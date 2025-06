Sílvia Pérez Cruz y Salvador Sobral, músicos: «Nuestras voces juntas tenían que seguir un camino»

Los dos artistas aterrizan el próximo 17 de julio en Gran Canaria para presentar su trabajo conjunto ‘Sílvia & Salvador’, un disco de 11 canciones en cinco idiomas distintos en el que se entrelazan sus voces y sus dos sensibilidades.

¿Cómo va esa gira? ¿Qué sensaciones estáis teniendo los dos juntos sobre el escenario?

Sílvia Pérez Cruz: Muy bien. Llevamos poquitos conciertos todavía, pero muy bien.

Salvador Sobral: Es muy divertido porque nos complementamos mucho con nuestras energías. Ya vamos aprendiendo cómo es uno con el otro. Hay uno de los dos que siempre está echando bromas y otro que habla de las cosas más serias e importantes. Pero a veces cambiamos roles. Y eso es lo interesante también de todo esto. Y musicalmente, las voces empastan y la gente sale muy feliz, yo creo. Hasta el día de hoy nadie se quejó. Y Canarias no va a ser excepción. Espero.

Os une una amistad desde hace años. Y ahora también os une este disco, Sílvia & Salvador, en el que cantáis juntos pero no componéis juntos. ¿Por qué?

SPC: Ahora decíamos que puede ser que en un futuro nos reunamos para componer juntos. Pero componer es como otro estado, como otro cajón de uno mismo. Y ahora la necesidad que ha salido sola, que nos ha nacido a los dos a la vez, era unir nuestras voces. Que quizá era algo muy evidente, pero por respeto, por la amistad, nos daba un poco de impresión proponerlo. Pero ha llegado un punto en el que la necesidad ha ganado y nos alegramos mucho. Porque no solo las voces se empastan así, sino que hay una complicidad en lo personal que es muy bella de vivir. Los dos estamos aprendiendo mucho y disfrutando mucho de esta dupla.

Un momento importante en el que os disteis cuenta de que teníais que hacer algo juntos fue tras la actuación en los Premios Goya, cuando cantasteis Procuro Olvidarte. Desde ese instante hasta ahora, que estáis de gira, ¿cómo ha sido el proceso de hacer el disco y de poneros a grabar juntos?

SS: Ese momento de Los Goya fue definitivo porque fue súper especial. En el mismo momento de la actuación nos dimos cuenta de que no podía quedarse ahí. Nuestras voces juntas tenían que seguir un camino. Entonces surgió esta idea del disco y de llamar a amigos que lo condujeran. Todo fue muy rápido, porque las agendas de los dos son apretadas y teníamos pocos días para grabar. Fue todo muy práctico, pero a la vez muy orgánico. Como la amistad nuestra, que siempre es muy abierta, muy como comunicacional. Siempre hablábamos de todo de una forma muy abierta, que es importantísimo. Y el disco lo grabamos también súper rápido, con mucha naturalidad. Y los conciertos no son diferentes también. Es fácil trabajar con Silvia. Podrían haber salido mal muchas porque se están juntando dos artistas con sus egos. Pero felizmente hay un respeto mutuo, mucha admiración y mucha solidaridad dentro del escenario. Cada uno da su espacio al otro y quiere que el otro triunfe, que el otro brille también.

Salvador, escuchaste por primera vez a Sílvia en el año 2012. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de ella cuando la descubriste?

SS: Fue cuando la vi subida al escenario, le vi mucha seguridad. Vi a una persona muy segura de lo que estaba haciendo. Tenía mucha libertad sobre el escenario, abrazaba el riesgo y se lanzaba a hacer cosas nuevas. Era muy repentista y tenía una libertad que es como la misma filosofía que tengo yo, también muy influenciada por ella, esa filosofía de libertad sobre el escenario. Eso fue lo que más me sedujo.

Y Sílvia, tú escuchaste a Salvador por primera vez en 2017, ¿a ti qué fue lo que más te llegó de él?

SPC: La belleza de su voz y cómo cuidaba cada melodía, cada nota. Tanto cuando cantaba la melodía principal, como cuando improvisaba. Un amor por lo que hacía y una nobleza en el corazón y en el canto.

El hecho de que haya cinco idiomas en las 11 canciones de este disco que presentáis, ¿es algo que habéis planeado o surgió de forma natural por vuestra idiosincrasia a medida que iban saliendo las canciones?

