que desde el principio de su ingreso en la prisión de Burgos informó al capellán de su no catolicismo y que por tanto se le exima de la obligación de asistir a los oficios permitiéndole emplear ese tiempo en los talleres de la cárcel.

La respuesta del capellán Nicasio Martin, por escrito, no tiene desperdicio: «Fuese o no católico», su asistencia a los actos religiosos era obligatoria «no por la misa (…) sino por ser un acto disciplinario». Aquello de la comunión con Dios, con lo que la Iglesia ha justificado la existencia de la misa, queda en agua de borrajas. Da lo mismo la creencia o la fe, la misa no es acto religioso, es acto disciplinario, concebido para castigar, no para convencer ni predicar la bondad y el amor entre los humanos. Una prueba más de los siniestros lazos entre iglesia y franquismo.

Al leer esta obra del profesor Arón Cohen encontrarán más ejemplos de la dignidad de Satué, de su vindicación de sujeto perteneciente a una clase, la de los trabajadores, de su rebeldía frente a las arbitrariedades, incluso de las de su partido. Ninguno de esos ejemplos caerá en saco roto.

Los tiempos que se avecinan, con el avance de la ultraderecha en nuestra triste Europa, los ponen de actualidad. Un libro oportuno sobre un obrero que valdrá de ejemplo para todos, comunistas, sindicalistas, feministas, los y las que luchan por la dignidad de hombres y mujeres.