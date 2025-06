Samantha Hudson en Canarias: “Mi mayor éxito ha sido dejar de preocuparme tanto por él”

Gáldar lo apuesta toda una edición más por los derechos y necesidades del colectivo LGTBIQ+, convirtiéndose así en uno de los pocos municipios de la isla de Gran Canaria en dar verdadera importancia a este día internacional. Sharonne, JKbello, Raúl, Paula Vázquez, la directora del Departamento de Comunicación de RTVE, María Eizaguirre… Muchas son las celebridades invitadas al Orgullo más ambicioso del norte de la isla. Entre ellas, Samantha Hudson. La que es considerada como una de las artistas más reivindicativas y polémicas del país por alzar la voz y poner sobre la mesa las distintas realidades que vive todo un colectivo, está de celebración. No solo por los comentados derechos sino, además, por la reciente publicación de su disco ‘Música para muñecas’.

“Creo que lo más icónico que una artista puede hacer es hablar de sus sentimientos, así que creo que es impactante ver a Samantha Hudson mostrarse vulnerable y hablar de sus emociones. Es un ejercicio que nunca había hecho… Siempre he sido muy beligerante, muy combativa, muy echada para adelante, pero pocas veces he hablado de estar perdida, de no saber quién soy ni a dónde voy”. Y es que la joven artista mallorquina canta en su nuevo álbum a la precariedad como artista, lo imposible que resulta vivir en una ciudad como Madrid, al amor, la autoestima y también las emociones que despierta pasar por un proceso de transición como el suyo.

Sobre esa transición, habla claro y sin pelos en la lengua: “me da una bajona tremenda porque llevo ya un año en la terapia de transición hormonal, entonces estoy disparada. Me encuentro delante del espejo y enfrentándome a mis demonios”. Va más allá y reflexiona, incluso, sobre la importancia de visibilizar este proceso de cara a las futuras generaciones que están por venir: “cuando comencé el tratamiento recuerdo perfectamente que todas me dijeron que me iba a volver loca y que iba a estar muy inestable, pero en mi caso tampoco es tan así. Tengo rachas. Simplemente lo que ha sucedido es que las emociones que antes podía esconder debajo de la alfombra ahora me atraviesan como un puñal”.

Canto a abrazar la herida, poder bailar con ella, y abrazar a los demonios Samantha Hudson — Artista y activista

También resulta interesante que en un presente en el que los artistas musicales se desviven por cantar al amor y desamor, Samantha incluya canciones sobre otras temáticas mucho más importantes. No obstante, sí que lo trata de una manera muy especial: “claro que va del amor, del más importante. El propio. También de la autoestima”. Pero una cosa tiene claro y lo sentencia es que “su mayor éxito es haber dejado de preocuparse tanto por él”.

Lo que más le gusta de Canarias a Samantha Hudson

La intérprete de grandes hits que conquistan a todo un colectivo insiste en que no es la primera vez que visita el archipiélago canario. Al ser preguntada por lo que más le gusta de Canarias, ella responde de manera muy abstracta: “los peces de aquí porque son feos, pero muy sabrosos. Eso es algo con lo que empatizo y me define bastante. Soy feíta, pero sabrosa”.

Además, aunque también viene de unas islas maravillas como son las Baleares, encuentra varias diferencias entre una comunidad y otra: “me gusta mucho el paraje también. La que viva aquí estará acostumbrada, pero yo vengo de Mallorca que está llena de pinos. De repente, me encuentro con las montañas canarias y me siento una marciana”.

Puedes ver el testimonio al completo de Samantha Hudson durante su paso por el Orgullo LGTBIQ+ de Gáldar (Gran Canaria) en los diferentes vídeos que se alojan a lo largo de este reportaje.