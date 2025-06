La ULL expulsa al profesor de Filología Inglesa condenado por abusos sexuales

La Universidad de La Laguna (ULL) ha expulsado al profesor de Filología Inglesa Pedro José Domínguez, condenado por siete delitos de abusos sexuales a alumnas de la facultad. Según confirman fuentes cercanas al rector de la ULL, la expulsión se hizo efectiva la semana pasada, si bien todavía cabe recurso por las vías administrativa y judicial. Como medida cautelar, el centro universitario ya le había prohibido ejercer cualquier actividad docente desde que se reabrió su expediente disciplinario, que había quedado paralizado cuando se inició la causa judicial.

El profesor fue condenado el pasado enero a 21 meses de prisión, tres por cada uno de los casos denunciados, ocurridos entre 2014 y 2017. Sin embargo, no ingresó en un centro penitenciario porque no tenía antecedentes penales y se trataba de una pena inferior a dos años. No entrará en la cárcel bajo la condición de no delinquir en un plazo de tres años.

Sentencia de conformidad

Asimismo, el tribunal juzgador le impuso una multa de 3.500 euros en concepto de indemnización para cada una de las víctimas, haciendo un total de 24.500 euros. La sentencia de conformidad también incluye la prohibición de ejercer la profesión durante cinco años.

El docente admitió durante la vista oral que había realizado tocamientos sin consentimiento de las víctimas, así como proferido comentarios de tipo sexual. Además, el texto detalla que el profesor, cuando se encontraba a solas en su despacho con una de las alumnas, le tocó las manos y los muslos y la abrazó.

Estos hechos se repitieron con otras de las víctimas, a las que, según el fallo judicial, también les daba besos o las tocaba hasta la ingle. En uno de los casos, el texto recoge que el docente la había agarrado por la nuca y cogido del brazo cuando acudió a su despacho para revisar un examen.