SPC: Cuando decidimos que las canciones las harían nuestros amigos compositores, empezamos a hacer una lista de cada persona y ya nos apeteció pensar en un idioma. Teníamos claro que tenía que haber una en portugués y una en catalán. También en castellano, porque nos encanta cantar en castellano. Luego pensamos en Lau Noah, por ejemplo, que es catalana pero vive en Nueva York. Pensamos que ella podía escribir en inglés. Luego la pareja de Salvador, Jenna [Thiam], a la que quiero mucho, es francesa y pensamos que ella podría escribir en francés. Fueron saliendo los idiomas que nos apetecían con los compositores. También está la suerte de que Salvador tiene un amor por los idiomas y un don -porque con el amor solo no vale- que le hace llegar a una profundidad con el idioma que yo no había visto nunca. He tenido la oportunidad de aprender a pronunciar mejor canciones, poemas preciosos pero muy difíciles, sobre todo los que son en francés y en inglés. Ha sido para mí uno de los aprendizajes que me ha regalado Salvador.

SS: Yo entiendo que a veces es raro hablar y tenemos un acento raro en otros idiomas. Pero Sílvia no tiene ese acento en francés o en portugués o en inglés que te da vergüenza ajena. Ella tiene un acento que es propio de alguien de España y eso le da mucha más autenticidad a la cosa. Nunca me preocupé con eso, pero ella quería pronunciar bien las palabras y al final estuvimos estudiando los dos, fue muy divertido. Ya desde el inicio ella lo hacía bien. No tenemos que tener un acento de americanos, porque no lo somos.

SPC: Daba como ternura.

SS: Pero ternura no es pena. Risas.

SPC: No es pena, ¿no? Si es ternura bien. Me gusta esa palabra. Pero contigo, el hecho de cantar los dos a la vez, sonoramente creo que es bonito acercarlo. No he sufrido hasta ahora. Fue una oportunidad para mí. Aprender cosas me encanta. Es lo que mantiene un niño.

En la última canción del disco, Tempus Fugit, se la dedicáis a Palestina. Es un tema que no tiene letra. ¿Por qué?

SS: La canción no tiene letra porque la compuso Marco Mezquida, que es pianista, y la compuso así. Nosotros queríamos hacer una canción instrumental. Creo que el hecho de que no tenga letra, pero que el título sea bien explícito, te da mucho más espacio para interpretar de la manera en la que tú sientas esta situación y el genocidio. La letra puede ser limitativa. Tu imaginación y tu convicción política te pueden llevar a interpretar esta canción como sea. Por ejemplo, yo cuando escucho la canción, veo estos mil vídeos que están en internet que nos pone Meta, que encima son americanos, esos vídeos de niños en Gaza muriendo de hambre. Pero para Sílvia es otra imagen.

SPC: Sí. Mi imagen es un piano en medio de las ruinas. Es como la belleza y la poesía sobreviviendo en medio del horror. Cuando escuchaba a Salvador, me he acordado de que Marco en un momento me dijo que igual la canción podía tener letra, una letra que fuera repetir Palestina, Palestina. Y yo le dije que no hacía falta, que lo pusiera en el título. A nivel social, ahora mismo, poner canto por Palestina o plor, que es llanto, deja clara la intención. No hay palabras. Es muy difícil nombrar todo esto de una manera poética. Hay gente que lo sabe hacer muy bien, pero creo que no estábamos preparados. Que fuera solo instrumental, da todo ese espacio al que se refería Salvador.

En la canción Este presente, habláis de las cosas que os quedan por ver. ¿Cuáles son las que esperáis con más ganas?

SS: Yo quiero ver Latinoamérica. Quiero conocer al público de Latinoamérica. Quiero conocer Chile, quiero conocer Perú, quiero conocer Colombia, quiero conocer Ecuador, Uruguay, todos estos países. Venezuela. Esto es lo que mis ojos todavía no vieron y les encantaría ver. Es más que el sitio, conocer a su gente.

SPC: Qué bonito. Yo primero pensaba en que tengo ganas de ver a mi hija. Ver qué va a decidir. El año que viene cumple los 18 y tengo ganas de saber qué pasos dará. Pero en cuanto a lo que dice Salvador, yo creo que me pasa con África. Y también me gustaría ir a conocer los pueblos indígenas.